Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Nga tung đòn sấm sét tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine
Theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 31/8, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine được quân đội Kiev sử dụng.
CLB Gia Định vừa ra thông báo về việc bổ nhiệm HLV Flavio Cruz làm “thuyền trưởng”. Tuy nhiên, chi tiết hợp đồng giữa đông bên chưa được hé lộ. Trong quá khứ, chiến lược gia người Brazil từng dẫn dắt Gia Định tại giải hạng Nhì Quốc gia 2020.
HLV Flavio Cruz sinh năm 1979 tại Brazil, sở hữu giấy phép UEFA Pro. Năm 2023, nhà cầm quân 46 tuổi từng được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB CAHN, dẫn dắt đội bóng gần 4 tháng tại V.League với thành tích 9 trận thắng, 2 hòa và 2 thua, trước khi rời vị trí vào tháng 8 cùng năm.
Hơn 1 năm sau khi chia tay ĐT Anh, HLV Gareth Southgate đã nhận lời làm người dẫn chương trình mới của BBC mang tên One Of A Kind. Chương trình này thực hiện theo phong cách podcast. Nhiệm vụ của nhà cầm quân 54 tuổi là phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, M.U đã tiến hành đàm phán với Aston Villa với hy vọng có thể chiêu mộ thủ môn Emiliano Martinez trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2025. Hiện tại, cả 2 thủ thành của “Quỷ đỏ” là Altay Bayindir và Andre Onana đều thi đấu thiếu chắc chắn mỗi khi được tung vào sân. Về phần mình, Martinez rất muốn rời sân Villa Park để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.
Chelsea ra giá mua Fermin Lopez
Theo Sky Sports, Chelsea vừa hỏi mua tiền vệ tấn công Fermin Lopez của Barcelona với giá 36,6 triệu bảng. Hiện tại, đội bóng xứ Catalan vẫn chưa có ý kiến phản hồi về mức giá mà “The Blues” đưa ra. Mùa giải này, cầu thủ 22 tuổi mới được HLV Hansi Flick tung vào sân 1 trận tại La Liga.
Georgina Rodriguez đăng ảnh tình cảm bên Ronaldo
Siêu mẫu Georgina Rodriguez vừa đăng ảnh selfie chụp cùng siêu sao Cristiano Ronaldo trong khoang chuyên cơ riêng với nụ cười trên môi. Sau 15 giờ đăng tải, bức ảnh này đã thu hút hơn 3,8 triệu lượt thích trên Instagram.
Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam? ĐT nữ Indonesia nhập tịch 3 cầu thủ; Messi cân nhắc khả năng chia tay ĐT Argentina; cựu tuyển thủ Anh phải chi trả 10.000 bảng tiền thuế/tháng; Jackson tới Bayern kiểm tra y tế.