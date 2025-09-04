Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Thể thao
Thứ năm, ngày 04/09/2025 12:10 GMT+7

"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

+ aA -
Long Nguyên Thứ năm, ngày 04/09/2025 12:10 GMT+7
Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao vừa gia nhập CLB Bắc Ninh và sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nguyễn Thanh Khôi đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Nguyễn Thanh Khôi sinh năm 2001, được rèn giũa tại lò đào tạo của HAGL. Nguyễn Thanh Khôi được nhiều người theo dõi bóng đá trẻ biết đến từ năm 2019. Lúc đó, Nguyễn Thanh Khôi chơi rất nổi bật cùng Hoàng Vĩnh Nguyên tại tuyến giữa của U19 HAGL.

Nguyễn Thanh Khôi không có thể hình lý tưởng (chỉ cao 1m65), nhưng bù lại, tiền vệ này sở hữu kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng cầm nhịp trận đấu tương đối xuất sắc. Chính vì vậy, Nguyễn Thanh Khôi cùng Hoàng Vĩnh Nguyên từng được ví von là phiên bản của bộ đôi Nguyễn Tuấn Anh - Lương Xuân Trường cũng thành danh từ lò đào tạo của HAGL trước đó.

Nguyễn Thanh Khôi đầu quân cho CLB Bắc Ninh. Ảnh: Bắc Ninh FC

Nguyễn Thanh Khôi từng được HLV Philippe Troussier (khi đó còn làm việc tại Việt Nam) gọi là đội U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2020. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giải đấu này bị hủy, U20 World Cup 2021 cũng bị dời sang năm 2023 khiến Nguyễn Thanh Khôi và các cầu thủ ở thế hệ sinh năm 2001-2002 lỡ cơ hội thi đấu.

Ngoài ra, HLV Troussier từng có sự can thiệp để Nguyễn Thanh Khôi được thi đấu nhiều hơn tại HAGL. Nguyễn Thanh Khôi sau đó chuyển sang Học viện Nutifood, thi đấu cho CLB Long An theo hợp đồng cho mượn, đầu quân cho CLB TP.HCM (hiện đổi tên là CLB Công an TP.HCM) vào năm 2023, trong đó có thời gian được cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu mượn.

Tính đến thời điểm này, sự nghiệp của Nguyễn Thanh Khôi chưa có gì nổi bật, nhưng năng lực chuyên môn của cầu thủ này là không thể phủ nhận. Ở tuổi 24, Nguyễn Thanh Khôi vẫn có thể tạo được dấu ấn để bứt phá mạnh mẽ nếu được tạo điều kiện tốt để thể hiện khả năng.

CLB Bắc Ninh có thể là môi trường phù hợp với Nguyễn Thanh Khôi. Đội bóng này dù là tân binh của giải hạng Nhất nhưng đã có sự đầu tư rất mạnh mẽ về lực lượng. CLB Bắc Ninh được coi là ứng cử viên cạnh tranh suất thăng hạng V.League mùa tới nên sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Khôi cho thấy anh được đánh giá cao, hứa hẹn có những đóng góp quan trọng để mang lại hiệu quả cho cả đôi bên.

Tham khảo thêm

Tiền đạo người Brazil cao 1m96 vừa gia nhập CLB Bắc Ninh có gì đặc biệt?

Tiền đạo người Brazil cao 1m96 vừa gia nhập CLB Bắc Ninh có gì đặc biệt?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (6/9): ĐT Việt Nam "trả giá đắt" trong dịp FIFA Days tháng 9/2025

ĐT Việt Nam "trả giá đắt" trong dịp FIFA Days tháng 9/2025; HLV Enrique phải phẫu thuật khẩn cấp; Ronaldo xô đẩy CĐV quá khích; Romeu bị Barca chấm dứt hợp đồng trong im lặng; Kobbie Mainoo tích cực rèn thể lực;

Học trò của HLV Park Hang-seo từng ăn tập ở Học viện Aspire gia nhập Đồng Tháp FC

Thể thao
Học trò của HLV Park Hang-seo từng ăn tập ở Học viện Aspire gia nhập Đồng Tháp FC

Chân dung cựu tuyển thủ U20 Australia vừa cập bến CLB Công an TP.HCM

Thể thao
Chân dung cựu tuyển thủ U20 Australia vừa cập bến CLB Công an TP.HCM

Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam Lưu Tú Bảo trước khi “mất tích” là người thế nào?

