Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 13/1/2025, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo: Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Lê Thanh Vân – cựu Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, cựu Đại biểu Quốc hội; cựu chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Vương và 2 bị cáo khác.

Trong đó, ông Lưu Bình Nhưỡng bị đưa ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Toà sơ thẩm tuyên phạt ông này tổng 13 năm tù cho 2 tội danh (tội “Cưỡng đoạt tài sản” 3 năm tù và 10 năm tù cho tội danh còn lại).

Ông Lê Thanh Vân bị đưa ra xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Toà sơ thẩm tuyên phạt ông Vân 7 năm tù.

Với Nguyễn Văn Vương, người này cũng bị đưa ra xét xử cùng tội danh như ông Lê Thanh Vân. Toà sơ thẩm phạt Vương 14 năm tù.

Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo Lê Thanh Vân, Lưu Bình Nhưỡng, Nguyễn Văn Vương kháng cáo.

Bị cáo Lê Thanh Vân kháng cáo kêu oan sau phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Quochoi.vn

Sau khi thụ lý hồ sơ, nghiên cứu vụ án, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội ra quyết định ngày 29/4/2025 sẽ xét xử phúc thẩm các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương.

Trong những người kháng cáo, ông Lưu Bình Nhưỡng xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương kháng cáo kêu oan. Bị cáo Vân khẳng định không làm sai chức trách, nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội; hồ sơ vụ án cũng không có đủ căn cứ để buộc tội bị cáo này.

Tuy nhiên, do diễn biến khách quan, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm vào ngày 29/4/2025, rời ngày mở lại phiên phúc thẩm này vào giữa tháng 5/2025.

Trở lại diễn biến phiên toà sơ thẩm, với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, ông Nhưỡng thành khẩn khai báo, nhận tội. Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nói việc nhận 300.000 USD của doanh nghiệp là sai lầm lớn trong cuộc đời và đã nhận thức đầy đủ sai lầm của mình.

Bị cáo Nhưỡng nói đã không đấu tranh mạnh mẽ để trả lại doanh nghiệp, đây là 1 sai lầm lớn trong cuộc đời và trình bày chưa bao giờ nói bất cứ một lời nào gợi ý về tiền bạc với doanh nghiệp.

Với cáo buộc can thiệp giúp anh Bùi Văn Thao (Hải Phòng) liên quan 1 vụ việc của anh Thao ở Hải Phòng, bị cáo Nhưỡng cho rằng dùng từ can thiệp với ông là hơi nặng, việc cáo buộc “can thiệp” khiến bị cáo Nhưỡng rất suy nghĩ.

Tự bào chữa trước toà, bị cáo Nhưỡng bày tỏ nguyện vọng mong được hưởng sự khoan hồng và được mức án càng thấp càng tốt.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: NH

Với bị cáo Lê Thanh Vân, các luật sư bào chữa cho bị cáo này nêu quan điểm cho rằng thân chủ của mình đã bị truy tố không có căn cứ. Vị luật sư cho rằng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã kết luận không đúng về nội dung liên quan đến ông Vân, không phù hợp với chứng cứ trong vụ án. Từ các phân tích, luật sư bào chữa cho ông Lê Thanh Vân đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm trả tự do cho bị cáo Vân tại toà.

Cùng bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Vân, luật sư Trần Hồng Phúc (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm, bà không bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ mà đề nghị trả tự do tại toà cho bị cáo Vân.

Bị cáo Lê Thanh Vân cho biết, trong suốt thời gian qua lúc nào cũng vì đất nước, vì nhân dân. Bị cáo bày tỏ cảm thấy rất buồn khi sắp mãn nhiệm đại biểu Quốc hội thì vướng phải vụ án này.

Bị cáo Vân trình bày, trong suốt quãng thời gian qua bị cáo này chưa từng vi phạm một vấn đề gì, lúc nào cũng vì đất nước, vì nhân dân. Đến khi bị bắt bị cáo Vân cũng ý thức được trách nhiệm của mình, làm việc với cơ quan điều tra rất xây dựng.

Với bị cáo Nguyễn Văn Vương, luật sư bào chữa cho bị cáo Vương bào chữa rằng việc thân chủ bị truy tố không đúng tội, không đúng người, không đúng pháp luật.

Tuy nhiên luật sư của bị cáo Vương trình bày rằng dù xét xử tội nào thì hành vi của bị cáo Vương cũng vi phạm, nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vương khi xét xử ông này ở một tội danh khác. Tự bào chữa, Nguyễn Văn Vương đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư.

Án sơ thẩm xác định, các bị cáo vi phạm pháp luật tại 5 vụ việc khác nhau xảy ra ở Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, TP.Hà Nội.



Vụ việc thứ nhất, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã giúp đỡ Cường "Quắt" cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khai thác cát.



Từ việc được ông Nhưỡng giúp đỡ, nhóm Cường “quắt” tiến hành bảo kê, cưỡng đoạt của chi nhánh Công ty Sao Đỏ tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Ông Nhưỡng được xác định là đồng phạm trong vụ việc này.



Vụ việc thứ hai, ông Nhưỡng lấy tư cách đại biểu Quốc hội ký văn bản gửi lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng, Chánh án, Viện trưởng VKSND và Giám đốc Công an TP.Hải Phòng can thiệp để giải quyết theo hướng có lợi cho một người làm của Cường “quắt” (cụ thể là anh Thao). Ông Nhưỡng được tặng một bộ cửa gỗ trị giá 75 triệu đồng.



Vụ thứ 3, ông Nhưỡng bị cáo buộc can thiệp để Công ty Mạnh Đức được phê duyệt thực hiện Dự án Quế Võ 3 tại tỉnh Bắc Ninh và đã được hưởng lợi 300.000 USD (khoảng 6,9 tỷ đồng).



Vụ việc thứ tư, ông Nhưỡng dùng tư cách đại biểu Quốc hội ký hai văn bản can thiệp, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện dự án 36ha. Phó ban Dân nguyện sau đó hưởng lợi lô đất trị giá 1,8 tỷ đồng.



Với bị cáo Lê Thanh Vân, ông này bị cáo buộc dùng danh nghĩa đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội để ký 4 văn bản can thiệp đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng thường trực.



Việc làm của ông Vân nhằm giúp cho Công ty Hạ Long được thực hiện dự án 36ha. Vị này bị cáo buộc nhận một lô đất trị giá 1,8 tỷ đồng và nhằm hưởng lợi 1.000m2 đất khác - trị giá 1,9 tỷ đồng.



Vụ thứ năm, ông Nhưỡng bị cáo buộc gọi điện, ký văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp cho Công ty Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn và hưởng lợi 210 triệu đồng. Ông Vân cũng bị cáo gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp, giúp Công ty Trường Sinh sớm được cấp phép dự án đồi Bắc Sơn, ông Vân sau đó nhận 60 triệu đồng.