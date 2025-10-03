Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về 2 kịch bản đổ bộ của bão MATMO. Nguồn: nchmf.

Tin bão mới nhất: Dự báo của quốc tế và Việt Nam về bão MATMO

Tin bão mới nhất, chiều nay (03/10), bão MATMO đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, là cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 17 giờ ngày 04/10: Bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí dự kiến ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm nằm từ vĩ tuyến 15,50N đến 21,00N và phía Đông kinh tuyến 112,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 17 giờ ngày 05/10: Bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Vị trí ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 17,00N và từ kinh tuyến 108,0 đến 117,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đến 17 giờ ngày 06/10: Bão số 11 (bão MATMO) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí dự kiến ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,50N và phía Tây kinh tuyến 112,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Thông tin về cơn bão số 11, bão MATMO, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi di chuyển vào Biển Đông, gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển tương đối thuận lợi (khoảng 29 độ C), độ đứt gió tại khu vực phía Bắc của Biển Đông (nơi vùng tâm bão MATMO di chuyển vào) nhỏ, thuận lợi cho sự phát triển của bão. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới, hình thế quyết định tốc độ di chuyển vào hướng di chuyển của bão MATMO, lấn mạnh về phía Tây khiến bão MATMO có xu hướng mạnh lên và di chuyển nhanh (trung bình từ 25-30km/h). Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) (chiều tối ngày mai. 4/10).

Từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản di chuyển của bão số 11.

Hướng di chuyển của cơn bão số 11, bão MATMO

Hai kịch bản đổ bộ của bão số 11 (bão MATMO)

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, có hai kịch bản đổ bộ của bão MATMO.

Kịch bản 01 (có xác suất khoảng 70-75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9) nên khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy giảm đi từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất, với kịch bản này ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9, và có mưa to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Kịch bản 02 cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%): khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 01. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn so với kịch bản 01, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía Nam hơn (Quảng Ninh-Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, điều đáng lo ngại là bão số 11, bão MATMO có thể gây thêm một đợt mưa lớn, thời gian: từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Vùng núi, trung du Bắc Bộ: mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm.

Từ 06-09/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ phổ biến ở mức trên BĐ2 đến trên BĐ3.