Thể thao
Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam Lưu Tú Bảo trước khi “mất tích” là người thế nào?

U23 Việt Nam vs U23 Singapore (19h ngày 6/9): Quyết giữ thế chủ động

Thể thao
U23 Việt Nam vs U23 Singapore (19h ngày 6/9): Quyết giữ thế chủ động

Đọc thêm

Ông Zelensky thách thức ông Putin: 'Hãy đến Kiev'
Thế giới

Ông Zelensky thách thức ông Putin: 'Hãy đến Kiev'

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin đến Kiev để đàm phán chấm dứt cuộc chiến mà ông đã phát động, sau khi từ chối lời đề nghị của nhà lãnh đạo Nga về việc tới Moscow.

Phát hiện con động vật hoang dã quý hiếm có đôi mắt to tròn, tính nhút nhát, anh nông dân Nghệ An giao nộp cho kiểm lâm
Nhà nông

Phát hiện con động vật hoang dã quý hiếm có đôi mắt to tròn, tính nhút nhát, anh nông dân Nghệ An giao nộp cho kiểm lâm

Nhà nông

Trong lúc làm vườn, anh Nguyễn Văn Sửu ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An phát hiện một con động vật hoang dã quý hiếm nghi là loài cu li nhỏ có trong sách Đỏ. Ngay sau đó, anh Sửu đã chủ động giao nộp cho cơ quan kiểm lâm địa phương.

U23 Indonesia và U23 Thái Lan trước nguy cơ bị loại
Thể thao

U23 Indonesia và U23 Thái Lan trước nguy cơ bị loại

Thể thao

Trận hòa đáng tiếc trước U23 Lebanon khiến cơ hội đi tiếp dự VCK U23 châu Á 2026 của U23 Thái Lan bị ảnh hưởng. Tương tự là tình cảnh của U23 Indonesia khi lượt cuối họ phải gặp U23 Hàn Quốc.

Cử cán bộ xuống cắm chốt tại xã để tháo nghẽn GPMB dự án 3.500 tỷ ở Quảng Ngãi
Kinh tế

Cử cán bộ xuống cắm chốt tại xã để tháo nghẽn GPMB dự án 3.500 tỷ ở Quảng Ngãi

Kinh tế

Bắt đầu từ tuần đến, cùng cử cán bộ xuống “ăn, ở” để song hành với xã, lãnh đạo TTPTQĐ tỉnh Quảng Ngãi cũng chia nhau trực tiếp phụ trách khu vực cụ thể để đôn đốc, xử lý vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB cho dự án 3.500 tỷ đồng.

Cán bộ làm việc hiệu quả, nông dân Ninh Bình bán lúa, ngô, gà... qua 'môi trường số'
Nhà nông

Cán bộ làm việc hiệu quả, nông dân Ninh Bình bán lúa, ngô, gà... qua "môi trường số"

Nhà nông

Nhờ kỹ năng sử dụng thành thạo điện thoại thông minh đã giúp cán bộ, nông dân tại các thôn ở phường Trung Sơn (Ninh Bình) giao tiếp, làm việc, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử... nhanh và đạt hiệu quả cao hơn.

Ký ức Hà Nội: Thủ đô trầm lặng, sâu lắng và nhân hậu
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Thủ đô trầm lặng, sâu lắng và nhân hậu

Bạn đọc

Hà Nội bây giờ có thể khiến người ta chóng mặt với nhịp sống nhanh. Nhưng cảm nhận, sẽ thấy lòng Hà Nội vẫn mang theo một tiết tấu riêng: Trầm lặng, sâu lắng và nhân hậu.

