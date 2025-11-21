Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 21/11/2025 07:29 GMT+7

Trồng 1 cây cảnh này giống như treo nghìn mặt trời trong sân, thác hoa óng ả tựa mật, thu hút vàng bạc đến nhà

Hải Yến Thứ sáu, ngày 21/11/2025 07:29 GMT+7
Cây cảnh này nở ra cả hàng nghìn, hàng vạn bông hoa nhỏ như mặt trời rực rỡ, thắp sáng ngôi nhà của bạn, thu hút năng lượng tích cực và tài lộc.
Mùa đông đã đến nhưng trong làn gió lạnh lẽo và bầu trời xám xịt, nhiều người lại mơ về mùa xuân rực rỡ, khi một cây cảnh tỏa sáng như mặt trời với hàng nghìn, hàng vạn bông hoa màu vàng tròn trịa, rực rỡ.

Khi làn gió nhẹ đầu xuân xua tan cái lạnh mùa đông thì vô số những mặt trời nhỏ vàng óng - hoa lệ đường cánh kép - hoa hồng Nhật Bản cánh kép (Kerria japonica 'Pleniflora') sẽ hiện ra giữa những chiếc lá xanh mới nảy mầm, đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió ấm áp của mùa xuân.

Những cành cây mảnh mai, mềm mại, treo vô số những bông hoa vàng rực rỡ. Ảnh minh họa Toutiao

Loài hoa này vốn là cây dại mọc ở ven đường, tô thắm cho không khí mùa xuân thêm rực rỡ và tràn đầy sức sống. Không có điều gì nổi bật hơn thế trong mùa xuân xanh non khi cây cảnh này nở hoa.

Những cành cây mảnh mai, mềm mại, treo vô số những bông hoa vàng rực rỡ, tựa như dải lụa dệt ngang dọc khắp mọi ngóc ngách của mùa xuân, toát lên vẻ đẹp tinh tế và dịu dàng.

Mỗi bông hoa giống như mặt trời nhỏ và 1 cây bụi lệ đường cánh kép lớn sẽ nở ra cả hàng nghìn, hàng vạn mặt trời rực rỡ.

Đây là một loại cây bụi có lá sớm rụng. Ảnh minh họa Pixabay

Hoa mới nở vàng tươi, rạng rỡ như nắng xuân, còn khi già đi, chúng lại vàng óng ả, đậm đà như mật ong. Những cành trĩu hoa rủ xuống tựa như thác mật ọng ngọt ngào, khiến người ta say mê.

Đặc điểm của cây cảnh lệ đường cánh kép

Hoa hồng Nhật Bản (Kerria japonica) hay còn gọi là lệ đường, đường lệ, hoàng độ mai, cây chùm vàng, sơn xuy. Đây là loài duy nhất trong chi Kerria của họ Rosaceae. Mặc dù thuộc họ Rosaceae, nhưng nó thuộc một chi khác với hoa hồng vườn thông thường.

Đây là một loại cây bụi có lá sớm rụng, bản địa của khu vực miền đông châu Á, tại Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Tên tiếng Anh thông dụng của cây cảnh này là Japanese rose (hoa hồng Nhật Bản), Kerria rose (hoa hồng Kerria), Easter rose (hoa hồng Phục sinh)...

Cây cảnh lệ đường cánh đơn (Keria japonica 'Golden Guinea')

Loài cây này mọc cao tới 1–3 m, với thân cây uốn hình cung mềm yếu, thường bò trên các loài cây khác mọc gần hay bò trên đá.

Lá của nó là lá đơn, mọc so le, dài 4–7 cm, với mép lá có khía răng cưa rõ nét, khá giống với lá mận hoặc lá hoa hồng Sharon.

Tán lá của nó tươi tốt, với những chiếc lá hình trứng mọc so le, màu xanh tươi sáng ở cả hai mặt và có mép răng cưa mịn. Sau khi nảy lá vào mùa xuân, cây xanh mướt và rụng lá vào mùa đông.

