Theo UBND TP.HCM, đến nay, tình hình tội phạm trên địa bàn TP.HCM đã được kiềm chế, kéo giảm. Ghi nhận từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/6/2025, xảy ra 27.747 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 1.678 vụ (tương ứng 6,73%) so với cùng kỳ; đã điều tra khám phá 14.860 vụ (đạt 53,56%), bắt 24.966 đối tượng. Trong đó, tội phạm mua người ghi nhận 18 vụ án , khởi tố 68 bị can, so với cùng kỳ 2016 - 2020 giảm 1 vụ (tương ứng 5.56%).

UBND TP.HCM nhận định: Tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố tuy giảm về số vụ nhưng tính chất phức tạp hơn so với cùng kỳ, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn , các đối tượng có tổ chức, cấu kết chặt chẽ...

Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho nhận con nuôi có liên quan đến 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: T.L

Các phương thức, thủ đoạn tập trung chủ yếu: Đối tượng làm quen nạn nhân là các cô gái (có các bé gái dưới 16 tuổi) qua mạng xã hội để giới thiệu việc làm với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Sau đó, đưa nạn nhân đến quán massage, karaoke, nhà hàng… để làm việc, ép ký giấy nợ “phí tuyển dụng”. Ép thực hiện hành vi kích dục, bán dâm cho khách để lấy tiền trừ vào phí tuyển dụng hoặc bị bán qua nhiều chủ với hình thức chuyển giao khoản nợ của các nạn nhân.

Đối tượng lợi dụng trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở môi giới để tuyển dụng nhân viên làm việc tại khu vực biên giới. Với chiêu thức “việc nhẹ lương cao”, lừa đưa nạn nhân vượt biên trái phép; hoặc bằng đường chính ngạch ra nước ngoài. Sau đó, bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke trá hình. Nhiều nạn nhân bị ép bán dâm hoặc bị cưỡng bức lao động ở nước ngoài, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn.

Đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội, hội nhóm kín để thực hiện hành vi mua bán trẻ em dưới hình thức cho nhận con nuôi, làm giả các giấy tờ để hợp thức hóa nguồn gốc của trẻ.

Lực lượng công an tiếp nhận các nạn nhân bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, dưới hình thức bị lừa đảo "việc nhẹ, lương cao". Ảnh: T.T

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã khởi tố 9 vụ án, điển hình là vụ mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại nhiều địa bàn.

Điển hình cho phương thức này là vụ án do Công an quận Tân Bình (cũ) và Phòng PC02 đấu tranh, triệt xóa: Khoảng tháng 7/2024, thông qua các hội nhóm kín hoạt động trên Facebook với tên gọi “Hội Cho Và Nhận Con Nuôi 2”, “Hội Cho Và Nhận Con Nuôi Sài Gòn”, “Hội Cho Và Nhận Con Nuôi Miền Nam”… Cơ quan cảnh sát điều tra đã củng cố hồ sơ cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người tại TP.HCM. Lực lượng chức năng còn ghi nhận tội phạm “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Với thủ đoạn tìm kiếm người có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhu cầu mang thai hộ cho các cặp vợ chồng không thể sinh con theo cách tự nhiên; các đối tượng đã tổ chức mang thai hộ, nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 31/7 vừa qua, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã làm lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người. Ảnh: T.L

Đơn cử, qua xâm nhập các hội nhóm kín trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trứng (noãn) phụ nữ và tổ chức môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đối tượng Ngọc Thảo (tên thật là Huỳnh Phương Thảo, sinh ngày 4/1/1996) cùng đồng bọn đã tổ chức môi giới cho nhiều trường hợp mang thai hộ, thu lợi bất chính. Ngày 14/9/2024, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Qua phân tích thông tin của 68 đối tượng được phát hiện, bắt giữ ghi nhận: Trên 18 tuổi; hoạt động trong các ngành nghề chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, Massage, Spa, nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc một số đối tượng cơ hội, không việc làm ổn định, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm con nuôi của các vợ chồng hiếm muộn để môi giới mua bán trẻ em…

Qua phân tích 98 nạn nhân là bị hại trong các vụ án mua bán người ghi nhận: Có 57 nam và 41 nữ (chiếm 41,84%), người dưới 16 tuổi (71 người, chiếm 72,45%, trong đó có 18 trẻ sơ sinh). Đa số nạn nhân là người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng về tài chính, dễ bị các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ, lừa gạt.

Tại một phiên tòa xét xử 4 đối tượng có hành vi phạm tội "mua bán người". Ảnh: T.L

Trong 5 năm, thông qua Ban Chỉ đạo 138/TP, UBND TP.HCM đã cấp 98,9 tỉ đồng cho các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138/TP và Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện (cũ), cấp xã phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người…

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: "Thực hiện Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người của Chính phủ, UBND TP.HCM đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống mua bán người.

Trong đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng được thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát. Đặc biệt, tại các tuyến, địa bàn trọng điểm có lượng dân nhập cư đông, có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người".

Ông Thọ cũng đánh giá rất cao lực lượng Công an thành phố đã trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các tổ chức, đường dây mua bán người có tính xuyên quốc gia. Xử lý nghiêm minh các đối tượng là người mua, người bán, môi giới, dẫn dắt, hoặc các đường dây tội phạm liên tỉnh.