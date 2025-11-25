Chủ đề nóng

Dân sinh
Thứ ba, ngày 25/11/2025 12:01 GMT+7

TP.HCM thúc đẩy ứng dụng AI trong khám chữa bệnh: Gia tăng quyền lợi, chất lượng phục vụ người dân

Nguyên Trân Thứ ba, ngày 25/11/2025 12:01 GMT+7
TP.HCM thúc đẩy ứng dụng AI trong khám chữa bệnh, từ chẩn đoán đến quản lý điều trị, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, chính xác và an toàn hơn. Theo các chuyên gia, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi gắn với y đức, lấy bệnh nhân làm trung tâm và hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ.
Hơn 300 chuyên gia y tế trong và ngoài nước vừa tham dự hội thảo khoa học “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng”. Hội thảo tổ chức tại TP.HCM với gần 100 báo cáo khoa học xoay quanh việc đưa AI vào chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện. Những giải pháp này được kỳ vọng giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chính xác hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.

Các chuyên gia trao đổi bên lề hội thảo khoa học “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” thúc đẩy ứng dụng AI trong khám chữa bệnh. Ảnh: T.Thúy

Theo TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ngành y tế đang đối mặt nhiều thách thức: Quá tải bệnh viện, áp lực nâng cao chất lượng phục vụ, yêu cầu tự chủ và chuyển đổi số. Vì vậy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ – đặc biệt là AI – giữ vai trò quan trọng để bảo đảm quyền được chăm sóc y tế chất lượng của người dân.

Ông Chín nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Từ góc độ hệ thống bệnh viện tư nhân, bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, cho biết AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn mở ra cơ hội chia sẻ dữ liệu, nâng cao năng lực đội ngũ và chuẩn hóa quy trình chăm sóc. “Mỗi ứng dụng công nghệ đều phải dựa trên nền tảng y đức và lấy người bệnh làm trung tâm”, bà nói.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: T.Thúy
AI đang tiến rất gần với thực hành lâm sàng, hỗ trợ tích cực từ chẩn đoán đến quản lý điều trị. Ảnh: T.Thúy

Nhiều báo cáo khoa học tại hội nghị cho thấy AI đang tiến rất gần với thực hành lâm sàng. Ở mảng chẩn đoán hình ảnh, TS Nguyễn Phùng Anh (Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan) trình bày các mô hình AI hỗ trợ phát hiện bất thường sớm, giúp giảm nguy cơ bỏ sót bệnh. Trong lĩnh vực điều trị bệnh mạn tính, BS Tsukiyama Hidekazu (Bệnh viện Tây Yokohama, Nhật Bản) chia sẻ hệ thống giám sát bằng công nghệ số, có khả năng cảnh báo sớm biến chứng cho người bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp.

Các phiên chuyên đề cũng ghi nhận nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao tại Việt Nam, như nghiên cứu can thiệp nội mạch điều trị túi phình mạch não của ThS.BS.CKI Phạm Định Chương, hay đánh giá tiên lượng biến cố tim mạch dựa trên biến thể gen của ThS.BS.CKI Nguyễn Phương Anh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Những nghiên cứu này tạo nền tảng khoa học giúp người bệnh được điều trị chính xác hơn, phù hợp hơn với đặc điểm từng cá nhân.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ, khẳng định AI và các công nghệ mới chỉ thật sự có ý nghĩa khi được triển khai một cách nhân văn và bền vững: “Tương lai ngành y không chỉ nằm ở máy móc hiện đại, mà ở việc mỗi đổi mới đều hướng đến tăng an toàn và chất lượng phục vụ người bệnh”.

