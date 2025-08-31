Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

CLB Gia Định vừa ra thông báo về việc bổ nhiệm HLV Flavio Cruz làm “thuyền trưởng”. Tuy nhiên, chi tiết hợp đồng giữa đông bên chưa được hé lộ. Trong quá khứ, chiến lược gia người Brazil từng dẫn dắt Gia Định tại giải hạng Nhì Quốc gia 2020.



HLV Flavio Cruz dẫn dắt CLB Gia Định. Ảnh: CLB Gia Định.

HLV Flavio Cruz sinh năm 1979 tại Brazil, sở hữu giấy phép UEFA Pro. Năm 2023, nhà cầm quân 46 tuổi từng được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB CAHN, dẫn dắt đội bóng gần 4 tháng tại V.League với thành tích 9 trận thắng, 2 hòa và 2 thua, trước khi rời vị trí vào tháng 8 cùng năm.

HLV Southgate có công việc mới

Hơn 1 năm sau khi chia tay ĐT Anh, HLV Gareth Southgate đã nhận lời làm người dẫn chương trình mới của BBC mang tên One Of A Kind. Chương trình này thực hiện theo phong cách podcast. Nhiệm vụ của nhà cầm quân 54 tuổi là phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng.

M.U đàm phán mua Emiliano Martinez

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, M.U đã tiến hành đàm phán với Aston Villa với hy vọng có thể chiêu mộ thủ môn Emiliano Martinez trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2025. Hiện tại, cả 2 thủ thành của “Quỷ đỏ” là Altay Bayindir và Andre Onana đều thi đấu thiếu chắc chắn mỗi khi được tung vào sân. Về phần mình, Martinez rất muốn rời sân Villa Park để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Chelsea ra giá mua Fermin Lopez

Theo Sky Sports, Chelsea vừa hỏi mua tiền vệ tấn công Fermin Lopez của Barcelona với giá 36,6 triệu bảng. Hiện tại, đội bóng xứ Catalan vẫn chưa có ý kiến phản hồi về mức giá mà “The Blues” đưa ra. Mùa giải này, cầu thủ 22 tuổi mới được HLV Hansi Flick tung vào sân 1 trận tại La Liga.

Georgina Rodriguez đăng ảnh tình cảm bên Ronaldo



Bức ảnh được Georgina Rodriguez đăng tải. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez.

Siêu mẫu Georgina Rodriguez vừa đăng ảnh selfie chụp cùng siêu sao Cristiano Ronaldo trong khoang chuyên cơ riêng với nụ cười trên môi. Sau 15 giờ đăng tải, bức ảnh này đã thu hút hơn 3,8 triệu lượt thích trên Instagram.