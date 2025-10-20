Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 20/10/2025 18:16 GMT+7

Tổ chức đánh giá và xếp hạng tín dụng quốc tế xếp hạng A về thực hành ESG cho đơn vị sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH

Thứ hai, ngày 20/10/2025 18:16 GMT+7
Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên - thành viên Tập đoàn TH - vừa chính thức đạt Chứng nhận ESG hạng A (hạng cao nhất), của Tổ chức đánh giá và xếp hạng tín dụng quốc tế CRIF (Credit Rating Information Foundation). Đây là dấu ấn đặc biệt tiếp theo của Núi Tiên về phát triển bền vững, sau công bố đạt chứng nhận trung hòa carbon đầu năm 2025.
Mái nhà phủ kín pin năng lượng mặt trời của Nhà máy thuộc công ty Nước tinh khiết Núi Tiên – một thành viên của Tập đoàn TH

Việc đánh giá chứng nhận ESG được thực hiện thông qua Synesgy - nền tảng đánh giá số toàn cầu về phát triển bền vững (ESG Global Digital Platform) - do CRIF phát triển và được Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) công nhận.

Dựa trên các tiêu chuẩn và khuôn khổ quốc tế về phát triển vững như UN SDGs, UNGC, và GRI, Synesgy giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ tuân thủ các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của mình, xác định điểm mạnh cũng như những lĩnh vực cần cải thiện, từ đó xây dựng chiến lược và lộ trình phát triển một cách bền vững.

“Với việc được đánh giá, xếp hạng A, Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên - vận hành Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên tại Nghĩa Đàn, Nghệ An - đã cho thấy các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị đã được công ty đáp ứng ở mức cao nhất. Kết quả này không chỉ phản ánh sự cam kết mạnh mẽ mà còn thể hiện sự tiên phong của Núi Tiên nói riêng, Tập đoàn TH nói chung, trong việc thực hành các chuẩn mực quốc tế về quản trị bền vững, minh bạch, trách nhiệm với xã hội và thân thiện với môi trường”, Ông Nguyễn Công Minh Bảo, nhà sáng lập và điều hành Green Transition, đơn vị tư vấn và triển khai đánh giá ESG trên nền tảng Synesgy, cho biết.

Ông Nguyễn Văn Năng, Giám đốc Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên (thứ ba từ phải sang) nhận chứng nhận ESG từ đại diện đơn vị triển khai đánh giá ESG trên nền tảng Synesgy, chiều 20/10/2025.

Hiện tại, nền tảng Synesgy đã được triển khai ở 161 quốc gia, vùng lãnh thổ và có khả năng tương thích với hơn 36 ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngành F&B.

Theo số liệu năm 2025, toàn thế giới chỉ có 3% các doanh nghiệp được đánh giá ESG trên Synesgy là đạt được đủ điểm để được xếp hạng A giống như Núi Tiên.

“Với chứng nhận ESG hạng A của CRIF, cùng chứng nhận trung hòa carbon PAS 2060, Núi Tiên tự hào trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong thực hành ESG toàn diện, không chỉ ở lĩnh vực sản xuất đồ uống mà còn ở hệ sinh thái kinh tế xanh mà Tập đoàn TH đang xây dựng” – ông Nguyễn Văn Năng, Giám đốc Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên chia sẻ tại lễ đón nhận Chứng nhận ESG.

Tiên phong thực hành ESG, hướng tới Net Zero tại nhà máy hiện đại hàng đầu khu vực

Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên tại tỉnh Nghệ An, diện tích 11,7 ha, chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Đây là nơi sản xuất các sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER và đồ uống tốt cho sức khỏe của Tập đoàn TH, gồm các dòng sản phẩm nước trái cây (TH true JUICE), nước uống sữa trái cây (TH true JUICE milk), trà tự nhiên (TH true TEA), nước gạo rang (TH true RICE),… Hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, được nhập khẩu từ các nước châu Âu như Đức, Italia… vừa đảm bảo chất lượng hàng đầu cho sản phẩm vừa tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Nhà máy Núi Tiên có hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày đêm, nước thải đầu ra đạt chuẩn loại A - QCVN 40:2011/ BTNMT.

Những thành tựu ESG của Núi Tiên không chỉ đến từ nỗ lực riêng của một đơn vị, mà là sự lan tỏa từ tư duy và chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn TH – doanh nghiệp sở hữu thương hiệu quốc gia TH true MILK nổi tiếng, tiên phong trong phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Với tôn chỉ “Trân quý Mẹ Thiên nhiên” của Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH, chiến lược phát triển bền vững đã được định hình ngay từ những ngày đầu thành lập và được cụ thể hóa bằng Chính sách Phát triển bền vững gồm 6 trụ cột: dinh dưỡng và sức khỏe, môi trường, con người, giáo dục, cộng đồng và phúc lợi động vật.

