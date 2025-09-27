Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa quyết định phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) số tiền 350.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 11,583 tỷ đồng) vì sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vào sân trong trận đầu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup Asian Cup giữa Malaysia với ĐT Việt Nam vào ngày 10/6/2025.



ĐT Malaysia có thể bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: Bernama.

7 cầu thủ kể trên, mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 66,19 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Câu hỏi đặt ra là liệu ĐT Malaysia có bị AFC xử thua ĐT Việt Nam 0-3 hay không? Câu trả lời có thể là không, hay vào đó, AFC có thể loại luôn “Hổ Malaya” khỏi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Điều này đồng nghĩa, bảng F sẽ chỉ còn 3 đội là ĐT Việt Nam, ĐT Lào và ĐT Nepal. Nói chung, dù AFC xử theo cách nào thì ĐT Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi.

Thép xanh Nam Định hưởng lợi nhờ án phạt của LĐBĐ Malaysia

3 trong số 7 cầu thủ nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm của ĐT Malaysia là Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Hector Hevel hiện đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim. Điều đó sẽ khiến sức mạnh của đội bóng này giảm đi đáng kể. Johor Darul Ta'zim nằm cùng bảng B ASEAN Club Championship 2025/26 cùng với Thép xanh Nam Định. Đội bóng mạnh bậc nhất Malaysia đã toàn thắng cả 2 trận đầu tiên và đang dẫn đầu bảng.

Messi nhắn tin chúc mừng Dembele



Ảnh: ChatGPT.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ L’Equipe, tiền đạo Ousmane Dembele tiết lộ rằng, sau khi anh giành giải Quả bóng Vàng 2025, siêu sao Lionel Messi chính là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng. Trước đây, cả hai từng là đồng đội của nhau trong màu áo Barcelona từ năm 2017-2021.

HLV Potter bị West Ham sa thải

HLV Graham Potter đã bị Ban lãnh đạo West Ham sa thải sau khởi đầu yếu kém của CLB tại Premier League (chỉ có 3 điểm sau 5 trận). Hiện tại, “The Hammers” đang tiến hành đàm phán để mời HLV Nuno Espirito Santo về sân Olimpic thay thế Potter.

Liverpool trả 14,5 triệu bảng cho gia đình Jota



Ảnh: FK Felippekatia.

Hồi tháng 7 vừa qua, tiền đạo Diogo Jota và người em trai Andre Silva đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha. Mới đây, Liverpool đã có hành động đẹp khi trả toàn bộ số tiền 14,5 triệu bảng trong bản hợp đồng với cố danh thủ người Bồ Đào Nha. Điều đó sẽ giúp bà xã Rute Cardoso và ba đứa con của anh có thêm kinh phí trang trải cuộc sống trong những năm tới.