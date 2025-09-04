"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Nguyễn Thanh Khôi đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Nguyễn Thanh Khôi sinh năm 2001, được rèn giũa tại lò đào tạo của HAGL. Nguyễn Thanh Khôi được nhiều người theo dõi bóng đá trẻ biết đến từ năm 2019. Lúc đó, Nguyễn Thanh Khôi chơi rất nổi bật cùng Hoàng Vĩnh Nguyên tại tuyến giữa của U19 HAGL.

Nguyễn Thanh Khôi không có thể hình lý tưởng (chỉ cao 1m65), nhưng bù lại, tiền vệ này sở hữu kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng cầm nhịp trận đấu tương đối xuất sắc. Chính vì vậy, Nguyễn Thanh Khôi cùng Hoàng Vĩnh Nguyên từng được ví von là phiên bản của bộ đôi Nguyễn Tuấn Anh - Lương Xuân Trường cũng thành danh từ lò đào tạo của HAGL trước đó.

Nguyễn Thanh Khôi đầu quân cho CLB Bắc Ninh. Ảnh: Bắc Ninh FC

Nguyễn Thanh Khôi từng được HLV Philippe Troussier (khi đó còn làm việc tại Việt Nam) gọi là đội U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2020. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giải đấu này bị hủy, U20 World Cup 2021 cũng bị dời sang năm 2023 khiến Nguyễn Thanh Khôi và các cầu thủ ở thế hệ sinh năm 2001-2002 lỡ cơ hội thi đấu.

Ngoài ra, HLV Troussier từng có sự can thiệp để Nguyễn Thanh Khôi được thi đấu nhiều hơn tại HAGL. Nguyễn Thanh Khôi sau đó chuyển sang Học viện Nutifood, thi đấu cho CLB Long An theo hợp đồng cho mượn, đầu quân cho CLB TP.HCM (hiện đổi tên là CLB Công an TP.HCM) vào năm 2023, trong đó có thời gian được cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu mượn.

Tính đến thời điểm này, sự nghiệp của Nguyễn Thanh Khôi chưa có gì nổi bật, nhưng năng lực chuyên môn của cầu thủ này là không thể phủ nhận. Ở tuổi 24, Nguyễn Thanh Khôi vẫn có thể tạo được dấu ấn để bứt phá mạnh mẽ nếu được tạo điều kiện tốt để thể hiện khả năng.

CLB Bắc Ninh có thể là môi trường phù hợp với Nguyễn Thanh Khôi. Đội bóng này dù là tân binh của giải hạng Nhất nhưng đã có sự đầu tư rất mạnh mẽ về lực lượng. CLB Bắc Ninh được coi là ứng cử viên cạnh tranh suất thăng hạng V.League mùa tới nên sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Khôi cho thấy anh được đánh giá cao, hứa hẹn có những đóng góp quan trọng để mang lại hiệu quả cho cả đôi bên.