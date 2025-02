TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Quan hệ bất chính, bị vợ chồng người tình tống tiền; bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường

Vào nhà trọ quan hệ bất chính, bị vợ chồng người tình tống tiền

Ngày 17/2, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai vợ chồng Nguyễn Văn Huyền (SN 1967) và Trương Thị Diệu (SN 1966, cùng trú ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A) để làm rõ hành vi dùng ảnh nhạy cảm để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người khác với số tiền gần 200 triệu đồng.

Hai vợ chồng Nguyễn Văn Huyền và Trương Thị Diệu tại cơ quan công an. Nguồn: VOV

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng giữa năm 2024, Trương Thị Diệu, làm nghề bán vé số cùng một người đàn ông ngụ huyện Châu Thành A đã vào nhà trọ "tâm sự" và Diệu đã dùng điện thoại di động chụp ảnh hai người lại theo yêu cầu của chồng là Nguyễn Văn Huyền.

Sợ bại lộ chuyện quan hệ bất chính, người đàn ông này nài nỉ, đưa cho Diệu 10 triệu đồng và yêu cầu xóa hình ảnh nhạy cảm cũng như giữ kín chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, sau đó Huyền và Diệu lại nhiều lần sử dụng chuyện cũ, hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, yêu cầu người đàn ông đưa thêm tiền.

Trưa ngày 16/2/2025, khi vợ chồng Huyền và Diệu đang nhận 30 triệu đồng của bị hại tại một quán cà phê ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A thì bị lực lượng Công an huyện Châu Thành A bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, hai vợ chồng Nguyễn Văn Huyền và Trương Thị Diệu thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận nhiều lần cưỡng đoạt tiền của bị hại mỗi lần từ 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng, tổng cộng 195 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường ở Long Biên, Hà Nội

Ngày 17/2, Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn.

Thông tin ban đầu về vụ việc cho thấy, chị H (phường Giang Biên, Long Biên) truy cập các hội nhóm nhận trông giữ trẻ để tìm người trông con gái 5 tháng tuổi.

Khi thấy một phụ nữ tên N.T.N (phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên) nhận trông giữ trẻ nên chị H đã liên hệ và nhờ trông giúp con gái N.D.C (5 tháng tuổi).

Công an quận Long Biên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân bé gái 5 tháng tuổi tử vong trên địa bàn. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Theo lời giới thiệu của N, chị này nói bản thân là giáo viên mầm non, sau đó gửi một số hình ảnh các trẻ đang được chị N chăm sóc tại nhà (chị N nói giá trông trẻ ban ngày là 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm).

Đồng ý với mức giá, chị H gửi con cho chị N theo như giá đã thỏa thuận. Đến sáng 16/2, chị H có hỏi chị N là đêm qua cháu C có quấy không, chị N nói cháu N.D.C dậy hai lần và được chị N cho uống sữa.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày chị N bất ngờ báo tin cháu N.D.C phải đi cấp cứu. Gia đình cháu bé đã tức tốc vào bệnh viện để xem tình hình thì hay tin cháu không qua khỏi.

Gia đình chị H cho biết, trước khi được đưa đi gửi, cháu N.D.C hoàn toàn khoẻ mạnh.

Công an quận Long Biên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé.

Bắt giữ 9 đối tượng trong vụ nhóm người dàn cảnh cướp giật, đánh đập một gia đình đi chùa

Liên quan đến vụ án "Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích và cướp tài sản" xảy ra tại chùa Kim Tiên, thuộc phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, chiều 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tịnh Biên cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Văn Triết (SN 1984) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ nhóm người dàn cảnh cướp giật, đánh đập một gia đình đi chùa ở An Giang.



Phan Văn Triết tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Các đối tượng còn lại gồm: Lê Thị Ngọc Phương (SN 1987); Đồng Thị Điềm (SN 1987, cùng trú TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Dũng (SN 1982); Nguyễn Thị Gái (SN 1985, cùng trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang); Lê Hoàng Vũ (SN 1983, trú TX.Tân Châu, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Mộng Nghi (SN 1995, trú quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ); Nguyễn Thị Kim Nguyên (SN 1993, trú huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Lê Minh Trâm (SN 1992, trú TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).



Từ trên xuống, các đối tượng: Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Mộng Nghi, Lê Hoàng Vũ, Đồng Thị Điềm. Ảnh: Tiến Tầm



Trong quá trình điều tra, truy xét xác định: Sáng 3/2, Triết cùng Phương, Điềm, Dũng, Gái, Vũ, Nghi, Nguyên, Trâm và một số đối tượng khác, đến khu vực chùa Kim Tiên để hoạt động móc túi, cướp giật tài sản thì gặp đoàn khách hành hương của gia đình ông Nguyễn Phú Cường đến chùa Kim Tiên để vãn cảnh đầu năm.

Khi phát hiện ông Cường có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, nhóm Triết tạo tình huống xô đẩy, lợi dụng thời cơ giật lấy sợi dây chuyền trên cổ ông Cường.