Núi Tiên loại bỏ màng co nắp chai trên chai nước tinh khiết TH true WATER nhằm hạn chế phát thải nhựa ra môi trường.

Là đơn vị thành viên trong hệ sinh thái TH, Công ty Nước tinh khiết Núi Tiên áp dụng nghiêm túc các chính sách ESG của Tập đoàn, thể hiện qua cả ba yếu tố: Môi trường – Xã hội – Quản trị (E, S, G), trong đó E – Environmental (Môi trường) là điểm nổi bật và có tác động mạnh mẽ nhất.

Cốt lõi của yếu tố “E” tại Núi Tiên là các giải pháp chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và quản lý tài nguyên hiệu quả. Trong những năm qua, công ty đã triển khai hàng loạt sáng kiến như: Giảm sử dụng nhựa trong toàn bộ chuỗi sản xuất: loại bỏ màng co nắp chai, giảm trọng lượng nhựa trong từng chai nước, giảm độ dày của nhãn mác nhựa. Nhờ chuỗi cải tiến này, mỗi năm Núi Tiên giảm được khoảng 600 tấn nhựa, góp phần đáng kể trong mục tiêu “giảm dấu chân carbon” của Tập đoàn.

Núi Tiên giảm được khoảng 600 tấn nhựa/năm, góp phần đáng kể trong mục tiêu “giảm dấu chân carbon” của Tập đoàn TH.

Năng lượng tái tạo được tăng cường sử dụng: bên cạnh hệ thống pin mặt trời trên mái Nhà máy, hình ảnh đã trở thành một trong những biểu tượng cho phát triển bền vững của Tập đoàn, Núi Tiên có kế hoạch thực hiện chuyển đổi nhiên liệu lò hơi từ dầu DO sang nhiên liệu sinh khối (củi gỗ, vỏ trấu, mùn cưa) - bước tiến quan trọng trong chiến lược giảm phát thải khí nhà kính.

Nhờ các sáng kiến trên, Núi Tiên đã đạt hiệu quả vượt trội về giảm phát thải, góp phần trực tiếp vào cam kết Net Zero đến năm 2050 mà Tập đoàn TH và Việt Nam cùng hướng tới.

Riêng trong năm 2023, tổng lượng phát thải mà Núi Tiên trung hòa được là 11.631,68 tấn CO2, giúp công ty đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060 do Control Union thẩm định. Núi Tiên cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon vĩnh viễn, trong đó áp dụng tiêu chuẩn PAS 2060 đến năm 2028 và sau đó theo tiêu chuẩn ISO 14068.

Trong lĩnh vực Xã hội (S – Social), Núi Tiên thực hiện nhất quán định hướng phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm cộng đồng của Tập đoàn TH. Công ty triển khai các chính sách phúc lợi, tuyển dụng, đào tạo nhân sự và văn hóa làm việc theo Chính sách Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Gắn kết (DEI&B) đã được Tập đoàn ban hành.

Núi Tiên cũng tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại Nghệ An – nơi công ty đặt trụ sở sản xuất. Đặc biệt, với việc sử dụng nguyên liệu như sữa tươi, mía đường, trái cây từ các dự án khác trong Tập đoàn, Núi Tiên đã gián tiếp hỗ trợ người dân địa phương tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Về Quản trị doanh nghiệp (G – Governance), Núi Tiên kế thừa đầy đủ các chính sách ESG và bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn TH, bảo đảm môi trường làm việc đa dạng và bình đẳng, dân chủ, minh bạch; chống mọi hành vi gian lận, tham nhũng; khuyến khích “lên tiếng – speak up”, tạo môi trường an toàn cho nhân viên chia sẻ vấn đề tiêu cực hoặc vi phạm. Núi Tiên cũng tham gia kiểm kê khí nhà kính và cung cấp thông tin, số liệu chặt chẽ cho Báo cáo Phát triển bền vững hàng năm do Tập đoàn công bố chung theo tiêu chuẩn GRI.

Hệ thống quản trị nội bộ được xây dựng trên nền tảng số, bảo đảm khả năng kiểm soát, đo lường và báo cáo minh bạch các chỉ số về môi trường, xã hội và quản trị.


