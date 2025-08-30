Công an khám xét công ty của “bầu” Đoan

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 28/8, cơ quan này đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, “bầu” Đoan) ở phường Sầm Sơn và trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

Tại trụ sở Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á, lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu. Sau khi khám xét xong, các tài liệu gồm hồ sơ, sổ sách, giấy tờ được chuyển lên ô tô, đưa đi để phục vụ công tác điều tra.

Rất đông người dân đến xem việc khám xét công ty của "bầu" Đoan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và 9 người liên quan vụ nhận hối lộ

Ngày 29/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số công ty liên quan trên địa bàn Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành đã phát hiện hành vi nhận tiền trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/8, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 người; đồng thời thực hiện khám xét tại 15 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Ảnh: Bộ Y tế.

Ba cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm bị bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm: Trần Việt Nga, Cục trưởng; Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông và Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Cùng tội danh này, cơ quan điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Việt Hà và Trần Thị Lựu, đều là chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Nhóm bị khởi tố về hành vi Đưa hối lộ gồm Đậu Thị Giang, 31 tuổi, trú tại Nghệ An; Nguyễn Thanh Uyên, 33 tuổi, trú tại Hà Nội; Quách Thị Trà My, 33 tuổi, trú tại Hà Nội; và Trần Thị Quỳnh Trang, 33 tuổi, trú tại Hà Nội, hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Các bị can này bị điều tra về hành vi Đưa hối lộ theo các khoản 2, 3, 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/8, VKSND Tối cao đã phê chuẩn toàn bộ các quyết định tố tụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.

"Ông trùm" Ấn Độ bỏ trốn, 3 anh em ruột điều hành đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng 42 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Dù có một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ được xác định là "ông trùm", nhưng anh em Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ (27 tuổi) và Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) là những người cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây này.

Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, lúc bị bắt. Ảnh: CACC

Đường dây đã bị triệt phá từ cuối năm 2021, nhưng sau gần 4 năm với 15 lần điều tra bổ sung, đây là lần đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu và các đồng phạm đã lợi dụng sự thiếu hụt pháp lý về tiền kỹ thuật số tại Việt Nam để thiết lập các công ty công nghệ, chiêu mộ nhiều chuyên gia IT giỏi và thậm chí cả người nước ngoài để xây dựng các trang web cờ bạc tinh vi như Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này liên kết trực tiếp với các sàn cá cược quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài.

Công an TP.HCM triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng, số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng

Các trang web này thu hút tới 25 triệu tài khoản, riêng hệ thống của anh em Nhu đã có gần 20.000 tài khoản người chơi. Hoạt động tinh vi đến mức nhóm này liên tục thay đổi tên miền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để lôi kéo con bạc, nhóm của Nhu đã quảng cáo theo mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày nếu đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số. Người chơi được cam kết bảo hiểm, được hoàn tiền nếu thua cược. Ngoài ra, họ còn được hưởng hoa hồng cấp đại lý nếu mời thêm người tham gia.

Các giao dịch đều sử dụng tiền ảo USDT, ETH và Naga. Người chơi mua các loại tiền này trên các sàn quốc tế như Remitano, Binance, sau đó nạp vào tài khoản game. Nếu thắng cược hoặc không muốn chơi nữa, họ lại rút tiền về các ví ảo này để bán lại lấy tiền Việt.

Kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền giao dịch của đường dây này ước tính lên tới 3,8 tỷ USD (tương đương gần 88.000 tỷ đồng). Nhu thu lời bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Bạch "bỏ túi" hơn 44 tỷ đồng. Số tiền khổng lồ này được "rửa" bằng cách mua bất động sản, siêu xe và chuyển ra nước ngoài.

Cáo trạng cũng cho biết, người được coi là "ông trùm" người Ấn Độ cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị cơ quan chức năng truy tìm.



Diễn biến mới nhất vụ bắn chết người ở Quảng Trị

Ngày 29/8, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can liên quan vụ bắn chết người. Các quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hồ Ngọc Văn tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.V

Theo đó, bị can Hồ Ngọc Văn (SN 2007, trú Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố đề điều tra về tội “Giết người”. 3 bị can còn lại gồm Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt, Hồ Văn Phú (cùng SN 2007, trú Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) cùng bị khởi tố để điều tra về tội “Che giấu tội phạm”.

Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét để khởi tố tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với các bị can trên.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 25/8, cả 4 bị can chơi bida tại Bản Chùa, xã Hiếu Giang.

Đến khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau cùng đến thị trấn Krông Klang (cũ), nay là trung tâm xã Hướng Hiệp (Km 41 quốc lộ 9, Quảng Trị) để chơi.

Trước khi đi, Đạt quay trở về nhà của mình mang theo 1 khẩu súng ngắn chứa 3 viên đạn. Khẩu súng này Đạt khai đã mua cách đây khoảng một tháng.

Sau đó, Đạt đưa khẩu súng cho Văn cất giữ rồi điều khiển xe chở Văn; Phú điều khiển xe chở Đan cùng đi lên Km41.

Khi tới Km31, do ngang qua quán tạp hoá có sóng wifi nên cả nhóm dừng lại tại đây để kết nối mạng và sử dụng điện thoại.

Lúc này, Hồ Văn Triều (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi đến vị trí cả nhóm đang ngồi ở lề đường bên phải quốc lộ 9 theo hướng phường Đông Hà đi Lao Bảo. Sau đó, Triều hỏi chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Triều dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào người của Văn. Vì vậy, Văn đã rút khẩu súng trong áo khoác rồi bắn Triều, khiến nạn nhân bị thương vùng bụng.

Sau đó, cả 4 đối tượng lên xe bỏ trốn về hướng xã Cam Lộ. Trên đường đi, Đạt bàn với những người còn lại đưa 2 xe mô tô vào trong lòng cống thoát nước để giấu. Khẩu súng được Phú cất giấu. Xong việc, cả nhóm đi bộ về nhà ngủ.

Tìm hiểu của PV Dân Việt được biết, Hồ Ngọc Văn là con út trong gia đình có 4 chị em. Mẹ mất, Văn sống với cha (khoảng 60 tuổi). Văn nghỉ học sớm, ít ở nhà, thường xuyên đến xã Lao Bảo.

Nạn nhân Hồ Văn Triều có vợ và con nhỏ khoảng 2 tuổi, gia đình khó khăn.

Sáng 27/8, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể có thành tích nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng vụ án giết người tại xã Hướng Hiệp.

Lời khai đối tượng có nồng độ cồn khủng "thông chốt" bảo vệ A80, tông ngã công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, Khải thừa nhận: Trong lúc điều khiển xe máy, do đã uống rượu bia nên Khải không kiểm soát được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an.

Khải nói: “Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".

Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi) - đối tượng có nồng độ cồn khủng "thông chốt" bảo vệ A80, tông ngã công an. Ảnh: CACC

Thiếu tá Trần Hải Quang – Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải phi xe máy tông ngã – cho biết, anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển nên buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Quang kể lại: “Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, sau đó tôi cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh".

Như Dân Việt đã thông tin: Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h40 ngày 27/8, tổ công tác Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80) tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.

Trong lúc tuần tra, cảnh sát phát hiện Khải điều khiển xe máy chạy ngược chiều từ Ngã Tư Sở hướng Cầu Giấy, không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông trúng một cán bộ công an phường khiến người này ngã xuống đường.

Tổ công tác ngay sau đó khống chế, đưa Khải về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Khải vi phạm mức 0,572 mg/lít khí thở, cao gấp hơn 1,4 lần mức vi phạm kịch khung.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.