Cây cảnh này có hoa cánh đơn và cánh kép. Lệ đường cánh đơn (Keria japonica 'Golden Guinea') có hoa 5 cánh vàng ươm, kích thước giống như đồng xu, khá giống với bông hoa mai vàng của Việt Nam.

Hàng vạn mặt trời nhỏ

Còn giống lệ đường cánh kép (Kerria japonica 'Pleniflora') rất được ưa thích với những bông hoa vàng giống như viên cầu, nở ra hàng trăm cánh, vô cùng rực rỡ. Những bông hoa này khá giống với người chị em họ xa hồng bân côi vàng (Rosa Banksiae).

Có thể nói, nếu lệ đường cánh đơn giống như chiếc cốc vàng thì lệ đường cánh kép như hũ mật, ngọt ngào, quyến rũ, mê hoặc.

Đẹp từ cành lá đến hoa

Lệ đường cánh kép là một loài cây xanh tươi tuyệt đẹp từ gốc đến ngọn. Mặc dù là cây bụi, nhưng cành của nó mềm mại và mảnh khảnh với xu hướng rủ xuống mạnh mẽ.

Lệ đường cánh kép là một loài cây xanh tươi tuyệt đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa lệ đường cánh kép tròn như những viên bi nhỏ, lại tựa như những mặt trời con "tóe" ánh nắng về mọi hướng.

Hoa mọc đơn độc ở đầu cành, có cánh kép và màu vàng kim tinh khiết. Chúng đặc biệt nổi bật giữa những chiếc lá xanh và lấp lánh trong ánh sáng khuếch tán như thể chúng đang phát sáng.

Màu vàng kim rực rỡ và ấm áp có tác dụng chữa lành và tạo nên bầu không khí tuyệt vời. Cả hoa và lá đều đẹp. Đáng tiếc, loài hoa này không có hương thơm.

Cây cảnh này nở hoa vào mùa xuân, từ tháng 3 đến tháng 5, đôi khi kéo dài đến tận tới mùa hè và lác đác ra hoa vào mùa thu. Hoa nở rất nhiều, đôi khi phủ kín cả thân cây, khiến chúng giống như quả cầu vàng khổng lồ, điểm chút lá xanh.

Cây cảnh không chỉ nở rộ mà còn cho ra vô số hoa.

Ra hoa nhiều

Về khả năng ra hoa, cây cảnh này được những người yêu hoa công nhận là một giống hoa bền bỉ. Dường như nó sinh ra là để nở hoa.

Chỉ cần được chiếu sáng khuếch tán 2-3 giờ và được chăm sóc đúng cách, nó có thể nở hoa liên tục. Cây không chỉ nở rộ mà còn cho ra vô số hoa.

Khi nở rộ, các cành cây phủ đầy hoa, tựa như được phủ đầy những quả cầu lông vàng. Mỗi đầu cành có thể nở nhiều hoa, và một cây trưởng thành có thể cho ra nghìn bông hoa cùng lúc, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

Sắc vàng óng ánh, tinh khiết ấy chiếu sáng cả ban công hay khu vườn mà nó đặt chân.

Dường như nó sinh ra là để nở hoa.

Ý nghĩa của cây cảnh lệ đường cánh kép

1. Quý phái

Loài hao này có màu vàng óng, tươi sáng và rực rỡ, hình dáng hoa thanh thoát, mang đến cho con người cảm giác cao quý và tao nhã, tượng trưng cho địa vị cao quý và tính cách cao quý.

Màu vàng từ xa xưa đã là biểu tượng của hoàng gia, tượng trưng cho địa vị cao quý và khí chất cao quý, nên khi tặng hoa lệ đường cho người có địa vị cao, được mọi người kính trọng rất phù hợp.

Bạn cũng có thể chọn tặng hoa này cho người mình thích, để thể hiện rằng họ có khí chất cao quý khiến bạn say mê và bạn sẽ mãi yêu họ.

