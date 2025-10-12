Tin nóng 12/10: Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?

Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?

Trong trận giao hữu giữa Thép xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND mới đây, Nguyễn Xuân Son đã vào sân ở cuối hiệp 2 và có khoảng 5 phút thi đấu, cùng đội nhà giành chiến thắng 2-1. Đây là những phút thi đấu đầu tiên của chân sút 28 tuổi sau gần 1 năm phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gãy chân.

Được biết, giai đoạn lượt đi mùa này, Thép xanh Nam Định không đăng ký Nguyễn Xuân Son vào danh sách thi đấu tại V.League, mà chỉ điền tên anh ở danh sách dự Cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two.

Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: FBNV.

Vào ngày 20/10 tới đây, Thép xanh Nam Định sẽ đá trận tiếp theo tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026, gặp chủ nhà Gamba Osaka. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu mà HLV Vũ Hồng Việt trao cơ hội cho Nguyễn Xuân Son. Thậm chí, nhiều CĐV thành Nam còn kỳ vọng, chân sút nhập tịch gốc Brazil sẽ ra sân ngay từ đầu để giải quyết khâu ghi bàn cho nhà ĐKVĐ V.League.

Real Madrid nhập cuộc săn “viên ngọc” Kenan Yildiz

Real Madrid đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Kenan Yildiz — tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Juventus và là cái tên khiến hàng loạt “ông lớn” châu Âu phải dõi theo.

Cầu thủ sinh năm 2005 này vốn đã nằm trong tầm ngắm của M.U và Chelsea, nhưng theo Corriere dello Sport, “Kền kền trắng” mới là đội đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc nhất.

Đáng chú ý, thương vụ tiềm năng này xuất hiện trong bối cảnh tương lai của Vinicius tại Bernabeu vẫn đang bị bao phủ bởi nhiều dấu hỏi, khiến câu chuyện càng thêm phần kịch tính.

Các đội tuyển U17 nữ Guam và U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) có mặt tại TP.HCM

Sáng 11/10, đội tuyển U17 nữ Guam đã có mặt tại TP.HCM, chính thức khởi đầu hành trình tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – Bảng D. Đây cũng là đối thủ đầu tiên của đội tuyển U17 nữ Việt Nam trong trận mở màn diễn ra lúc 19h30 ngày 13/10 trên SVĐ Gò Đậu (Bình Dương).

Đội tuyển U17 nữ Guam.

Tối cùng ngày, đội tuyển U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã đặt chân đến TP.HCM sau chuyến bay dài. Theo lịch thi đấu, Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ lần lượt gặp Guam ở lượt trận thứ hai (ngày 15/10), tiếp đó là chủ nhà U17 nữ Việt Nam ở lượt trận cuối cùng (ngày 17/10).

Vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – Bảng D diễn ra từ ngày 13 đến 17/10 tại SVĐ Gò Đậu (Bình Dương), quy tụ ba đội: Việt Nam, Guam và Hồng Kông (Trung Quốc). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng chung kết.

Maguire từ chối lương khủng, quyết ở lại M.U

Hợp đồng của Harry Maguire với M.U sẽ hết hạn vào ngày 30/6 năm sau. Nếu không sớm kí hợp đồng mới, trung vệ người Anh sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác vào đầu tháng 1 tới.

Maguire đang được một số CLB Saudi Arabia như Al-Nassr hay Al-Ettifaq quan tâm. Họ đã đề nghị trả cho ngôi sao 32 tuổi mức lương “khủng”, khoảng 500 nghìn bảng/tuần.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Harry Maguire sẵn sàng từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, để gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ. Cựu cầu thủ Leicester City biết rằng nếu chuyển đến Saudi Arabia, cơ hội góp mặt trong đội hình ĐT Anh dự World Cup 2026 sẽ giảm đi đáng kể.

Real Madrid loại Bellingham khỏi bộ lịch 2026 vì lý do bí ẩn

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc năm 2025, Real Madrid đã sớm công bố bộ lịch dành cho năm mới 2026. Điều đáng chú ý là trong bộ lịch này không có sự hiện diện của Jude Bellingham. Ngoài tiền vệ người Anh, tân binh Trent Alexander-Arnold và công thần Dani Carvajal cũng không xuất hiện trong ấn phẩm lịch mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Việc Bellingham bị loại khiến giới mộ điệu, đặc biệt là NHM Real Madrid, không khỏi tò mò. Bởi lẽ, chỉ năm ngoái, cựu tiền vệ Dortmund còn xuất hiện đầy trang trọng trong bộ lịch của CLB.

Jude Bellingham bị loại khỏi bộ lịch 2026 trong bối cảnh anh đang gặp khó khăn trong sự nghiệp. Trở lại sau ca phẫu thuật vai, tiền vệ 22 tuổi vẫn chưa thể đạt thể trạng và phong độ tốt nhất. Vì lý do này, Jude Bellingham đứng trước nguy cơ mất suất đá chính vào tay Arda Guler hoặc tân binh Franco Mastantuono.