Tin nóng 12/10: Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?

Chủ nhật, ngày 12/10/2025 19:25 GMT+7
Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka? Real Madrid nhập cuộc săn “viên ngọc” Kenan Yildiz; Các đội tuyển U17 nữ Guam và U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) có mặt tại TP.HCM; Maguire từ chối lương khủng, quyết ở lại M.U; Real Madrid loại Bellingham khỏi bộ lịch 2026 vì lý do bí ẩn.
Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?

Trong trận giao hữu giữa Thép xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND mới đây, Nguyễn Xuân Son đã vào sân ở cuối hiệp 2 và có khoảng 5 phút thi đấu, cùng đội nhà giành chiến thắng 2-1. Đây là những phút thi đấu đầu tiên của chân sút 28 tuổi sau gần 1 năm phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gãy chân.

Được biết, giai đoạn lượt đi mùa này, Thép xanh Nam Định không đăng ký Nguyễn Xuân Son vào danh sách thi đấu tại V.League, mà chỉ điền tên anh ở danh sách dự Cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two.

Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: FBNV.

Vào ngày 20/10 tới đây, Thép xanh Nam Định sẽ đá trận tiếp theo tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026, gặp chủ nhà Gamba Osaka. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu mà HLV Vũ Hồng Việt trao cơ hội cho Nguyễn Xuân Son. Thậm chí, nhiều CĐV thành Nam còn kỳ vọng, chân sút nhập tịch gốc Brazil sẽ ra sân ngay từ đầu để giải quyết khâu ghi bàn cho nhà ĐKVĐ V.League.

Real Madrid nhập cuộc săn “viên ngọc” Kenan Yildiz

Real Madrid đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Kenan Yildiz — tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Juventus và là cái tên khiến hàng loạt “ông lớn” châu Âu phải dõi theo.

Cầu thủ sinh năm 2005 này vốn đã nằm trong tầm ngắm của M.U và Chelsea, nhưng theo Corriere dello Sport, “Kền kền trắng” mới là đội đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc nhất.

Đáng chú ý, thương vụ tiềm năng này xuất hiện trong bối cảnh tương lai của Vinicius tại Bernabeu vẫn đang bị bao phủ bởi nhiều dấu hỏi, khiến câu chuyện càng thêm phần kịch tính.

Các đội tuyển U17 nữ Guam và U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) có mặt tại TP.HCM

Sáng 11/10, đội tuyển U17 nữ Guam đã có mặt tại TP.HCM, chính thức khởi đầu hành trình tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – Bảng D. Đây cũng là đối thủ đầu tiên của đội tuyển U17 nữ Việt Nam trong trận mở màn diễn ra lúc 19h30 ngày 13/10 trên SVĐ Gò Đậu (Bình Dương).

Đội tuyển U17 nữ Guam.

Tối cùng ngày, đội tuyển U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã đặt chân đến TP.HCM sau chuyến bay dài. Theo lịch thi đấu, Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ lần lượt gặp Guam ở lượt trận thứ hai (ngày 15/10), tiếp đó là chủ nhà U17 nữ Việt Nam ở lượt trận cuối cùng (ngày 17/10).

Vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – Bảng D diễn ra từ ngày 13 đến 17/10 tại SVĐ Gò Đậu (Bình Dương), quy tụ ba đội: Việt Nam, Guam và Hồng Kông (Trung Quốc). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng chung kết.

Maguire từ chối lương khủng, quyết ở lại M.U

Hợp đồng của Harry Maguire với M.U sẽ hết hạn vào ngày 30/6 năm sau. Nếu không sớm kí hợp đồng mới, trung vệ người Anh sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác vào đầu tháng 1 tới.

Maguire đang được một số CLB Saudi Arabia như Al-Nassr hay Al-Ettifaq quan tâm. Họ đã đề nghị trả cho ngôi sao 32 tuổi mức lương “khủng”, khoảng 500 nghìn bảng/tuần.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Harry Maguire sẵn sàng từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, để gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ. Cựu cầu thủ Leicester City biết rằng nếu chuyển đến Saudi Arabia, cơ hội góp mặt trong đội hình ĐT Anh dự World Cup 2026 sẽ giảm đi đáng kể.