Đầu năm học mới, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng chia sẻ 'nóng'
Xã hội

Đầu năm học mới, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng chia sẻ "nóng"

Xã hội

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT đã có những chia sẻ về thành tựu quản lý chất lượng giáo dục và khẳng định vị thế quốc tế nhân dịp năm học mới 2025-2026.

Nhà Khoa học của nhà nông 2025 ở Lạng Sơn là người góp phần hồi sinh giống gà quý Vạn Linh 'lấy núi làm nhà'
Nhà nông

Nhà Khoa học của nhà nông 2025 ở Lạng Sơn là người góp phần hồi sinh giống gà quý Vạn Linh "lấy núi làm nhà"

Nhà nông

12 năm lặn lội khắp các bản làng, Thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) góp phần giúp hồi sinh giống gà Vạn Linh quý hiếm, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân. Anh vừa được Hội đồng bình chọn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Sét đánh trúng nhà dân lúc nửa đêm ở xã đảo duy nhất Gia Lai, trong nhà có người đang ngủ
Tin tức

Sét đánh trúng nhà dân lúc nửa đêm ở xã đảo duy nhất Gia Lai, trong nhà có người đang ngủ

Tin tức

Một tia sét bất ngờ đánh trúng phần trước ngôi nhà của ông Lê Văn Mùa tại thôn Đông, xã Nhơn Châu - xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có người đang ngủ, rất may không có thương vong. Sét đánh làm vỡ tường, thủng mái hiên và gây hư hỏng nặng phần mái xi măng.

Các chiến đấu cơ phản lực Hoa Kỳ (Kỳ 1): Sao chổi và Sao băng
Đông Tây - Kim Cổ

Các chiến đấu cơ phản lực Hoa Kỳ (Kỳ 1): Sao chổi và Sao băng

Đông Tây - Kim Cổ

Trong suốt 80 năm qua, Không quân Hoa Kỳ đã có bước tiến thần tốc của công nghệ phản lực – từ những chiếc tiêm kích sơ khai như P-59 Airacomet đến các "ngôi sao băng" P-80 và siêu tiêm kích hiện đại. Động cơ phản lực không chỉ giúp máy bay phá vỡ rào cản âm thanh, mang khối lượng bom khổng lồ, mà còn mở đường cho 5 thế hệ chiến đấu cơ đã thay đổi bộ mặt chiến tranh trên không, chuẩn bị bước sang thế hệ thứ sáu đầy tham vọng.

Nga trở thành nhà cung cấp thực phẩm bất ngờ cho Mỹ
Thế giới

Nga trở thành nhà cung cấp thực phẩm bất ngờ cho Mỹ

Thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Mỹ đã nhập khẩu trứng gà từ Nga vào tháng 7, theo số liệu thống kê chính thức của chính phủ Mỹ do RIA Novosti đưa tin. Động thái thương mại bất thường này làm nổi bật sự thay đổi động lực của thị trường nông sản toàn cầu.

Vay 16 triệu đồng nhưng quá hạn chưa trả, thanh niên 17 tuổi bị đưa đến quán bida hành hung, đòi nợ
Pháp luật

Vay 16 triệu đồng nhưng quá hạn chưa trả, thanh niên 17 tuổi bị đưa đến quán bida hành hung, đòi nợ

Pháp luật

H vay của Dũng 16 triệu đồng, đến hạn nhưng chưa trả, Dũng đã rủ nhiều người khác đến nhà đưa thanh niên 17 tuổi đến quán bida hành hung để đòi tiền.

Nghệ sĩ Nhân dân được ghi tên trong Bách khoa toàn thư của Liên Xô, qua đời ở tuổi 53 vì bạo bệnh
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân được ghi tên trong Bách khoa toàn thư của Liên Xô, qua đời ở tuổi 53 vì bạo bệnh

Văn hóa - Giải trí

Hơn ba thập kỷ gắn bó với màn ảnh, Nghệ sĩ Nhân dân Phương Thanh để lại nhiều dấu ấn khó quên, đặc biệt với vai Hiền “cá sấu” trong "Tội lỗi cuối cùng".

