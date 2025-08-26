



Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TP.HCM, làn đường dành cho ô tô trên đường Lê Lợi sẽ được sử dụng để tổ chức sự kiện "Ngày hội Văn hóa và Thể thao" trong suốt 6 ngày, từ 0h ngày 25/8 đến hết ngày 30/8.

Làn ô tô đường Lê Lợi tạm đóng cửa 6 ngày, phục vụ 'Ngày hội Văn hóa và Thể thao'. Ảnh: CH

Trong thời gian này, các phương tiện ô tô được khuyến khích di chuyển vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các tuyến đường song song, liền kề như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường giao cắt với Lê Lợi, bao gồm Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi và Phan Bội Châu, vẫn lưu thông bình thường.

Phòng CSGT cũng lưu ý người dân khi đi qua khu vực này cần giảm tốc độ và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Lực lượng CSGT sẽ bố trí nhân sự để điều tiết, phân luồng giao thông, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Người dân TP.HCM nên cập nhật thông tin và chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp để tránh bị kẹt xe và gián đoạn lịch trình.