Real Madrid loại Bellingham khỏi bộ lịch 2026 vì lý do bí ẩn

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc năm 2025, Real Madrid đã sớm công bố bộ lịch dành cho năm mới 2026. Điều đáng chú ý là trong bộ lịch này không có sự hiện diện của Jude Bellingham. Ngoài tiền vệ người Anh, tân binh Trent Alexander-Arnold và công thần Dani Carvajal cũng không xuất hiện trong ấn phẩm lịch mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Việc Bellingham bị loại khiến giới mộ điệu, đặc biệt là NHM Real Madrid, không khỏi tò mò. Bởi lẽ, chỉ năm ngoái, cựu tiền vệ Dortmund còn xuất hiện đầy trang trọng trong bộ lịch của CLB.

Jude Bellingham bị loại khỏi bộ lịch 2026 trong bối cảnh anh đang gặp khó khăn trong sự nghiệp. Trở lại sau ca phẫu thuật vai, tiền vệ 22 tuổi vẫn chưa thể đạt thể trạng và phong độ tốt nhất. Vì lý do này, Jude Bellingham đứng trước nguy cơ mất suất đá chính vào tay Arda Guler hoặc tân binh Franco Mastantuono.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son “mất” 1,5 tỷ đồng

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son “mất” 1,5 tỷ đồng

Tin sáng (26/9): HLV Vũ Hồng Việt đã sai về Nguyễn Xuân Son?

Tin sáng (26/9): HLV Vũ Hồng Việt đã sai về Nguyễn Xuân Son?

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Trên trang fanpage, CLB Thép xanh Nam Định xác nhận tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại sân cỏ. Tiền đạo 28 tuổi vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận giao hữu giữa Thép Xanh Nam Định vs Trẻ PVF CAND, đánh dấu sự trở lại sau 10 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Thể thao
Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Tiền đạo Việt kiều 1m90 "ghi điểm" tại CLB Công an TP.HCM

Thể thao
Tiền đạo Việt kiều 1m90 'ghi điểm' tại CLB Công an TP.HCM

VĐV Đặng Thị Hồng nhận thông điệp cực vui từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Thể thao
VĐV Đặng Thị Hồng nhận thông điệp cực vui từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Cao Pendant Quang Vinh: "ĐT Việt Nam sắp tới sẽ có thêm nhiều Việt kiều"

Thể thao
Cao Pendant Quang Vinh: 'ĐT Việt Nam sắp tới sẽ có thêm nhiều Việt kiều'

Bắc Kinh tung vũ khí mới cực sắc bén giữa lúc 'thương chiến' Mỹ-Trung nóng rực
Thế giới

Bắc Kinh tung vũ khí mới cực sắc bén giữa lúc "thương chiến" Mỹ-Trung nóng rực

Thế giới

Trung Quốc đang tung ra đòn thương mại mới nhắm vào Mỹ, lần này không phải là đất hiếm – mà là pin.

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia hiện tiến triển ra sao?
Thể thao

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia hiện tiến triển ra sao?

Thể thao

Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch lậu đang đặt LĐBĐ Malaysia (FAM) vào áp lực lớn về pháp lý và minh bạch, khi các tài liệu liên quan đến quốc tịch và hộ chiếu chỉ được cung cấp trực tiếp cho FIFA theo luật nhà nước.

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý
Nhà nông

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Nhà nông

Điểm du lịch tâm linh sinh thái núi Dành được công nhận năm 2023 thuộc xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh (trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Núi Dành có đỉnh cao nhất khoảng 117m so với mực nước biển. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp hùng vĩ với rừng thông già rộng lớn, có một giống cây sâm nam quý hiếm-sâm núi Dành.

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại
Xã hội

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại

Xã hội

Mới tuần trước, những quầy bánh Trung thu rực rỡ khắp vỉa hè phố phường Hà Nội, vậy nhưng chỉ sau vài ngày, các quầy bánh "biến mất" một cách nhanh chóng, bỏ lại ngổn ngang rác thải.

Nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc dựng thành nhạc kịch
Văn hóa - Giải trí

Nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc dựng thành nhạc kịch

Văn hóa - Giải trí

Lần đầu tiên, nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng thành nhạc kịch.

Xã mới này ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã chuyển đổi 20 tổ dân phố thành thôn
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã chuyển đổi 20 tổ dân phố thành thôn

Nhà nông

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND xã Pơng Drang khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi tổ dân phố thành thôn và đổi tên thôn trùng tên do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã (Xã Pơng Drang trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận 2 tin buồn
Thể thao

HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận 2 tin buồn

Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng tập thứ 2 liên tiếp của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về với ĐT Nepal, còn Đặng Văn Lâm đau nhẹ phải nhờ bác sĩ hỗ trợ. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng.

