Tin bão mới nhất hôm nay: Bão MATMO mai vào biển Đông giật cấp mấy, bão số 11 dự báo đổ bộ những tỉnh này?

Tin bão mới nhất hôm nay vào 14h về bão MATMO

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão MATMOở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão MATMO mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến bão MATMO sắp trở thành cơn bão số 11, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

Cập nhật bản tin bão mới nhất hôm nay, dự báo đến 13 giờ chiều ngày mai (4/10), bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, có khả năng mạnh lên trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Bão MATMO trở thành cơn bão số 11 trên biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông.

Bản tin mới nhất dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão MATMO, sắp trở thành cơn bão số 11. Theo dự báo, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão này. Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ sáng ngày 5/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, tiếp tục có khả năng mạnh lên trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 6/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của bão MATMO

Do tác động của bão MATMO, tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Lý giải tên bão MATMO



Matmo là một trong những tên bão do Mỹ đề xuất đặt tên trên hệ thống Ủy ban bão và Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Matmo trong tiếng Chamorro có nghĩa là mưa lớn.

