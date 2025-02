Nhóm gia đình đi chùa dịp Tết bị khoảng 50 người dàn cảnh để cướp giật tài sản, đánh đập ở An Giang

Chiều 4/2, Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ, làm việc với các đối tượng có liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng và có dấu hiệu cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực chùa Kim Tiên (tổ 13, khóm Phú Hòa, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) vào khoảng 9h20, ngày 3/2.

Vụ dàn cảnh cướp giật tài sản, đánh đập nhóm người viếng chùa Kim Tiên vào khoảng 9h20, ngày 3/2. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h20 ngày 3/2, ông N.P.C (SN 1962, trú tại xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng một nhóm người trong gia đình đến viếng chùa Kim Tiên.

Khi đoàn người của ông C đến gần khu vực chánh điện thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người lạ mặt áp sát. Nhóm này bao gồm cả nam lẫn nữ, đeo khẩu trang tiến lại gần đè ông C xuống để giật sợi dây chuyền. Ông C la lớn "cướp giật dây chuyền" thì nhóm gia đình ông C bị nhóm người lạ mặt tấn công, khiến 5 người bị thương, xây xát.

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, nhóm gia đình ông Cường đã đến Công an phường trình báo vụ việc.

Bước đầu xác định, tài sản ông C và người nhà bị mất sau vụ việc gồm một sợi dây chuyền vàng si trị giá khoảng 3,6 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt.