Lâm Đồng: Đang diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để gỡ vướng, phát triển kinh tế tư nhân

Tỉnh Lâm Đồng đối thoại với doanh nghiệp

Sáng ngày 29/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp năm 2025. Đây là hội nghị đối thoại đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng với hàng trăm doanh nghiệp sau hợp nhất. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng và 2 điểm cầu trực tuyến tại TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ) và TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ). Tham dự hội nghị có khoảng 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng, kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Khoảng 400 doanh nghiệp tại 3 điểm cầu tham dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau gần 2 tháng hợp nhất, mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực lớn, Lâm Đồng bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan. Tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất có rất nhiều lợi thế đặc biệt là khoảng sản, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch. Vì thế, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung những lợi thế trên để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị.

“Lâm Đồng sau khi sáp nhập sẽ có trữ lượng khoáng sản rất lớn, nông nghiệp công nghệ cao thì phát triển, đi đầu cả nước. Đồng thời, tỉnh cũng có lợi thế về du lịch rất lớn với khí hậu được ưu đãi, bờ biển dài, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai nên rất có lợi thế để phát triển. Sắp tới, sẽ có sân bay Phan Thiết, đường sắt cao tốc đi qua địa phận tỉnh thì chắc chắn sẽ thành công.

Tuy nhiên, vấn đề làm sao để tạo động lực cho doanh nghiệp đi vào hoạt động, để phát huy được tiềm năng, làm sao để kinh tế tư nhân phát triển. Chính vì thế, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị này để trao đổi, sẵn sàng đối thoại “sòng phẳng” với doanh nghiệp. Từ đó, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế để gỡ vướng, tinh thần là tháo gỡ cho tất cả doanh nghiệp, khó đâu gỡ đó, cấp nào gỡ cấp đó, chia sẻ và đồng hành cùng nhau”, ông Hồ Văn Mười nói.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai cho biết, dự án Điện mặt trời tại xã Đắk Wil, Công ty đã có sẵn quỹ đất, và phù hợp Quy hoạch (đất năng lượng) tuy nhiên chưa có chỉ tiêu công suất. Vì vậy, công ty đề xuất tạo điều kiện để doanh nghiệp có sẵn quỹ đất được triển khai đấu thầu.

Đại diện một doanh nghiệp tại khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ) kiến nghị, đề xuất tại hội nghị để UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.

Trả lời câu hỏi trên, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) cho nghiên cứu, khảo sát quy hoạch và đã báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung cụm Dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai Đắk Nông vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Tuy nhiên dự án chưa có trong danh mục các dự án án thuộc quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các Sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch, an ninh quốc phòng, hiện trạng các khu đất, diện tích đất... để xác định lại ranh giới, vị trí, đặc biệt là cập nhật lại các phương án đấu nối theo trạm biến áp, lưới điện đã có trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đối thoại, trả lời những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp tại hội nghị.

Thời gian tới, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, cấp có thẩm quyền về lập điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Bộ Công Thương, cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Trong đó, có vị trí tiềm năng các dự án điện mặt trời trên địa tỉnh, bao gồm điện mặt trời Sao Mai Đắk Nông.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự hội nghị.

Ngoài ra, tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã nghe nhiều doanh nghiệp trình bày, nêu những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư, thực hiện các dự án. Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Đối với các ý kiến cần phải rà soát, kiểm tra lại thủ tục thì lãnh đạo tỉnh đã giao các sở, ngành trả lời doanh nghiệp.

Trước khi hội nghị diễn ra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 143 ý kiến của các doanh nghiệp và đã giao các sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản gửi trực tiếp đến cho các doanh nghiệp.