TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn chỉ đạo khẩn gửi hàng loạt sở ngành, đơn vị trực thuộc và UBND xã, phường, đặc khu về việc thực hiện các giải pháp nhằm tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở... theo tinh thần Công điện 190 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhằm đưa thị trường bất động sản thoát khỏi tình trạng trầm lắng, khơi thông nguồn cung và kéo mặt bằng giá về đúng giá trị thực.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải cách thủ tục để tăng nguồn cung

Theo chỉ đạo, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong các năm 2023 – 2025.

TP.HCM mạnh tay xử lý gỡ vướng cho nhiều dự án nhà ở, đưa thị trường bất động sản trở về trạng thái ổn định. Ảnh: Gia Linh

Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để đẩy nhanh việc quy hoạch, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu vực phát triển theo mô hình TOD, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo thành phố TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung xử lý ngay các ách tắc của những dự án tồn đọng, dự án chậm triển khai theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 751 và Tổ Công tác đặc biệt. Mục tiêu xuyên suốt là đưa những dự án “ách tắc” quay trở lại quỹ đạo, tạo nguồn cung sản phẩm mới, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp.

Ngoài ra, TP giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp – Môi trường chủ trì rà soát, bố trí quỹ đất và nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Quyết định 444 của Thủ tướng. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng và UBND TP về tiến độ và hiệu quả của chương trình này.

Minh bạch thị trường, xử lý nghiêm vi phạm, chống làm giá

Một nội dung quan trọng khác được UBND TP nhấn mạnh là yêu cầu các sở ngành tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới bất động sản. TP yêu cầu xử lý nghiêm hành vi thổi giá, cung cấp thông tin sai lệch, công bố dự án không đủ điều kiện kinh doanh hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Song song đó, TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; công khai thông tin các dự án, đặc biệt dự án nhà ở xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… nhằm đảm bảo minh bạch và hạn chế rủi ro cho người dân.

Ở cấp địa phương, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thực hiện đầy đủ thẩm quyền được phân cấp theo Nghị định 140, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản trên địa bàn.

Với các chỉ đạo nói trên, TP.HCM đặt mục tiêu đưa thị trường bất động sản trở lại trạng thái phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững; tạo ra nguồn cung nhà ở phong phú, phù hợp với nhu cầu thực của người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp.