Trước tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự và đe doạ đến an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai phương án đặc biệt ra quân xử lý, chống đua xe trái phép.

Sau 10 ngày đầu thực hiện cao điểm ra quân triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép, các tổ công tác do lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp chỉ đạo đã xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ 891 phương tiện, phần lớn là xe máy độ chế, không đủ điều kiện an toàn. Sau 10 ngày, tổng số tiền phạt gần 7 tỷ đồng.

Trong số gần 1.200 trường hợp vi phạm có 210 xe vi phạm liên quan đến việc che, không gắn biển số. Ảnh: CACC

Trong số này, có tới 869 người vi phạm là thanh thiếu niên, 366 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và 591 người không có Giấy phép lái xe. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma tuý, trong đó 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý đã bị khởi tố.

Trong số gần 1.200 trường hợp vi phạm có 210 xe vi phạm liên quan đến việc che, không gắn biển số, 3 trường hợp mang theo kiếm và 2 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường phố.

Có 3 trường hợp mang theo kiếm, gây mất an ninh trật tự bị lực lượng Công an Bắc Ninh phát hiện, xử lý. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, toàn bộ chiến dịch ra quân chống đua xe trái phép được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát hình sự, Công an các phường, xã và hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục, đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.



Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt phương án đã đề ra, kiên quyết đấu tranh với đua xe trái phép và vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.