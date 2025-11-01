Tin tối (1/11): FIFA khiến bóng đá Malaysia hoang mang tột độ

Hưng Yên: Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ “cố lên”
Một nam sinh bị 2 người khác hành hung, đấm túi bụi vào đầu, gây bức xúc trong dư luận. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại địa phận xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên.
Theo dự kiến ban đầu, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ chính thức đưa ra án phạt cuối cùng cho LĐBĐ Malaysia (FAM) vào ngày 30/10 về vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ. Thế nhưng, đến thời điểm này, FIFA vẫn chưa công bố quyết định. Điều đó khiến FAM và các fan hâm mộ bóng đá Malaysia không khỏi lo lắng.
Nguyên nhân khiến FIFA trì hoãn vì họ cần xem xét và xác minh thêm các tài liệu liên quan đến vụ việc. Vì vậy, báo chí và các CĐV Malaysia lo lắng về khả năng cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới sẽ đưa ra án phạt nặng hơn cho “Harimau Malay” và 7 cầu thủ liên quan.
Được biết, nếu không hài lòng với án phạt cuối cùng mà FIFA đưa ra, FAM có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).
Tại vòng 9 V.League 2025/26, Hà Nội FC bất ngờ để thua 1-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thất bại này khiến đội bóng Thủ đô tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH với 11 điểm sau 9 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình FC 9 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đây là lần đầu tiên, đội chủ sân Hàng Đẫy để thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau 12 lần đối đầu tại V.League. Trước đó, họ thắng 4 và hoà 7 trận.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Sports Seoul của Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik tiết lộ rằng, khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông đã được người đồng hương Park Hang-seo kể cho nghe những điều rất cụ thể về các cầu thủ, tình hình tập luyện ở đội bóng. Nhờ đó, thầy Kim đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc làm quen với đội bóng mới.
Lamine Yamal khoe biệt thự mới tậu
Cầu thủ chạy cánh Lamine Yamal của Barcelona vừa khoe hình ảnh căn biệt thự trị giá 9,5 triệu bảng mà anh vừa tậu lên tài khoản Instagram cá nhân. Được biết, dinh thự này từng thuộc về ca sĩ Shakira và cựu cầu thủ Gerard Pique nhưng sau khi cặp đôi này chia tay năm 2022, bất động sản đã được rao bán.
Con trai Ronaldo khoe siêu xe đầu tiên
Cristiano Ronaldo Junior - con trai siêu sao Cristiano Ronaldo vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp chung bên cạnh siêu xe Lamborghini Urus trị giá khoảng 350.000 USD lên trang Instagram cá nhân kèm theo dòng trạng thái "Chiếc xe đầu tiên của tôi". Theo một số nguồn tin, cầu thủ 15 tuổi được cha mình tặng chiếc xe này.
Trong bối cảnh lao đao vì hàng loạt ca chấn thương, Thép xanh Nam Định đã chào đón sự trở lại của trợ lý HLV Andre Lima - người từng đảm nhận vai trò chuyên gia thể lực tại đội bóng thành Nam mùa giải 2023/2024.