Những bông hoa vàng rực rỡ nổi bật trên nền lá xanh. Ảnh minh họa piardino

2. Tình bạn

Hoa lệ đường còn tượng trưng cho tình bạn. Những bông hoa xinh đẹp nhưng khiêm nhường của nó có thể tượng trưng cho tình cảm chân thành và sâu sắc giữa bạn bè, khiến nó trở thành loài hoa thể hiện tình cảm thân thiết.

Do đó, hoa lệ đường được coi là biểu tượng của tình anh em sâu sắc và mối quan hệ anh chị em bền chặt, thể hiện sự trân trọng mối quan hệ gia đình và ca ngợi tình cảm sâu sắc giữa anh chị em.

3. Sắc đẹp

Những bông hoa vàng rực rỡ nổi bật trên nền lá xanh. Trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, hoa lệ đường cánh kép thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp, tượng trưng cho vẻ đẹp và hy vọng trong cuộc sống.

Cây cảnh mang tài lộc, vàng bạc vào nhà

4. Thu hút tài lộc

Trong phong thủy, hoa lệ đường vì có màu vàng ánh kim rực rỡ, nó cũng tượng trưng cho tài lộc, phú quý.

Trồng 1 cây cảnh này trước nhà được cho là mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia đình. Khi cây cảnh này nở hoa chẳng khác nào tài lộc nối đuôi nhau vào cửa, khiến gia đình toàn vàng treo lúc lỉu.

5. Là vị thuốc quý

Lệ đường không chỉ có giá trị trang trí và cảnh quan tuyệt vời mà còn có giá trị dược liệu nhất định. Cánh hoa và lá của nó chứa các hoạt chất dược lý như selenoside và monaxioline.

Cây cảnh này có thể trồng ở sân vườn hoặc trong chậu. Ảnh minh họa Pixabay

Nó có tính chất trung tính, vị đắng, đi vào kinh tỳ, vị và phổi. Nó có tác dụng giảm ho và đờm, trừ phong thấp, giải độc và giảm sưng.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh lệ đường

Cây cảnh này có khả năng mọc thành cụm lớn và sẽ tự nhiên phát triển các nhánh bên rậm rạp mà không cần cắt ngọn. Chỉ cần cắt tỉa một chút, cây sẽ có hình dáng nhỏ gọn và tròn trịa hơn.

Cây cảnh này có thể trồng ở sân vườn hoặc trong chậu. Đây cũng là loài hoa cắt cành tuyệt đẹp dành cho bạn.

Muốn cây cảnh phát triển tốt hơn, cần lưu ý:

Hoa cắt cành chơi được lâu. Ảnh minh họa Toutiao

1. Chậu hoa

Nên sử dụng chậu đất nung hoặc chậu nhựa dày, có chất liệu thoáng khí. Tránh dùng chậu gốm kín khí. Chậu cỡ trung bình là tốt nhất, tránh chậu quá lớn.

Đáy chậu lý tưởng nhất nên có lỗ thoát nước, và có thể lót một lớp sỏi đất sét hoặc sỏi nhỏ dưới đáy để cải thiện khả năng thoát nước và ngăn ngừa thối rễ.

2. Đất

Đất nên tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn, độ pH trung tính hoặc hơi chua. Các loại đất vườn thông thường đều phù hợp; tránh đất sét nặng.

Nếu muốn cây cảnh phát triển mạnh hơn, bạn có thể trộn "mùn lá + đất vườn + cát sông" theo tỷ lệ 2:1:1.

Cây cảnh này là cây chịu bóng râm. Ảnh minh họa Toutiao

3. Môi trường thích hợp

Cây cảnh này là cây chịu bóng râm. 2-3 giờ nắng mỗi ngày là đủ cho cây sinh trưởng và ra hoa. Ngay cả ánh sáng khuếch tán hoặc chiếu xiên cũng tốt.