Xe ô tô hybrid: Lựa chọn hợp lý nhưng vẫn khó chạm tay người Việt
Kinh tế

Xe ô tô hybrid: Lựa chọn hợp lý nhưng vẫn khó chạm tay người Việt

Kinh tế

Cùng với xe thuần điện, ô tô hybrid đang từng bước phát triển, nở rộ với nhiều mẫu mã mới được các nhà sản xuất phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam. Dù có nhiều ưu điểm và doanh số dần cải thiện nhưng phải thừa nhận, ô tô hybrid còn những "rào cản" để thật sự hút người dùng.

Chỉ huy Azov khét tiếng tiết lộ cuộc phản công giúp Ukraine chặn đứng đòn tấn công lớn nhất của Nga
Thế giới

Chỉ huy Azov khét tiếng tiết lộ cuộc phản công giúp Ukraine chặn đứng đòn tấn công lớn nhất của Nga

Thế giới

Quân đội Nga bất ngờ mở đợt tấn công quy mô lớn ở miền Đông Ukraine, xuyên sâu khoảng 10 km vào tuyến phòng thủ hướng Dobropillia – ngôi làng từng nổi tiếng với các mỏ than, nay trở thành một trong những điểm nóng ác liệt nhất trên chiến trường Donetsk đầu tháng 8. Tuy nhiên, Ukraine nhanh chóng phản công và may mắn chặn được bước tiến của quân Nga, giữ vững ngôi làng chiến lược Dobropillia.

Thành Cát Tư Hãn làm 1 điều rất thành công, vì sao quân đội Nhật Bản học theo lại thất bại?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn làm 1 điều rất thành công, vì sao quân đội Nhật Bản học theo lại thất bại?

Đông Tây - Kim Cổ

Cách làm của Thành Cát Tư Hãn khi xưa là gì mà quân đội Nhật Bản áp dụng lại thất bại đau đớn đến vậy?

TikToker nổi tiếng người Lào Maysaa khi mất iPhone 17 Pro Max: 'Tôi trấn tĩnh lại, tin công an Việt Nam sẽ tìm thấy'
Tin tức

TikToker nổi tiếng người Lào Maysaa khi mất iPhone 17 Pro Max: 'Tôi trấn tĩnh lại, tin công an Việt Nam sẽ tìm thấy'

Tin tức

Buổi tối, giữa đám đông lễ hội, khi chiếc iPhone 17 Pro Max biến mất, TikToker nổi tiếng người Lào - chị Maysaa sau phút giây hoang mang đã bình tĩnh lại và quay sang động viên người trợ lý đi cùng. Chị bảo: "Đừng lo, công an Việt Nam sẽ tìm thấy thôi".

Hoàng Đức báo tin vui tới HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Hoàng Đức báo tin vui tới HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam sau chấn thương. Sự trở lại của anh là tin vui với HLV Kim Sang-sik.

Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow
Thế giới

Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow

Thế giới

Tạp chí Die Zeit (Đức) dẫn nguồn tin tiết lộ, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện đang sống một cuộc đời sung túc, nhàn nhã ở Moscow sau khi bị lật đổ năm 2024.

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc
Thể thao

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc

Thể thao

ĐT Indonesia thua ĐT Iraq 0-1 ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á và sau trận, phía Indonesia đã phản ứng trước những quyết định của trọng tài.

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?
Xã hội

GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?

Xã hội

GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, dự thảo Luật Dân số đề xuất quy định "đình chỉ bác sĩ siêu âm thông báo giới tính thai nhi cho khách hàng, viết được nhưng không bao giờ làm được".

Thuận Nguyễn hé lộ lý do không muốn yêu người cùng nghề nhưng lại “cầu hôn” em gái Trấn Thành
Văn hóa - Giải trí

Thuận Nguyễn hé lộ lý do không muốn yêu người cùng nghề nhưng lại “cầu hôn” em gái Trấn Thành

Văn hóa - Giải trí

Thuận Nguyễn chia sẻ với Dân Việt quan điểm về tình yêu, anh cho biết, không muốn hẹn hò người cùng nghề nhưng lại có hành động đặc biệt với em gái Trấn Thành.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM thăm, làm việc và nghe giới thiệu về những tàu hiện đại tại Vùng 2 Hải quân
Tin tức

