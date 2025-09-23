Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt.

Trong buổi sáng khai mạc, Đại hội đã tiến hành báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,3%/năm, quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 202.925 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó khu vực FDI chiếm tới 92%.

Ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nông nghiệp có bước chuyển mạnh theo hướng hàng hoá, nâng cao chất lượng và thương hiệu. Đến nay, toàn tỉnh có 575 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Thương hiệu chè Thái Nguyên được bảo hộ tại nhiều quốc gia và Liên minh Châu Âu, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,41%/năm, toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trước thời hạn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Thu ngân sách năm 2025 ước đạt 24.735 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2020. Đầu tư xã hội đạt trên 374.000 tỷ đồng, thu hút hàng trăm dự án trong và ngoài nước. Cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn mới được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại cho nhiều địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được mở rộng.

Ông Hoàng Anh Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên trình bày tham thuận của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân.

Phấn đấu đến trước năm 2030, Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao, đóng vai trò đầu tàu phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc. Xa hơn, đến năm 2045 mục tiêu trở thành tỉnh có thu nhập cao.

Đại hội cũng xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược, trong đó 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; Phát triển văn hoá, con người Thái Nguyên, gìn giữ bản sắc truyền thống, kết hợp hài hoà với phát triển kinh tế; Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò liên kết vùng, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Ba đột phá chiến lược gồm: Thứ nhất, đột phá về kết cấu hạ tầng: Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng, hạ tầng khu – cụm công nghiệp, đô thị và nông thôn mới; Thứ hai, đột phá về nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; Thứ ba, đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ, thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu để kinh tế số chiếm 35% GRDP vào cuối nhiệm kỳ.

Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trịnh Việt Hùng - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khoá I gồm 17 đồng chí. Trong đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.