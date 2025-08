Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực bãi đất trống ở phía sau trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo (Quốc lộ 1A, thuộc xóm 1B, thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng), người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động và đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nam giới tử vong sau trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NL

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hảo đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong để cấp cứu. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của cơ sở y tế, nạn nhân đã tử vong trước đó nghi do phù phổi cấp.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, nạn khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m55, mặc 1 áo thun dài tay màu xám trắng, quần jeans dài màu xanh, không mang theo giấy tờ tùy thân.

Tại hiện trường, bên cạnh nạn nhân có 1 ba lô màu đen chứa một số vật dụng cá nhân và 1 đôi dép màu trắng, 1 mũ lưỡi trai màu trắng và 1 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh dương.

Trong điện thoại chỉ lưu duy nhất một số danh bạ với tên “banklm hoc” với số điện thoại là: 0917.451.38. Tuy nhiên, lực lượng chức năng hiện chưa thể liên lạc được với số điện thoại này.

Công an xã Vĩnh Hảo thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân nêu trên, vui lòng liên hệ Công an xã Vĩnh Hảo qua số điện thoại: 0252.3853.130, hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an xã để phối hợp xác minh, làm rõ danh tính, hỗ trợ các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Xã Vĩnh Hảo trước đây là huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng. Vĩnh Hảo nằm trên Quốc lộ 1 A, sát mé biển, giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa( tỉnh Ninh Thuận cũ).