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM thăm, làm việc và nghe giới thiệu về những tàu hiện đại tại Vùng 2 Hải quân

Tin tức

Các đại biểu được tìm hiểu thực tế đời sống, giới thiệu về những con tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như công tác huấn luyện và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Phan Hiển Đạo: Cả đời oan khuất vì một lời phê của vua Tự Đức
Đông Tây - Kim Cổ

Phan Hiển Đạo: Cả đời oan khuất vì một lời phê của vua Tự Đức

Đông Tây - Kim Cổ

Là người có khát vọng, đỗ Tiến sĩ khi mới 27 tuổi, nhưng chỉ vì một lời phê hà khắc của vua và sự hiểu lầm từ bậc tiền bối mà Phan Hiển Đạo bị đục tên khỏi bia Tiến sĩ, sự nghiệp khép lại trong nỗi oan khuất.

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất
Nhà đất

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá đất cho các dự án còn vướng mắc, nhằm khắc phục các tồn tại theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ, đồng thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Nga tiết lộ trận chiến ác liệt giành các cứ điểm then chốt ở Donbass, Ukraine co cụm phòng thủ tuyệt vọng
Thế giới

Nga tiết lộ trận chiến ác liệt giành các cứ điểm then chốt ở Donbass, Ukraine co cụm phòng thủ tuyệt vọng

Thế giới

Chiến dịch mùa thu trên các hướng chiến đấu đang diễn ra hết công suất. Quân đội Nga nỗ lực củng cố những thành công đạt được trong mùa hè và tiếp tục tiến công bất chấp bùn lầy và mưa gió, RIA Novosti đưa tin.

Từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số đến với đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc
Nhân ái

Từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số đến với đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc

Nhân ái

Sau khi bão số 10 (Bualoi) đi qua, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, tinh thần “tương thân tương ái” lan tỏa mạnh mẽ từ Gia Lai, tiếp thêm động lực để đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số ra Bắc, mang theo yêu thương đến với bà con vùng thiên tai.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Nhà nông

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.

Tuyến đường hơn 4.800 tỷ qua địa phận tỉnh Hưng Yên, hàng hóa đi từ cảng biển tới Khu kinh tế Thái Bình thuận lợi
Nhà nông

Tuyến đường hơn 4.800 tỷ qua địa phận tỉnh Hưng Yên, hàng hóa đi từ cảng biển tới Khu kinh tế Thái Bình thuận lợi

Nhà nông

Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài hơn 34,4km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh trên 4.800 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn địa phương và các nguồn huy động hơn 2.649 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT hơn 1.088 tỷ đồng

Phần thịt đắt giá nhất của con lợn, hàng hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, đem nướng hay nấu cháo cực ngon
Gia đình

Phần thịt đắt giá nhất của con lợn, hàng hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, đem nướng hay nấu cháo cực ngon

Gia đình

Phần thịt này có chút dai dai ngọt ngọt ăn cực đã miệng.

Trung Quốc cảnh báo trả đũa các tối hậu thư thuế quan của Mỹ
Điểm nóng

Trung Quốc cảnh báo trả đũa các tối hậu thư thuế quan của Mỹ

Điểm nóng

Bắc Kinh đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa áp thuế mới nhất của Washington, đồng thời kêu gọi Mỹ tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán thay vì leo thang căng thẳng.

VND dự báo giảm 4%: Áp lực tỷ giá đang 'nguội' dần
Kinh tế

VND dự báo giảm 4%: Áp lực tỷ giá đang "nguội" dần

Kinh tế

Dù nhu cầu USD gia tăng, các chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan khi dự báo đồng VND chỉ có thể mất giá tối đa khoảng 4% trong năm nay.

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng
Bạn đọc

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng

Bạn đọc

Tại cuộc họp báo quý III/2025, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin Báo Dân Việt phản ánh sai phạm trong phiên đấu giá tài sản của Công ty Thái Dương là đúng sự thật. Cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty đấu giá Hợp danh Thanh Bình, yêu cầu thực hiện thủ tục hủy kết quả đấu giá.

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố
Pháp luật

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố

Pháp luật

Liên quan đến vụ cháy ở phố Đê La Thành, Hà Nội, cơ quan công an xác định Hoàng Công Sơn (SN 1970; trú tại phố Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội) dọn dẹp rác trong nhà mang lên tầng 5 châm lửa đốt dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

