Theo báo cáo mới nhất từ UBND TP.HCM và Sở GDĐT TP.HCM, năm học 2025-2026 sẽ chứng kiến nhiều đổi mới, đặc biệt trong việc quản lý và phát triển giáo dục trên địa bàn hành chính mở rộng.

Học sinh Trường TH Trần Quốc Toản trong ngày khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Nguyệt Minh

Quy mô học sinh tăng, cơ sở vật chất được đầu tư mạnh

Dự kiến, tổng số học sinh từ mầm non đến phổ thông trên toàn TP.HCM trong năm học 2025-2026 sẽ đạt 2.528.789 em, tăng 39.632 học sinh so với năm học trước. Cụ thể, số trẻ mầm non tăng 4.737 em (lên 478.458 trẻ), học sinh THCS tăng mạnh 42.978 em (lên 759.278 em), trong khi tiểu học giảm nhẹ 9.485 em và THPT tăng 1.402 em.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng về chỗ học, TP.HCM dự kiến đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn ngân sách, phân bổ cho các cấp học: mầm non (151 phòng), tiểu học (585 phòng), THCS (412 phòng), THPT (112 phòng) và 27 phòng khác. Ngoài ra, khoảng 200 phòng học mầm non và 190 phòng học phổ thông sẽ được đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cũng được đẩy mạnh. Các đơn vị trực thuộc UBND cấp xã dự kiến chi 342.156 triệu đồng, trong đó 128.526 triệu đồng cho mua sắm và 213.630 triệu đồng cho sửa chữa nhỏ. Khối THPT cũng có kế hoạch chi 68.321 triệu đồng cho sửa chữa và mua sắm thiết bị.

Tuyển sinh đầu cấp minh bạch, chú trọng công nghệ

Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp sẽ tiếp tục được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Thông tin "nơi ở hiện tại" được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia sẽ là tiêu chí chính, đảm bảo công bằng và minh bạch. Tỷ lệ xác thực thông tin học sinh dự kiến tuyển sinh đã đạt 95% tính đến giữa tháng 5/2025.

Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT, TP.HCM có 129.382 học sinh lớp 9 xét tốt nghiệp THCS, trong đó 109.720 em đăng ký dự thi. Chỉ tiêu vào trường công lập là 95.796 học sinh. Áp lực cạnh tranh vào lớp 10 công lập dự kiến sẽ giảm đáng kể so với năm trước do tổng số học sinh lớp 9 giảm.

Học sinh TP.HCM trong buổi khảo sát đầu vào lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Nguyệt Minh

Nâng cao chất lượng đội ngũ và quản lý

Sở GDĐT TP.HCM đang tập trung vào công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong dịp hè, với khoảng 30.500 lượt người tham gia các khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, khoảng 97.439 người sẽ tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2025.

Công tác quản lý chất lượng cũng được chú trọng với việc hoàn thiện mô hình điều hành liên vùng, tăng cường phân cấp và ủy quyền linh hoạt. Việc kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ đánh giá ngoài.

Giáo dục số và hội nhập quốc tế

TP.HCM tiếp tục triển khai các đề án lớn về chuyển đổi số như "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" và "Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học". Hệ thống thông tin địa lý giáo dục (GIS) đã được hoàn thiện, hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và tối ưu hóa mạng lưới trường lớp.

Ngành giáo dục cũng đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc triển khai Đề án "Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo đến năm 2030", ký kết hợp tác với các tổ chức quốc tế và đại học uy tín, tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia các chương trình giao lưu, học tập tại nước ngoài.