Tháng trải nghiệm du lịch Lâm Đồng, du khách sẽ được tham quan những gì?
Xã hội

Tháng trải nghiệm du lịch Lâm Đồng, du khách sẽ được tham quan những gì?

Xã hội

Trong tháng trải nghiệm du lịch Lâm Đồng năm 2025, du khách sẽ được tham quan, thưởng lãm nhiều chương trình độc đáo mang tính đặc trưng của địa phương sau hợp nhất.

Học trò của HLV Park Hang-seo cao 1m85, từng khoác áo U23 Việt Nam, có bến đỗ bất ngờ
Thể thao

Học trò của HLV Park Hang-seo cao 1m85, từng khoác áo U23 Việt Nam, có bến đỗ bất ngờ

Thể thao

CLB Đồng Tháp chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Nguyễn Hữu Lâm. Cầu thủ cao 1m85 này từng là học trò của HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam.

Hàn Quốc: Đàn ông 50 tuổi bị 'gạt' khỏi quán bar
Xã hội

Hàn Quốc: Đàn ông 50 tuổi bị "gạt" khỏi quán bar

Xã hội

Nhiều quán bar tại Hàn Quốc treo biển cấm đàn ông từ 50 tuổi trở lên, phản ánh sự cô lập, áp lực tinh thần và mất kết nối xã hội của cả một thế hệ từng giữ vai trò trụ cột trong xã hội.

Tuyên Quang: Hỗ trợ nông dân đến 60 triệu đồng/ha để vực dậy sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh
Nhà nông

Tuyên Quang: Hỗ trợ nông dân đến 60 triệu đồng/ha để vực dậy sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh

Nhà nông

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây ra, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể, kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn, giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Thị trường tín chỉ carbon: Hoa Kỳ cắt giảm hỗ trợ, loạt tỷ phú bắt tay thành lập quỹ mới
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Hoa Kỳ cắt giảm hỗ trợ, loạt tỷ phú bắt tay thành lập quỹ mới

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Liên minh mới thành lập có xuất hiện cả quỹ Breakthrough Energy Ventures do tỷ phú Bill Gates, Jeff Beroz hậu thuẫn.

Từ việc “không thích ăn rau” Hoa hậu Thùy Tiên cùng lập công ty với Quang Linh Vlogs để bán kẹo Kera
Pháp luật

Từ việc “không thích ăn rau” Hoa hậu Thùy Tiên cùng lập công ty với Quang Linh Vlogs để bán kẹo Kera

Pháp luật

Nhóm Quang Ling Vlogs, Hằng Du Mục khi bàn bạc phương án kinh doanh đã đưa ra ý tưởng tặng sản phẩm kẹo rau củ Kera cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên và mời đồng hành cùng sản phẩm vì hoa hậu này “không thích ăn rau”.

Tiếng lành đồn xa, 3 con giáp thăng tiến vượt bậc, tài lộc rực rỡ, công danh sáng chói trong mùa thu 2025
Gia đình

Tiếng lành đồn xa, 3 con giáp thăng tiến vượt bậc, tài lộc rực rỡ, công danh sáng chói trong mùa thu 2025

Gia đình

3 con giáp có bước vào mùa thu năm 2025 với những hứa hẹn may mắn khi có cơ hội thăng chức, mở rộng mối quan hệ công việc.

Phương Tây cảnh báo về thảm họa do các kế hoạch ở Ukraine
Thế giới

Phương Tây cảnh báo về thảm họa do các kế hoạch ở Ukraine

Thế giới

Lời hứa của một số quốc gia tham gia cái gọi là "liên minh những người sẵn sàng" về việc gửi quân đến Ukraine sẽ gây bất lợi cho Kiev và châu Âu, tờ Die Zeit đưa tin.

Bác Hồ viết về Hai Bà Trưng như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Bác Hồ viết về Hai Bà Trưng như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43) đánh quân đô hộ của nhà Hán, duy trì được nền độc lập trong 3 năm đã đi vào lịch sử thế giới là một trong những cuộc khởi nghĩa do phụ nữ lãnh đạo thành công nhất.

