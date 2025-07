Đang ngồi trong sân thì bị tấn công tử vong

Tối 11/7, lãnh đạo UBND phường Kim Long (TP.Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày tại một ngôi nhà trong kiệt 32 đường Nguyễn Phúc Chu, phường Kim Long.

Điều tra vụ án mạng khiến nam thanh niên tử vong ở Huế. Nguồn: PLO

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, thời điểm trên, một nam thanh niên đang ngồi tại khu vực sân nhà. Bất ngờ, một thanh niên khác tay cầm hung khí (nghi là dao) từ ngoài cổng chạy vào tấn công.

Phát hiện sự việc, nam thanh niên cầm chai bia chống trả. Cùng lúc này, xuất hiện thêm một người đàn ông khác từ ngoài lao vào, dùng chân đá vào người nạn nhân.

Trong lúc hỗn chiến, nam thanh niên cầm chai bia bị tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hai kẻ thủ ác đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Tuyên án vụ Phúc Sơn

Sáng 11/7, TAND TP.Hà Nội tuyên phán quyết sơ thẩm với Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch doanh nghiệp này là Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi. Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Hành vi này bị Viện kiểm sát xác định phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế. Việc này phạm vào tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng ở các hành vi vi phạm về đấu thầu hoặc kế toán. Cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo này chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng cho Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Đặng Trung Hoành, cựu Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long), bị cáo buộc lợi dụng bản thân là người quen “lãnh đạo cấp trên” để được Nguyễn Văn Hậu đưa 700 triệu đồng.

Quá trình Hậu mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”, Hoành được bên bán cho 110 triệu đồng hoa hồng. Hành vi của bị cáo này phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Đánh giá chung, HĐXX cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán… gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh; gây bất bình, bức xúc trong dư luận. Việc Nguyễn Văn Hậu đưa hối lộ còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ các địa phương; đe dọa sự tồn vong của chế độ. Hành vi của các bị cáo trong vụ án khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng sai phạm của bị cáo này lại là tiền đề cho bị cáo khác sai phạm; mỗi người là một mắt xích. Do vậy, cần xử lý nghiêm các bị cáo – những đối tượng đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, nhân dân.

Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho biết “đánh giá cao” việc các bị cáo có nhận thức tích cực, đặc biệt là bị cáo Nguyễn Văn Hậu, các bị cáo thuộc Tập đoàn Phúc Sơn và bị cáo Đặng Trung Hoành. Sự hợp tác của nhóm này giúp làm sáng tỏ vụ án.

Trong vụ án, các bị cáo cũng tích cực khắc phục hậu quả. Như với Nguyễn Văn Hậu, anh ta cùng Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp hơn 800 tỷ đồng; tự nguyện dùng hơn 500 cây vàng và hơn 200 tỷ đồng bị thu giữ để khắc phục hậu quả.

Trong vụ án có 15 bị cáo cao tuổi, có các bị cáo là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, các cựu cán bộ có nhiều thành tích công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen, có đóng góp với sự phát triển địa phương, gia đình có công, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và được nhiều người dân, đơn vị có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo làm theo chỉ đạo, không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít, cũng được tòa đánh giá là tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án thấp hơn mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề.

Tòa án đánh giá Nguyễn Văn Hậu gây băng hoại đạo đức, cách hành xử của các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ các tỉnh đe dọa sự tồn vong của chế độ và tất cả đã đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, nhân dân.

Mức án sơ thẩm của các bị cáo:

1. Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, án tổng hợp 30 năm tù về các tội “Đưa hối lộ” (14 năm), “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (9 năm tù) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (7 năm tù).

Nhóm 9 bị cáo tội Nhận hối lộ:

2. Hoàng Thị Thuý Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: 14 năm tù.

3. Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: 12 năm tù.

4. Phạm Hoàng Anh, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: 8 năm tù.

5. Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc: 7 năm tù.

6. Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc: 4 năm tù.

7. Chu Quốc Hải, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc: 4 năm tù.

8. Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: 7 năm tù.

9. Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: 7 năm tù.

10. Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi: 8 năm tù.

Nhóm 17 bị cáo tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:

11. Phạm Ngọc Cương, Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn: 6 năm tù.

12. Đỗ Hữu Vinh, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn: 5 năm tù.

13. Phan Văn Vị, nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn: 4 năm 6 tháng tù.

14. Đỗ Ngọc Hoa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC: 3 năm tù treo.

15. Nguyễn Minh Ân, Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương, sau đó là Phó GĐ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An – Hà Nội: 3 năm tù treo.

16. Bùi Minh Hồng, cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường: 4 năm tù.

17. Hoàng Quốc Trị, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường: 3 năm 6 tháng tù.1

8. Khổng Văn Thuyết, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường: 36 tháng tù cho hưởng án treo.

19. Đàm Hữu Tuấn, cựu Trưởng Ban QLDA huyện Vĩnh Tường: 36 tháng cho hưởng án treo.

20. Nguyễn Xuân Nhâm, cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc: 30 tháng cho hưởng án treo.

21. Nguyễn Tiến Khôi, cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng: 30 tháng tù.

22. Lưu Quang Huy, cựu Trưởng Ban QLDA đầu tư xây dựng Đền Hùng: 30 tháng tù.

23. Lê Đức Thọ, cựu Trưởng phòng dự án Ban QLDA đầu tư xây dựng Đền Hùng: 2 năm tù.

24. Trần Xuân Nghĩa, Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng NN&PTNT Phú Thọ 30 tháng tù treo.

25. Hà Hoàng Việt Phương, cựu Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi: 2 năm tù.

26. Lê Quốc Đạt, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi: 2 năm tù.

27. Phạm Ngọc Thủy, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật và chất lượng Sở GTVT Quảng Ngãi: 30 tháng tù.

