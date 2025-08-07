Chủ đề nóng

Pháp luật
Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây sản xuất sách giáo khoa giả "khủng"; giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:00 GMT+7
Phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô "khủng"; giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; con rể bị kiểm tra, bố vợ lăng mạ rồi cầm dao đe dọa cảnh sát giao thông... là những tin nóng 24 giờ qua.
Phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô "khủng"

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tuyến và Tạ Ngọc Long về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Ngọc Anh

Qua công tác nắm tình hình, nhận thấy tình hình in ấn, buôn bán sách giả còn tồn tài trên địa bàn, nhất là dịp trước thềm năm học mới, Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, lập chuyên án đấu tranh.

"Phù phép" hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả, loạt bị cáo lãnh án

Từ ngày 29/7 đến 3/8, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập làm việc với 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội. Qua khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185 nghìn bản sách giao khoa tiếng Anh giả. Số sách trên trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 27 bản kẽm dùng để in sách giả, 1 máy in màu, 2 ôtô tải và nhiều vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển sách giả. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong phục vụ điều tra ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngô Thị Phương Lan, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ in miền Bắc là đối tượng chủ mưu, tổ chức in ấn lượng lớn sách giáo khoa giả. Số sách này được phân phối cho Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1989, chủ nhà sách Hằng Thắng) và Tạ Ngọc Long (sinh năm 1998, chủ nhà sách Phú Thịnh) đều trú tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng còn tiếp tục tiêu thụ sách giả đến nhiều đại lý, trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP.Hà Nội.

Các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Khu vực sản xuất được bố trí ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, giao thông hạn chế. Việc phân phối được thực hiện qua mạng xã hội, các kênh không chính thống với giá rẻ hơn từ 20 - 30% so với sách thật.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thành Phúc (SN 1999, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) từ Công an phường Hòa Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi tội phạm của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thành Phúc tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Phúc biết anh N.Đ.H (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đang quản lý dãy phòng trọ cho thuê. Đối tượng mạo nhận là công an, vừa được điều chuyển công tác về Liên Chiểu nên muốn thuê phòng của anh H. Được một thời gian, biết anh H đang có tranh chấp tiền bạc với người khác nên Phúc gợi ý sẽ giúp anh này lấy lại tiền.

Bắt 3 kẻ giả danh công an, cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh

Theo yêu cầu anh Phúc, anh H đã chuyển trước "chi phí" 180 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt, tiêu xài. Đến ngày 5/8, Phúc tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 500 triệu đồng nữa thì anh H đã nghi ngờ nên đã đến Công an phường Hòa Khánh trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét, sau đó làm rõ và mời Nguyễn Thành Phúc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh H. Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định Phúc còn có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 600 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo một số người khác trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Con rể bị kiểm tra, bố vợ lăng mạ rồi cầm dao đe dọa cảnh sát giao thông

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1971, thường trú tại thôn Trung Hòa, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Nguyễn Văn Thân được xác định có hành vi lăng mạ, cầm dao đe dọa cảnh sát giao thông (CSGT) khi đang làm nhiệm vụ.

Nguyễn Văn Thân làm việc với Công an xã Đắk Mil.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1/8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Đắk Mil thì phát hiện anh Nguyễn Hữu Quý (sinh năm 2006, thường trú tại bản Cao Lạng, xã Đắk Mil) điều khiển xe mô tô biển số 48E1 - 229.01 có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Quý không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe nên Tổ công tác đã tiến hành thông báo lỗi vi phạm theo quy định.

Sau đó, Nguyễn Văn Thân, là bố vợ của Quý đã tiến đến xô đẩy, có lời lẽ xúc phạm, cầm dao đe dọa CSGT đang thực hiện nhiệm vụ. Dù được được nhắc nhở nhưng Nguyễn Văn Thân vẫn cố tình vi phạm, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đắk Mil đã có mặt, khống chế và đưa Nguyễn Văn Thân về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Tuyên án tử hình trưởng buồng giam đánh người tử vong

Ngày 6/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, buồng giam số 17 của Nhà tạm giữ Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM (cũ) có 24 người bị tạm giam. Trong đó, Nguyễn Văn Linh được những người bị tạm giam cùng buồng phân công làm trưởng buồng và Ngô Hoàng Tú được phân công làm phó buồng.

8 giờ ngày 1/7/2023, Ngô Hoàng Tú phân công 7 người giặt mùng mền, rửa chén và vệ sinh dụng cụ lấy cơm cho cả buồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Linh tại phiên tòa. Nguồn: PLO

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, đến thời gian nhận cơm, đồ ăn theo quy định nhưng những người được phân công chưa vệ sinh xong các dụng cụ lấy cơm.

Lúc này, Tú chửi và yêu cầu những người này ngồi xếp thành hàng ngang. Linh cũng chửi và dùng chân đá trúng vào ngực của 7 người này. Sau khi bị Linh đá trúng vào ngực, anh T. có biểu hiện bị co giật, sùi bọt mép, khó thở nên được những người bị tạm giam chung buồng đỡ lên bệ bê tông nằm.

Cùng lúc này, cán bộ trực camera của nhà tạm giữ phát hiện sự việc nên báo cho trực ban. Khi cán bộ đến mở cửa buồng giam, anh T. đã khó thở, mặt nhợt nhạt, được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Theo kết luận giám định, anh T. chết do suy tuần hoàn cấp, sốc tim do tổn thương nút nhĩ thất do ngoại lực. Hành vi đá một cái vào ngực anh T. có thể gây ra hậu quả dẫn đến tử vong.

Tại CQĐT, Linh khai nhận toàn bộ hành vi như trên. Gia đình của Linh đã bồi thường 50 triệu đồng và người đại diện hợp pháp của anh T. có đơn xin bãi nại và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cùng hàng loạt cựu quan chức Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau tuyên án gần 1 tháng, TAND TP.Hà Nội cho biết đã nhận đơn kháng cáo của 15/41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngoài ra còn có các bị cáo: Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Lê Đức Thọ (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng), Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng; Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũ), Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group).

Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, một số người đề nghị được hưởng án treo, hoặc chuyển sang hình thức cải tạo không giam giữ, cảnh cáo.

Trước đó, từ 24/6 đến 11/7, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, tuyên án 41 bị cáo. Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết mức án của Nguyễn Văn Hậu và 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy trong vụ án Phúc Sơn

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên 14 năm tù, Lê Duy Thành 12 năm, các bị cáo khác trong nhóm "Nhận hối lộ" bị phạt từ 4 đến 8 năm tù. Nhóm "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm 8 bị cáo bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù, trong đó nhiều người được hưởng án treo.

17 bị cáo khác bị tuyên từ 2 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Nhóm 5 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" bị tuyên từ 2 đến 4 năm 6 tháng tù. Một bị cáo bị xử 30 tháng tù vì "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Theo bản án, nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và sở ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long trúng thầu, được giao đất trái luật, điều chỉnh dự án không đúng quy định.

Riêng bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị xác định đã nhận gần 48 tỷ đồng, Lê Duy Thành nhận gần 50 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo bị đánh giá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, trật tự quản lý kinh tế, gây bất bình trong dư luận.

