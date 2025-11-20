TP.HCM thúc tiến độ dự án cao tốc tới Campuchia nhờ rút ngắn thủ tục

Đây là thông tin do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11.



Ban Giao thông cho biết sẽ tổ chức khởi công các gói thầu xây lắp của cả hai dự án giao thông huyết mạch là cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Vành đai 2 TP.HCM vào cùng ngày 19/12. Đơn vị khẳng định đã thủ tục đầu tư cho dự án cao tốc quan trọng này đã được rút ngắn.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ là đường bộ ngắn nhất kết nối hiệu quả Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, TP.HCM với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Bavẹt. Ảnh phối cảnh: Ban Giao thông TP.HCM

Ban cho rằng thời gian hơn một năm từ khi được duyệt chủ trương đầu tư (tháng 8/2024) đến thời điểm khởi công xây lắp là phù hợp do dự án thuộc nhóm A, không được áp dụng cơ chế đặc thù.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM, đơn vị đã áp dụng các giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện. Cụ thể, đã trình phê duyệt ranh giải phóng mặt bằng trước đối với dự án thành phần 3 ngay khi chưa phê duyệt dự án thành phần 1 và 2.

Ban Giao thông cũng đã tổ chức đấu thầu trước một số gói thầu tư vấn và rà phá bom mìn cho toàn dự án (kết nối trực tiếp với cửa khẩu Bavet, tỉnh Svay Riêng của Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh).

Nhờ các giải pháp nói trên, Dự án thành phần 2 (với vốn đầu tư công) của dự án sẽ chính thức khởi công xây lắp vào ngày 19/12, dự kiến hoàn thành tháng 4/2027.

Ngoài ra, Dự án thành phần 1 (hình thức đầu tư BOT) dự kiến sẽ khởi công tháng 3/2026, sẽ hoàn thành tháng 12/2027. Mục tiêu chung là sẽ khai thác toàn tuyến cuối năm 2027.

Đối với hai đoạn còn lại của Vành đai 2 TP.HCM (đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp, và đoạn 2 từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng), Ban Giao thông cho biết sẽ khởi công 2 gói thầu xây lắp cũng vào ngày 19/12.

Để đảm bảo có mặt bằng sạch kịp thời cho việc khởi công này, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ đang được tiến hành rất khẩn trương và quyết liệt.

Đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, sau khi thực hiện công tác vận động, tuyên truyền trong tháng 11 này, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi đất bằng biện pháp hành chính theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 12/2025, theo Ban Giao thông.

Về vốn đầu tư công trong trách nhiệm của Ban Giao thông, đơn vị cho biết tính đến nay đã giải ngân được 8.649 tỷ đồng trong tổng số 17.016 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2025, đạt tỷ lệ 50,83%.

Ban Giao thông cam kết sẽ giải ngân hết toàn bộ 17.016 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm nay.