Nhóm 8 bị cáo tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

28. Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: 3 năm tù.

29. Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: 3 năm tù.

30. Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: 3 năm tù.

31. Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ: 30 tháng cho hưởng án treo.

32. Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: 30 tháng cho hưởng án treo.

33. Đinh Thị Thu Hương, cựu Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư thuộc Chi Cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc: 3 năm tù cho hưởng án treo.

34. Cao Đại Nghĩa, cựu Phó Trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển giá đất, Bộ TN&MT: 2 năm tù.

35. Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Nam Hà: 2 năm tù cho hưởng án treo.

Nhóm 5 bị cáo tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:

36. Nguyễn Thị Hằng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long: 4 năm 6 tháng tù.

37. Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Phúc Sơn: 4 năm tù.

38. Hoàng Thị Tuyết Hạnh, nhân viên kế toán, thủ quỹ Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long: 2 năm tù.

39. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long: 2 năm tù.

40. Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á Group: 3 năm tù.

Bị cáo tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi:

41. Đặng Trung Hoành, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long: 30 tháng tù.

Người phụ nữ tự trói tay, chân, dán băng keo, xát bột ớt lên mặt rồi báo bị cướp để trốn nợ

Ngày 11/7, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý bà N.T.N (65 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về vụ cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/7, con trai của bà N. đến căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thập để tìm mẹ ruột là bà N. Tại đây, người này phát hiện bà N. bị trói chân, tay, miệng bị dán băng keo, dính bột ớt ở mắt.

Một trường hợp hoang báo tin giả bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh tư liệu.

Bà N. cho biết bị một thanh niên tấn công, trói tay và cướp đi 300 triệu đồng bà vừa nhận đặt cọc bán nhà.

Vụ việc được trình báo cho Công an phường Tân Mỹ. Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ cùng với Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định bà N. trình báo vụ cướp là giả nên tiếp tục mời người này làm việc.

Qua đấu tranh, bà N. thừa nhận đã dàn dựng bị cướp bằng cách tự trói tay, chân và xát bột ớt lên mặt để hoang báo bị cướp tiền đặt cọc bán nhà, qua đó tránh bị các chủ nợ đòi tiền.

Bắt thanh niên 20 tuổi nghiện ma túy, sát hại tài xế xe ôm, cướp xe máy để trả nợ tiền thua game

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang lấy lời khai đối tượng Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê tỉnh Gia Lai cũ) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thượng tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CACC

Công là người đã sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản tại Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào trưa 10/7.

Nạn nhân được xác định là ông P.L.H (SN 1969, quê tỉnh Tiền Giang). Công là đối tượng nghiện ma túy.

Trưa 10/7, Công đã nảy sinh ý định cướp tài sản xe máy của người chạy xe ôm để bán lấy tiền tiêu xài, để thực hiện hành vi trên Công đã chuẩn bị một con dao bấm.

Khi đến ấp 8, xã Long Thành, thấy ông H., hành nghề chạy xe ôm nên Công thuê ông H. chở đến xã Xuân Đường với giá 100 nghìn đồng.

Trong quá trình di chuyển, Công đã điều nạn nhân đi vòng qua nhiều đoạn đường ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi đến đoạn đường vắng ở Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, Công nói ông H. dừng xe để đi vệ sinh. Khi tài xế vừa dừng xe, Công đã lấy con dao thủ sẵn cắt vào cổ ông H. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Công đã cướp chiếc xe máy, 1 chiếc bóp bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe rồi nhanh chân bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các xã Long Thành, Xuân Đường bắt giữ Công khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Đường.

Qua đấu tranh, Công đã khai nhận chiếc xe cướp được mang đi bán được 4 triệu đồng, trả nợ tiền thua game.

Việc truy bắt nhanh đối tượng giết người, cướp tài sản là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an 2 xã Long Thành, Xuân Đường, kịp thời trấn an dư luận và xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một thanh niên mất tích "bí ẩn", gia đình không liên lạc được

Ngày 11/7, Công an xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo truy tìm nam thanh niên mất tích là anh Bùi Văn Toàn (SN 2005), địa chỉ thường trú tại khu phố 1, xã Hàm Tân.

Hình ảnh nam thanh niên mất tích trên thông báo truy tìm của công an. Ảnh: Công an xã Hàm Tân.

Theo trình báo của gia đình anh Bùi Văn Toàn, trưa 6/7, anh Toàn rời khỏi nhà và trước đó có nói với gia đình là đi vào TP.HCM làm việc.

Đến trưa 9/7, người nhà đã nhiều lần liên lạc qua số điện thoại nhưng anh Toàn không nghe máy nên gia đình đã đi trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng đã tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Sau đó, Công an xã Hàm Tân đã ra thông báo truy tìm người mất tích đối với anh Bùi Văn Toàn. Theo đó, anh Toàn có đặc điểm nhận dạng: Cao 1,52m, nặng khoảng 70kg, tóc ngắn có chẻ mái; khi đi mang áo khoác màu đen, quần tây đen.

Công an cũng thông báo ai có thông tin về anh Toàn thì liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an xã Hàm Tân, số điện thoại: 0252 3877 113.