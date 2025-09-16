TP.HCM hỗ trợ lương lao động trẻ về làm việc ở HTX, tạo ra thế hệ nông dân mới

Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã thu hút được nguồn nhân lực trẻ về công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, TP.HCM đang có chính sách hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên và hỗ trợ lương đưa lao động trẻ về làm việc.

HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên và hỗ trợ lương đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX, liên hiệp hợp tác xã giai đoạn 2024 - 2025.

Trước khi thực hiện sáp nhập, UBND TP.HCM đã có Kế hoạch số 605 quy định đối tượng, mức hỗ trợ về kinh phí ăn ở cho học viên và hỗ trợ lương đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX, liên hiệp hợp tác xã giai đoạn 2024 - 2025.

Hỗ trợ kinh phí ăn ở cho thành viên HTX

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên các khóa đào tạo nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp hợp tác xã.

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo ở các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố đối với những đối tượng có liên quan, phục vụ nhu cầu thiết yếu của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp hợp tác xã.

Nông dân TP.HCM tham quan, tìm hiểu các mô hình nông nghiệp hiệu quả tại các tỉnh, thành. Ảnh: Hội Nông dân TP.HCM

Nội dung hỗ trợ: Chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/1 khóa đào tạo. Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 1 tháng thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia khóa đào tạo (26 ngày/1 tháng).

Định mức hỗ trợ: Chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên/1 khóa đào tạo trên địa bàn TP.HCM. Chẳng hạn, khu vực các quận quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, TP.Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (cũ) là 7.440.000 đồng (4.960.000 đồng x 1,5); khu vực huyện Cần Giờ (cũ) là 6.615.000 đồng (4.410.000 đồng x 1,5).

Chi tiền ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo có thời gian dưới 1 tháng bằng hóa đơn, chứng từ lưu trú thực tế nhân số ngày học thực tế khóa đào tạo.

Đối tượng áp dụng: Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ tại các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đơn vị cử đi tham gia và hoàn thành các khóa đào tạo.

Hình thức hỗ trợ: Chuyển khoản kinh phí hỗ trợ đến tài khoản cá nhân của thành viên, người lao động đã hoàn thành khóa đào tạo hàng quý (3 tháng/lần).

Hỗ trợ lương cho lao động trẻ về làm việc ở HTX

TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ lương đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX, liên hiệp hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại HTX, liên hiệp hợp tác xã ngay, không cần chờ thời gian đào tạo, bồi dưỡng; tạo nguồn cán bộ có chất lượng làm việc tại HTX, liên hiệp hợp tác xã.

Nội dung hỗ trợ: Chi hỗ trợ lương hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

"Nhân sự trẻ" tại HTX Tuấn Ngọc, TP.HCM giới thiệu sản phẩm rau thủy canh tại hội chợ, triển lãm. Ảnh: Hồng Phúc

Định mức hỗ trợ: Lao động trẻ làm việc tại các HTX, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn TP.HCM được hưởng mức hỗ trợ tiền lương theo vùng.

Chẳng hạn, với khu vực các quận, huyện như quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, TP.Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (cũ) được hỗ trợ 7.440.000 đồng/người/tháng (4.960.000 đồng x 1,5). Khu vực huyện Cần Giờ (cũ), mức hỗ trợ 6.615.000 đồng/người/tháng (4.410.000 đồng x 1,5).

Đối tượng áp dụng: Lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học được HTX, liên hiệp hợp tác xã tuyển dụng về làm việc. Lao động trẻ từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi. Số lượng hỗ trợ: Tối đa 2 người/HTX, liên hiệp hợp tác xã.

Hình thức hỗ trợ: Chuyển khoản kinh phí hỗ trợ đến tài khoản cá nhân của lao động trẻ hàng quý (3 tháng/lần).

Chính sách hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện để các HTX, liên hiệp hợp tác xã thu hút được nguồn nhân lực trẻ về công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế tập thể tại TP.HCM.

Cùng với đó, việc hỗ trợ phải đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp hợp tác xã; quan tâm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng nguồn nhân lực để tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn lực trẻ có trình độ, sẵn sàng cống hiến lâu dài để phát triển của mô hình kinh tế tập thể ngày càng vững mạnh.