Khi bị nhóm ông Cường tri hô, phản kháng thì nhóm của Triết lao vào đánh nhóm ông Cường gây thương tích cho nhiều người và lấy đi 12 triệu đồng của người thân ông Cường rồi tẩu thoát.

Từ trên xuống, các đối tượng: Nguyễn Thị Kim Nguyên, Lê Minh Trâm, Lê Thị Ngọc Phương, NguyễnThanh Dũng. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an TX.Tịnh Biên tổ chức điều tra, truy xét đối tượng. Sau thời gian đấu tranh, truy xét, lực lượng công an đã xác định, truy bắt nhiều đối tượng liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Xác minh vụ nam sinh lớp 12 bị người đàn ông đi xe SH chặn đường, hành hung gây thương tích

Ngày 17/2, Công an phường Bảo Vinh (thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ nam sinh lớp 12 tố bị một người đàn ông hành hung. Nạn nhân được xác định là em T.N.P (lớp 12, Trường THPT Trương Vĩnh Ký).

Hình ảnh được chị V đăng tải lên mạng xã hội.

Theo trình báo của chị V (mẹ em P), 4 ngày trước, P lái xe máy chở theo bạn đi học về. Khi đến đường Nguyễn Trung Trực, phường Bảo Vinh thì bị một người đàn ông đi xe SH chặn đầu xe, rồi dùng tay đánh vào mặt em P.

P được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán chấn động não, tổn thương nông của mũi. Hiện sức khỏe và tâm lý của P đã ổn định, nhưng vẫn còn rất lo sợ.

Gia đình P đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an phường Bảo Vinh cũng đã mời những người liên quan đến làm việc.

"Phía gia đình đã yêu cầu công an giám định pháp y và khởi tố vụ án để điều tra hành vi hung hãn bạo lực của đối tượng", chị V chia sẻ với báo chí.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng không kháng cáo, chấp nhận án sơ thẩm trong vụ Sài Gòn Đại Ninh

Sau gần 1 tháng tuyên án sơ thẩm vụ Sài Gòn Đại Ninh, đến nay, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mới nhận được đơn kháng cáo từ Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Trong đơn kháng cáo của mình, ông Định đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cấp sơ thẩm trước đó phạt vị này 2 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Được tuyên án tù treo, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng không kháng cáo.

Hiện đã hết hạn kháng cáo 15 ngày theo luật định nhưng những bị cáo khác trong vụ án không có đơn kháng cáo, gồm ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Dũng bị cấp sơ thẩm phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh, cấp dưới của ông Dũng là bị cáo Trần Bích Ngọc án tù bằng thời gian tạm giam (4 tháng 21 ngày); bị cáo Nguyễn Hồng Giang, cán bộ TTCP nhận 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Ở nhóm tội "Nhận hối lộ", tòa phạt Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 6 năm 6 tháng tù; Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, án 5 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục II thuộc TTCP, lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên TTCP và Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cùng bị phạt 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Giáo dục Văn Lang, bị phạt 3 năm tù về tội Đưa hối lộ, cộng với bản án 6 năm tù trong vụ Vạn Thịnh Phát, tổng hợp hình phạt chung là 9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại TAND TP.Hà Nội.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) được thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng.

Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 đến 2018, TTCP xác định Công ty SGĐN trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm nên kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.

Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Đồng thời, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.

Việc bị cáo Trí tác động khiến các cá nhân tại TTCP thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành kết luận mới theo hướng "bẻ lái", hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Nhóm cán bộ tại Lâm Đồng thì đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho Nguyễn Cao Trí rồi đồng thuận không thu hồi dự án.

Những hành vi trên khiến dự án vốn phải thu hồi trở thành cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện và người hưởng lợi là Nguyễn Cao Trí. Lý do, vị này bán dự án cho Novaland với giá 27.600 tỷ đồng và đã được thanh toán 2.700 tỷ đồng.

Trong phiên sơ thẩm, tòa án đồng ý quan điểm của Viện kiểm sát khi tuyên tịch thu, sung công 2.700 tỷ đồng nói trên của Novaland.

Quá trình can thiệp cán bộ Nhà nước, bị cáo Trí nhiều lần đưa hối lộ, như đưa ông Trần Văn Minh, cố Phó tổng TTCP 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Đưa tiền cho các cá nhân tại TTCP và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, như Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân…

Ngoài ra, ông Trí đưa hối lộ cho Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 5 lần tổng số 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 7 lần tổng số 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Trần Văn Hiệp và Trần Đức Quận bị xác định nhận hối lộ, rồi giúp Nguyễn Cao Trí thực hiện các bước triển khai, gia hạn Dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật.

Về bị cáo Mai Tiến Dũng, phía điều tra cho rằng với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Cao Trí, vị này nhận đơn kiến nghị của Công ty SGĐN từ Trí.

Sau đó, ông Mai Tiến Dũng bút phê giao cho Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty SGĐN, trái quy định pháp luật. Ông Dũng được Nguyễn Cao Trí đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.