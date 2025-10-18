Trần Thành Trung bị loại ở SEA Games 33?

Hôm 27/7/2025, Trần Thành Trung chính thức gia nhập Ninh Bình FC theo bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/6/2030. Mặc dù được đặt rất nhiều sự kỳ vọng, song cầu thủ Việt kiều Bulgaria mới có 6 lần được ra sân trên mọi đấu trường và đều từ ghế dự bị (thi đấu tổng cộng 190 phút).



Thành Trung cần thi đấu nhiều ở Ninh Bình FC để chắc suất ở U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Ở đợt hội quân gần nhất của U23 Việt Nam, Thành Trung chỉ được ra sân 45 phút trong 2 trận giao hữu với U23 Qatar. Nếu không thường xuyên ra sân ở Ninh Bình FC trong thời gian tới, tiền vệ hoàn toàn có thể bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi danh sách accs tuyển thủ U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Rộ tin HLV Van Gaal sắp dẫn dắt ĐT Indonesia

Theo tiết lộ từ trang 433, HLV Louis van Gaal có thể nhận lời mời từ LĐBĐ Indonesia (PSSI) để dẫn dắt ĐT Indonesia thay người đồng hương Patrick Kluivert. Quyết định cuối cùng sẽ được nhà cầm quân 74 tuổi đưa ra vào ngày 20/10 tới. Từ khi chia tay ĐT Hà Lan năm 2022, HLV Van Gaal vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào.

Messi quyết giành danh hiệu Vua phá lưới MLS

Ảnh: ChatGPT.

HLV Javier Mascherano xác nhận rằng, siêu sao Lionel Messi rất quyết tâm giành danh hiệu Vua phá lưới giải nhà nghề Mỹ (MLS) 2025. Hiện tại, chân sút 38 tuổi đang dẫn đầu dành sách với 26 bàn, hơn người xếp sau là Denis Bouanga (Los Angeles FC) 2 bàn. Ngày mai (19/10, giờ Việt Nam), Inter Miami sẽ chạm trán Nashville tại vòng 34.

Paul Gascoigne thừa nhận không thể bỏ rượu

Huyền thoại bóng đá Anh - Paul Gascoigne thừa nhận rằng, ông sẽ không bao giờ ngừng uống rượu và đó là điều không thể thay đổi. Cựu danh thủ 58 tuổi nổi tiếng là người nghiện rượu và từng nhiều lần cố gắng cai nghiện nhưng bất thành. Cũng theo Gascoigne, việc ông thường xuyên uống rượu là do sở thích chứ không phải vì thù hận bất kỳ ai.

HLV Arteta chưa quan tâm tới chức vô địch Premier League



Ảnh: ChatGPT.

HLV Mikel Arteta khẳng định rằng, ở thời điểm này, ông chỉ cố gắng giúp Arsenal giành chiến thắng trong từng trận đấu chứ chưa nghĩ tới việc giành chức vô địch Premier League 2025/26. Hiện "Pháo thủ" đang dẫn đầu với 16 điểm sau 7 trận, hơn Liverpool 1 điểm.