TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông đâm chém 4 anh em nhà vợ thương vong; 2 nhóm hỗn chiến tại hội chợ, 1 người tử vong, 3 người trọng thương

Mâu thuẫn đất đai chia thừa kế, người đàn ông đâm chém 4 anh em nhà vợ thương vong

Tối 8/4, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phát (43 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Giết người”.



Phát tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Đức

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 15h ngày 3/4, đoàn thẩm định về tranh chấp tài sản thừa kế thị xã Ngã Năm đến khu đất của gia đình ông Nguyễn Văn Trị (khóm Tân Thành A, phường 2, thị xã Ngã Năm) để thẩm định tài sản.

Lúc này, Phát xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với 4 người anh, em nhà vợ gồm: Nguyễn Triều Thuấn; Nguyễn Triều Thu; Nguyễn Triều Thảo và Nguyễn Triều Thuận.

Trong lúc ẩu đả, Phát lấy 1 dao nhọn đâm vào bụng anh Thuận gây trọng thương. Trong lúc các anh Thuấn, Thu và Thảo lao vào giật dao của Phát, anh Thuấn bị gã này đâm vào bụng khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Riêng chị Thu và chị Thảo bị Phát chém nhiều nhát vào người, khiến cả hai bị thương.

Trưa 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An, cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến tại hội chợ ở Long An, 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng.



Một nạn nhân bị đâm trúng ngực, bụng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Thiên Long

Bước đầu công an tạm giữ hình sự nghi phạm Hà Minh Trí (16 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) về hành vi giết người.

Nạn nhân bị đâm tử vong là Đặng H.T (26 tuổi, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, Long An).

3 nạn nhân bị thương là Phan M.K (25 tuổi), Nguyễn Q.K (19 tuổi), Lê Q.V (18 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) hiện đang cấp cứu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 6/4 tại khu vui chơi giải trí Ngọc Lan ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, hai nhóm thanh niên huyện Đức Huệ và huyện Thạnh Hóa đến vui chơi.



Do đụng chạm qua lại lúc tham gia trò chơi, hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau giữa nhóm 10 thanh niên từ huyện Đức Huệ và khoảng 8 thanh niên thuộc xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

Do thiếu kiếm chế, hai nhóm đối tượng lao vào dùng ghế, cây đánh loạn xạ trong hội chợ. Sau đó, một số thanh niên sử dụng dao đâm anh T. dẫn tới tử vong tại chỗ. Ba người khác lao vào can ngăn cũng bị đâm trọng thương.

Công an xã Thuận Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sau đó phối hợp Công an tỉnh Long An điều tra.

Đến 19h ngày 8/4, tổ địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ phát hiện 1 thi thể tử vong trong tư thế treo cổ. Đồng thời, lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm 1 người nghi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Lực lượng chức năng phong tỏa trên cầu Bình Lợi. Ảnh: Ngọc Trúc.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đi trên cầu Bình Lợi hướng từ quận Bình Thạnh về TP.Thủ Đức. Khi đến giữa cầu Bình Lợi, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh thì phát hiện 1 người đàn ông leo qua lan can, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Lúc này, một người đàn ông đi trên cầu liền đến ứng cứu, leo qua lan can để giữ người này lại nhưng không kịp, nạn nhân mất tích dưới dòng nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người nghi nhảy cầu Bình Lợi. Ảnh: MXH

Thời điểm này, người đàn ông tá hỏa khi phát hiện một thi thể trong tư thế treo cổ dưới dạ cầu nên hô hoán, báo cảnh sát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Hiệp Bình Chánh, các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích dưới sông, đồng thời đưa thi thể nạn nhân treo cổ về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 8/4, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Danh Nhỏ (32 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Danh Nhỏ và anh Tr.Đ.C. (25 tuổi, ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng đi trên tàu cá Kiên Giang (số hiệu KG09879TS) do Danh Vàng làm thuyền trưởng.

Trong lúc tàu đang đánh bắt ngoài biển vào ngày 29/3, giữa C. và một ngư phủ khác đi cùng tàu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau trong lúc nhậu. Lúc này, những người có mặt trên tàu can ngăn vụ ẩu đả.

Tuy nhiên, khi sự việc đã được giải quyết ổn thoả, nhưng Danh Nhỏ liên tục bị C. trách móc vì không bênh vực mình trong lúc đánh nhau.

Bị bạn tàu làm phiền, Danh Nhỏ kêu C. đi ngủ, nhưng anh này tiếp tục trách móc. Bực tức, Danh Nhỏ lấy dao cán vàng đâm 1 nhát vào ngực C. khiến người này tử vong sau đó.

Ngày 8/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phần tranh luận trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm, thuộc giai đoạn 2 của quá trình tố tụng.

Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về các tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng từ hơn 35.000 trái chủ; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 106.000 tỷ đồng và Rửa tiền với giá trị lên đến hơn 445.000 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhận định, tại cấp xét xử phúc thẩm không có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Tuy nhiên, các bị cáo đã thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận hành vi phạm tội và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho những người liên quan.



Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: X.H.

Trong phần tranh luận, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bà không trực tiếp tham gia quá trình phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, VKS cho rằng tài xế Bùi Văn Dũng, người nhiều lần được chỉ đạo nhận tiền từ ngân hàng mang về nhà bị cáo Lan không thể tự ý thực hiện các hành vi này nếu không có mệnh lệnh từ bà. Đại diện VKS nhấn mạnh: "Chính hành vi gian dối của bị cáo đã khiến các nhà đầu tư tin tưởng và mua trái phiếu".

Về đề nghị của bị cáo Lan liên quan đến việc giữ quyền cổ đông chi phối hơn 91% cổ phần tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để tham gia phương án phục hồi ngân hàng, VKS cho rằng đây là vấn đề hành chính, không thuộc phạm vi xem xét trong phiên tòa nên không tham gia tranh luận.

Liên quan đến kiến nghị cho bị cáo được tham gia vào giai đoạn kê biên và xử lý tài sản, VKS cho biết đây là thẩm quyền của cơ quan thi hành án, luật sư và bị cáo cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét.

Đối với quan điểm của luật sư về việc sử dụng kết luận giám định của Công ty Hoàng Quân gây bất lợi cho bị cáo, VKS khẳng định đây là nội dung thuộc giai đoạn 1 của vụ án và không nằm trong phạm vi tranh luận tại phiên phúc thẩm.

Về tội danh rửa tiền, VKS khẳng định hành vi sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp để tiếp tục kinh doanh hoặc thực hiện các hoạt động khác là có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội. Do đó, bản án sơ thẩm kết luận bị cáo phạm tội rửa tiền là hoàn toàn có cơ sở.

Đối với việc thu hồi vật chứng nhằm hoàn trả cho các trái chủ, VKS cho biết cấp sơ thẩm đã kiến nghị Bộ Công an tách riêng khoản tiền hơn 15.000 tỷ đồng để xử lý theo quy định. Hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các hợp đồng giả mạo, không đúng quy định, được xác định là hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. VKS kết luận đây là một trong những phương thức phạm tội mới được các bị cáo sử dụng trong vụ án này.