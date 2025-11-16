Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Hoa hậu Hương Giang tựa nữ thần trong tiệc tối chia tay Pattaya

Hoa hậu Hương Giang tạo dáng tại cuộc thi nhan sắc Miss Universe. (Ảnh: FBNV)

Diện chiếc váy lụa màu trắng ngà kết hợp với lớp voan trong suốt khoác hờ trên vai và áo bikini bên trong, Hoa hậu Hương Giang khéo léo khoe trọn lưng trần, vòng eo thon gọn cùng vòng một gợi cảm tại bữa tiệc tối chia tay Pattaya.

Sau màn trình diễn chia đó, cô nhận được hàng nghìn lượt like, bình luận từ cộng đồng mạng với những lời khen ngợi, bên cạnh những lời chúc, động viên Hoa hậu thể hiện tốt ở vòng bán kết và chung kết.

Hiện tại Hoa hậu Hương Giang là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham gia Miss Universe, mang theo thông điệp về sự đa dạng, bình đẳng và hy vọng. Cô khẳng định sự tham gia của mình là do nỗ lực và không lấy đi cơ hội của bất kỳ ai.

Trước đó, Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý sau phần trình diễn áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe lần thứ 74 đang diễn ra tại Thái Lan.

Đại diện Việt Nam diện bikini màu cam rực rỡ, khoe hình thể cuốn hút. Tuy nhiên phần trình diễn của cô gây tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều đăng clip con trai chơi đàn cực chất khiến dân mạng thích thú

Trizzie Phương Trinh – vợ Bằng Kiều cùng hai con trai tại buổi biểu diễn của Kenzi (con trai út). (Ảnh: FBNV)

Mới đây trên trang cá nhân Trizzie Phương Trinh – vợ cũ Bằng Kiều đăng clip con trai út chơi đàn guitar điện tử tại một sự kiện của trường. Điều đáng nói cậu bé đã chơi đàn rất thăng hoa khiến dân mạng thích thú. Nhiều bình luận thốt lên ngạc nhiên và chúc con trai nam ca sĩ ngày càng chơi hay.

Theo Trizzie Phương Trinh, đây là show đầu tiên của Kenzi kể từ khi thi đậu vào trường HB Academy for the Performing Arts.

Trizzie Phương Trinh viết: “Kenzi đã làm mẹ bất ngờ thật sự với thần thái trên sân khấu tối nay. Trước ngày diễn, mẹ cứ lo con sẽ đứng đơ như cây cơ, nên nhắc đi nhắc lại: “Con chơi nhạc rock là phải nhún nhảy theo nhạc thì mới ra chất rock nha!” Và Kenzi đã không làm mẹ thất vọng chút nào.

Nhìn con diễn mà mẹ cứ cười trong sung sướng. Mẹ liếc sang hai anh, cũng thấy hai anh đang cười, chắc cũng hãnh diện về thằng em không thua gì mẹ.

Đây là lần đầu tiên Kenzi trình diễn tại trường kể từ ngày thi đậu vào HB Academy for the Performing Arts. Tối nay Kenzi chơi guitar, còn ngày mai sẽ chuyển qua đánh trống nên chương trình ngày mai sẽ có bà nội và bà ngoại đi xem.

Chương trình thông báo không được quay video nên mẹ phải… quay lén, thành ra hình ảnh không được rõ lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên Kenzi biểu diễn, thì làm sao mẹ không quay để giữ làm kỷ niệm cho con được chứ. Mà cũng quay có một khúc thôi chứ có dám quay hết bài”.

Kết hôn năm 2002 (khi Bằng Kiều 27 tuổi và Trizzie Phương Trinh lớn hơn anh 7 tuổi), cả hai chung sống khoảng 10–11 năm trước khi ly hôn vào năm 2013. Họ có ba người con chung: Beckham (22 tuổi, đang theo học tại một trường nhạc ở Mỹ), Colin (19 tuổi) và Kenzi (14 tuổi). Sau ly hôn, Trizzie Phương Trinh là người trực tiếp nuôi dưỡng cả ba con.

Hoa hậu Ý Nhi khoe sắc vóc tại trời Âu

Hoa hậu Ý Nhi khoe sắc vóc tại trời Âu. (Ảnh: FBNV)

Diện trang phục thanh lịch, Hoa hậu Ý Nhi vừa đăng tải trên trang cá nhân bộ ảnh chụp gần Cầu Cảng Sydney (Australia). Cô nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài ngày càng mặn mà cùng cách phối đồ giúp tôn lên vóc dáng.

Khán giả H.Ng bình luận: “Hoa hậu Ý Nhi ngày càng xinh đẹp và tỏa sáng”.

Khán giả Th.H thì viết: “Mong Hoa hậu Ý Nhi có cái kết viên mãn”.

Huỳnh Trần Ý Nhi là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, sinh năm 2002, quê Bình Định cũ.

Cô cao 1,75m, số đo ba vòng (79-59-89) cm, là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Sau khi đăng quang, cô tạm dừng hoạt động để đi du học Úc và đã đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2025, lọt Top 40.

Biên tập viên VTV Hoài Anh hào hứng chia sẻ đã “đánh bay màu” trang giả mạo mình

Biên tập viên VTV Hoài Anh đã chia sẻ trang giả mạo cô đã bay màu trong 1 nốt nhạc. (Ảnh: FBNV)

Theo đó trên trang cá nhân, Biên tập viên VTV Hoài Anh đã chia sẻ trang giả mạo cô đã “bay màu” trong 1 nốt nhạc.

Cô viết: “Sau đúng 1 ngày kể từ khi Hoài Anh đăng bài kêu gọi cả nhà mình cùng góp sức, với rất nhiều report của mọi người, vào 16h10p chiều nay, Facebook đã chính thức thông báo gỡ bỏ trang giả mạo kia. Như vậy là chúng mình đã cùng nhau góp phần làm giảm bớt 1 mối nguy cơ lừa đảo đến cư dân mạng, đặc biệt là những khán giả của Hoài Anh. Mừng quá mọi người ơi.

Mong cả nhà mình luôn may mắn, an lành, hạnh phúc, không gặp phải những rủi ro lừa đảo. Và mong mọi người tiếp tục chung tay cùng Hoài Anh để ngăn chặn, giảm thiểu những nguy cơ lừa đảo cho mình và người khác nhé.

Thật nhiều lời cảm ơn Hoài Anh xin gửi đến cả nhà mình”.

Trước đó, Biên tập viên VTV Hoài Anh đã đăng thông tin cảnh báo về tình trạng bị trang Facebook giả mạo lấy hình ảnh và tên tuổi của chị để lừa đảo đầu tư chứng khoán.

“Trang này đã lấy đúng tên và đăng lại gần như toàn bộ hình ảnh cũng như bài viết của Hoài Anh trên trang chính chủ. Có khá nhiều trang giả mạo nhưng trang này có vẻ đang giả danh Hoài Anh kêu gọi mọi người chuyển tiền để đầu tư chứng khoán. Điều này là khá nghiêm trọng vì tài khoản này đã không chỉ dừng lại ở việc giả mạo nội dung hay lấy lượng view like, mà đã có hơi hướng lừa đảo. Với mong muốn ngăn chặn một số người lầm tưởng sẽ chịu thiệt hại khi đặt lòng tin ở trang giả mạo này, Hoài Anh đăng bài viết này chính thức cảnh báo với mọi người trang Facebook như ảnh đăng kèm đây không phải trang cá nhân của Hoài Anh mọi người nhé! Mọi người đừng chuyển gì vào các tài khoản trên trang đó nhé!”, BTV Hoài Anh nhắn gửi.