Dù cây cảnh của bạn đặt ở ban công hướng Bắc thì hoa của nó hầu như không bị ảnh hưởng, mặc dù màu sắc hoa không được đậm.

Ngoại trừ mùa hè, tốt nhất nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng gián tiếp, vì ánh nắng nhẹ là loại phân bón tốt nhất. Tránh ánh nắng mạnh vào mùa hè, vì điều này có thể dễ dàng làm lá vàng và khô; chỉ cần di chuyển cây đến nơi mát mẻ, thông thoáng.

Cây cảnh này chịu ẩm rất tốt. Ảnh minh họa Toutiao

4. Chăm sóc thường xuyên

Nhiều người cho rằng lệ đường là một loài hoa dễ trồng. Loài hoa này không đòi hỏi khắt khe về điều kiện sống, sinh trưởng ở mức trung bình và hiếm khi bị sâu bệnh tấn công.

Chỉ cần tưới nước một chút và không cần tưới quá thường xuyên. Chỉ tưới khi đất khô hoàn toàn, tránh ngập úng. Cây cảnh này chịu ẩm rất tốt, thỉnh thoảng đất hơi ẩm cũng không sao, nhưng ngập úng lâu ngày thì không tốt.

5. Bón phân

Vì cây cảnh này ra hoa nhiều và ra nhiều hoa nên cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Khi tưới nước vào mùa xuân sau khi nảy mầm và vào mùa thu mát mẻ, tốt nhất nên bón thêm một lượng nhỏ phân bón hòa tan trong nước.

Hoa cắt cành tuyệt đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

Phân bón đa dụng thông thường là tốt nhất, với tỷ lệ nước/phân bón là 1000:3. Không nên bón quá đậm đặc; dung dịch pha loãng là đủ. Không bón phân vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp.

6. Sống sót qua mùa hè

Mùa hè là cơn ác mộng đối với người trồng nhưng lệ đường cánh kép không phải là loại cây khó sống qua mùa hè.

Vào mùa hè, hãy di chuyển cây đến nơi thoáng mát, che bóng râm và tránh nắng, đồng thời điều chỉnh lượng nước tưới (tăng tần suất tưới nước và chỉ tưới cho đến khi đất hơi ẩm mỗi lần).

Cây cảnh sợ lạnh. Ảnh minh họa Toutiao

7. Tồn tại trong qua đông

Nếu phải tìm ra một nhược điểm của lệ đường thì có lẽ nó không chịu được nhiệt độ dưới 0. Nếu nhiệt độ xuống dưới -10 độ C, nên đưa cây vào trong nhà, nơi thoáng mát, tránh luồng gió trực tiếp từ các nguồn nhiệt.

8. Cắt tỉa và nhân giống

Cắt tỉa nhiều lần trong mùa sinh trưởng để kích thích cây cảnh phân nhánh nhiều hơn. Sau khi ra hoa, cắt bỏ hoa tàn và 1-2 cặp lá bên dưới hoa.

Nhân giống bằng cách giâm cành rất dễ dàng. Cắt cành khỏe mạnh dài 10-15 cm, loại bỏ lá phía dưới và cắm vào đất cát.

Đảm bảo thông gió tốt và ánh sáng gián tiếp. Rễ sẽ phát triển trong khoảng 20 ngày, và một chậu có thể trở thành nhiều chậu. Đây là cây lâu năm; những người yêu hoa có thể thử trồng.

Cắt tỉa để kích thích cây cảnh phân nhánh. Ảnh minh họa Toutiao

Cánh hoa kép màu vàng óng ánh của nó cũng tô điểm thêm chút sắc màu cho bất kỳ ngôi nhà nào. Dù bạn là người mới bắt đầu hay muốn tô điểm thêm sức sống cho góc nhà thiếu ánh sáng, đây đều là một lựa chọn tuyệt vời.

Bạn đã sẵn sàng thắp sáng ngôi nhà của mình bằng hàng trăm, hàng nghìn mặt trời bé con chưa?

