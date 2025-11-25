Chủ đề nóng

TP.HCM nâng trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh để phục vụ người dân tốt hơn

Lý Hòa Thứ ba, ngày 25/11/2025 12:17 GMT+7
TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND phường, xã công khai đầy đủ địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; nâng trách nhiệm xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.
Không để người dân thiếu thông tin

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai đồng bộ quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính.

Động thái này nhằm cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải thiện chất lượng phục vụ và giảm thiểu phiền hà trong thực thi công vụ.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị phản ứng nhanh với các kiến nghị của người dân. Ảnh: C.H

Theo chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND phường, xã phải niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh cùng hướng dẫn chi tiết tại trụ sở giải quyết thủ tục hành chính và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Việc công khai phải rõ ràng, độc lập, tránh lẫn với các bảng thông tin khác, trình bày trên giấy tối thiểu khổ A4, sử dụng phông chữ Unicode theo quy chuẩn.

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm đăng tải đầy đủ thông tin này trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM, đảm bảo người dân dễ dàng tra cứu và gửi phản ánh qua nhiều hình thức.

Yêu cầu phản hồi đầy đủ, xử lý dứt điểm từng kiến nghị

Một trong những nội dung mà UBND TP nhấn mạnh là mỗi cơ quan phải bố trí 2 cán bộ đầu mối chuyên trách kiểm soát thủ tục hành chính. Các đầu mối này chịu trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật và phản hồi qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị của thành phố. Mỗi đơn vị được cấp 2 tài khoản để đảm bảo quy trình xử lý linh hoạt, đúng chức năng.

TP.HCM yêu cầu phản hồi phải cụ thể, trực tiếp và đầy đủ. Trong trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc có lý do chậm trễ, cơ quan phải giải thích rõ căn cứ pháp lý. Tránh tình trạng im lặng, né tránh trách nhiệm – vấn đề từng gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nhấn mạnh việc phối hợp liên thông giữa các cơ quan. Khi cần thiết, đơn vị phải cử cán bộ dự họp để làm rõ nội dung phản ánh, tránh kéo dài thời gian hoặc xử lý không thống nhất.

Tăng cường giám sát, chấn chỉnh sai phạm

Văn phòng UBND TP.HCM được giao làm đầu mối tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua nhiều kênh: Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ email, số điện thoại chuyên dụng và tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.

Đơn vị này chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ xử lý của từng cơ quan. Trường hợp phát hiện chậm trễ, giải quyết sai quy định hoặc né tránh, Văn phòng UBND TP phải tham mưu lãnh đạo thành phố để chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền.

TP.HCM lưu ý, các đơn vị phải tập trung vào vấn đề thủ tục hành chính, như: Chậm giải quyết, yêu cầu hồ sơ ngoài quy định, thiếu minh bạch, niêm yết sai hoặc hết hiệu lực, quy định hành chính bất hợp lý… Người dân có thể phản ánh trực tiếp những bất cập này để thành phố kịp thời sửa đổi, hoàn thiện.

Với những chỉ đạo nói trên, UBND TP.HCM hướng tới việc tương tác hiệu quả, tăng tính minh bạch và nâng chất lượng phục vụ người dân trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Từ khóa:
