TP.HCM khuyến cáo Thủ trưởng 36 xã, phường khu vực Bình Dương nếu để chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng

Văn phòng UBND TP.HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và tình hình giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương.

Theo lãnh đạo thành phố, mục tiêu đến ngày 30/9, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm triển khai đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu UBND phường, xã khu vực Bình Dương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và các chi nhánh trực thuộc phối hợp với địa phương, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 9. Đặc biệt, Chi nhánh Bến Cát phải hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án nút giao Cầu Đò 2 cho nhà thầu trước ngày 15/9.

Riêng công tác di dời hạ tầng điện, cáp quang, Sở Công thương phải phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, hoàn thành di dời trong thời gian sớm nhất, bảo đảm không chậm hơn tiến độ bàn giao mặt bằng của người dân.

Đối với dự án Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương; dự án Trung tâm chuyển đổi số tại Khu công nghiệp công nghệ tập trung, lãnh đạo thành phố yêu cầu phường Tân Đông Hiệp phải tập trung chủ động phối hợp với nhà đầu tư rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư và sớm có ý kiến đối với hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng khu vực đất lâm nghiệp theo kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, rà soát, sớm tham mưu trình UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh, thành phố thể hiện quyết tâm cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm tại khu vực Bình Dương.

Qua đó, lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 36 xã, phường khu vực Bình Dương tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm.

“Lãnh đạo đứng đầu của từng địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước thành ủy, UBND thành phố nếu để xảy ra chậm trễ, làm ảnh hưởng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất phục vụ việc thi công các công trình, dự án trọng điểm”, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh lưu ý.