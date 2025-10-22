Chủ đề nóng

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN dần áp sát, 5 tỉnh thành hứng "bom nước" ngay đêm nay, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

P.V Thứ tư, ngày 22/10/2025 20:50 GMT+7
Tin bão mới nhất, đến 20 giờ tối nay (22/10), bão số 12 FENGSHEN còn cách TP. Đà Nẵng khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc. Tối nay và ngày mai, bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gây ra nhiều loại hình thiên tai như mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ, sạt lở...
Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 12 FENGSHEN

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (22/10), bão số 12 tiếp tục suy yếu thêm.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 12 FENGSHEN ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đến 7 giờ sáng mai, ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10km/h, trên vùng ven biển các tỉnh Tp. Đà Nẵng-Quảng Ngãi và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất còn cấp 6, giật cấp 9.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn); đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng.

Cập nhật tin bão mới nhất về diễn biến, vị trí của bão số 12. Ảnh: nchmf.

Đến 19 giờ chiều mai, ngày 23/10, bão số 12, lúc này là áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h trên khu vực phía Nam Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ lúc này còn dưới cấp 6.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn); đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng.

Cảnh báo ảnh hưởng của bão số 12: Gió mạnh, mưa lớn kéo dài, dông, lốc xoáy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do tác động của bão số 12, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới Tp. Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

"Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới TP.Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ tối và đêm 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi 6, giật cấp 8.

Bão số 12 FENGSENG gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành từ đêm nay. Cũng trong hôm nay (22/10), một áp thấp nhiệt đới mới lại hình thành gần biển Đông. Ảnh: vndms

Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở cấp độ 2-3.

Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Tập trung ứng phó bão số 12, ngập lụt và sạt lở ở Trung Trung Bộ

Bão số 12 đang tiếp tục di chuyển về ven biển và đất liền nước ta. Trước tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Cụ thể, tiếp theo Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025, để chủ động phòng, tránh, ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 22/10/2025.

2. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo:

a) Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của Nhân dân.

b) Tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại. 

c) Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày. Đồng thời cần chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán.

d) Chủ động vận hành tiêu nước đệm, khơi thông hệ thống thoát nước, phòng chống ngập lụt đô thị; vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi sẵn sàng dành dung tích cho phòng, chống lũ, giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

đ) Triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập khi mưa lớn, sạt lở, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo “phương châm bốn tại chỗ”.

e) Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tiết hoạt động của các phương tiện qua vùng bị tác động bởi mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc.

5. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

6. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

7. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

8. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

9. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

