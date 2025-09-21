Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn Petrovietnam. Ảnh: PV

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan của ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và đông đảo thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động dầu khí qua các thời kỳ.

50 năm xây dựng, trưởng thành và đóng góp to lớn

Lễ kỷ niệm là dịp để Petrovietnam cùng cả nước nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức nhưng cũng vô cùng tự hào. Từ những ngày đầu non trẻ, với tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, ngành dầu khí đã được xác lập vị thế chiến lược trong phát triển quốc gia.

Chỉ 100 ngày sau khi đất nước thống nhất, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 244 ngày 9/8/1975; tiếp đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 33 ngày 20/8/1975; và Chính phủ ký Quyết định số 170/CP ngày 3/9/1975 thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam – tiền thân trực tiếp của Petrovietnam ngày nay. Sự kiện ấy thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn xa trong việc khai thác tài nguyên dầu khí để phục vụ tái thiết đất nước.

Bước ngoặt lịch sử đến vào ngày 26/6/1986, khi dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác. Trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, đang bị cấm vận, sự kiện này trở thành “cú hích” quan trọng, đưa Việt Nam chính thức trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ, mở ra nguồn thu ngoại tệ mạnh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố độc lập tự chủ.

Trải qua 50 năm, Petrovietnam đã phát triển thành tập đoàn kinh tế trụ cột, đồng bộ từ thăm dò, khai thác, chế biến, phân phối dầu khí đến điện, năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Đóng góp của Petrovietnam được thể hiện rõ nét qua “5 AN” (An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh lương thực, An ninh quốc phòng, An sinh xã hội) và “5 NHẤT” (quy mô lớn nhất, đóng góp ngân sách cao nhất, lợi nhuận cao nhất, thành tựu khoa học – công nghệ nổi bật nhất, an sinh xã hội dẫn đầu).

Trong đó, Petrovietnam đã khai thác trên 441 triệu tấn dầu, 196 tỷ m3 khí; cung ứng 70–80% nhu cầu khí dân dụng và khoảng 10% sản lượng điện cả nước. Doanh thu lũy kế đến năm 2025 đạt 605 tỷ USD; nộp ngân sách hơn 142 tỷ USD. Các nhà máy đạm trực thuộc Petrovietnam đáp ứng 70–80% nhu cầu phân đạm cả nước, bảo đảm an ninh lương thực. Đặc biệt, các hoạt động trên Biển Đông của Petrovietnam cũng góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, Petrovietnam đã dành nguồn lực khổng lồ: riêng giai đoạn 2020–2025, Tập đoàn chi hơn 5.130 tỷ đồng, xây dựng hơn 10.000 căn nhà Đại đoàn kết, hàng trăm trường học, trạm y tế, công trình dân sinh, hỗ trợ đồng bào nghèo, vùng sâu vùng xa.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với đất nước, tại buổi lễ, Đảng, Nhà nước cũng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Ảnh: PV

Hướng tới tập đoàn công nghiệp năng lượng tích hợp, xanh số thông minh

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam không chỉ duy trì vai trò chủ lực trong lĩnh vực dầu khí truyền thống, mà còn tái định vị chiến lược bằng việc đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Đây là định hướng lớn theo Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, phản ánh tầm nhìn đưa Petrovietnam trở thành tập đoàn công nghiệp – năng lượng tích hợp, tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Mục tiêu đến năm 2030, Petrovietnam phấn đấu lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500), đồng thời dẫn dắt hình thành các Trung tâm Công nghiệp Năng lượng Quốc gia, trở thành biểu tượng trí tuệ và khát vọng Việt Nam. Tầm nhìn đến 2050, Petrovietnam hướng tới trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực, có vị thế toàn cầu, phát triển bền vững theo mô hình xanh, số, thông minh.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Petrovietnam cũng khai mạc Triển lãm Khoa học – Công nghệ với nhiều hiện vật tiêu biểu, trưng bày những thành tựu nổi bật trong 50 năm qua. Điểm nhấn là các mô hình điện gió ngoài khơi, lĩnh vực đang mở ra hướng đi mới cho thương hiệu Petrovietnam trên bản đồ năng lượng quốc tế. Triển lãm mở cửa miễn phí, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với đất nước, tại buổi lễ, Đảng, Nhà nước cũng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam; trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho các đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư, Tổng Giám đốc và đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đồng chí: Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc và Vũ Đào Minh – Trưởng Ban Thăm dò – Khai thác Dầu khí.