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nỗ lực giữ gìn “lá phổi xanh”
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nỗ lực giữ gìn “lá phổi xanh”

Lai Châu Ngày Mới

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, việc bảo vệ rừng trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết. Tại tỉnh Lai Châu, một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, công tác này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một chiến lược phát triển bền vững. Ghi nhận tại các xã, bản của tỉnh Lai Châu, phong trào bảo vệ rừng đang có những chuyển biến tích cực, mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Giá USD hôm nay 7/9: Thị trường tự do bán ra vượt 27.000 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 7/9: Thị trường tự do bán ra vượt 27.000 đồng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 7/9 trên thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh 101 đồng mỗi chiều, hiện giao dịch ở mức 26.915-27.015 đồng/USD (mua - bán).

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng

Lào Cai thi đua yêu nước

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành công văn số 1868/UBND-NLN yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Tin sáng (7/9): Nguyễn Xuân Son khiến CĐV Indonesia “dậy sóng”
Thể thao

Tin sáng (7/9): Nguyễn Xuân Son khiến CĐV Indonesia “dậy sóng”

Thể thao

Nguyễn Xuân Son khiến CĐV Indonesia “dậy sóng”; Tottenham theo đuổi Morgan Rogers; Andre Onana có thể rời M.U để tới Trabzonspor; Arsenal giữ chân Leandro Trossard; “Lời nguyền tử thần” của Aaron Ramsey lại xuất hiện.

Ngôi sao võ thuật kỳ cựu đột ngột mất tích
Văn hóa - Giải trí

Ngôi sao võ thuật kỳ cựu đột ngột mất tích

Văn hóa - Giải trí

La Mãng – diễn viên gạo cội của điện ảnh Hồng Kông – bất ngờ mất liên lạc trong khi bộ phim “Electric Shock” chuẩn bị ra mắt.

Truyền thông mang đến cho Ukraine những tin không vui về lãnh thổ của nước này
Thế giới

Truyền thông mang đến cho Ukraine những tin không vui về lãnh thổ của nước này

Thế giới

Ukraine sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ đau đớn trong các cuộc đàm phán với Nga, theo bài viết trên tạp chí Mỹ The Nation.

Chuẩn bị xử phúc thẩm vụ tranh chấp nhãn hiệu giữa “Kem 35 và hình” với kem “35 và hình”
Pháp luật

Chuẩn bị xử phúc thẩm vụ tranh chấp nhãn hiệu giữa “Kem 35 và hình” với kem “35 và hình”

Pháp luật

Doanh nghiệp thành lập trước có nhãn hiệu “Kem 35 và hình” khởi kiện công ty thành lập sau 7 năm về sản phẩm kem “35 và hình” nhưng tòa sơ thẩm xác định hai nhãn hiệu không gây nhầm lẫn. Nguyên đơn do vậy kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm xử lại.

Hải Phòng có gần 16 ha rau, quả được sản xuất theo quy trình an toàn
Nhà nông

Hải Phòng có gần 16 ha rau, quả được sản xuất theo quy trình an toàn

Nhà nông

Toàn TP.Hải Phòng có hơn 15.500 ha rau, quả được sản xuất theo quy trình an toàn, trong đó có khoảng 1.500 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Tin đọc nhiều

1

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

2

Ngân hàng Nhà nước thông tin "nóng" về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

Ngân hàng Nhà nước thông tin 'nóng' về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

3

Chuyên gia Việt Nam đầu tiên sang Cuba trồng lúa: Vỡ òa hạnh phúc khi Cuba chính thức công nhận 5 giống lúa

Chuyên gia Việt Nam đầu tiên sang Cuba trồng lúa: Vỡ òa hạnh phúc khi Cuba chính thức công nhận 5 giống lúa

4

3 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

3 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

5

Giữa lúc cao tốc miền Tây chậm tiến độ, doanh nghiệp muốn trả mỏ cát: Chủ tịch Cần Thơ lên tiếng

Giữa lúc cao tốc miền Tây chậm tiến độ, doanh nghiệp muốn trả mỏ cát: Chủ tịch Cần Thơ lên tiếng