Trồng cây cao su ở hơn 25.000ha rừng nghèo nhưng có tới 70% số cây bị chết, còi cọc: Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo "nóng"

Trồng cây cao su ở hơn 25.000ha rừng nghèo tại tỉnh Gia Lai, có tới 70% số cây bị chết, còi cọc

Trước thực trạng trồng cây cao su ở hơn 25.000ha rừng nghèo tại tỉnh Gia Lai, có tới 70% số cây bị chết, còi cọc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất chuyển rừng nghèo sang trồng cây cao su một cách chính xác, trung thực.



Nêu rõ cơ sở pháp lý trước đây Chính phủ cho chủ trương chuyển 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su. Thực tế, UBND tỉnh Gia Lai đã tạm giao 32.371,6 ha đất rừng cho 16 doanh nghiệp (với 44 dự án) thuê đất để trồng cây cao su. Từ đó, đến nay chỉ thực hiện trồng được 25.858,6 ha cao su.

Từ lúc cho thuê đất đến nay có các vấn đề xảy ra: Cây cao su chết, kém phát triển, không hiệu quả. Một số doanh nghiệp chuyển sang trồng thí điểm một số loại cây trồng khác (diện tích, năng suất, hiệu quả). Thực trạng hiện nay còn bao nhiêu ha cao su sinh trưởng tốt. Diện tích không sản xuất nông lâm nghiệp được chuyển qua các dự án khác.

Trong tổng số 25.535 ha đã trồng cao su, chỉ khoảng 30,9% diện tích phát triển bình thường. Còn lại là cây chết, kém phát triển tăng dần qua các năm, từ hơn 12.000 ha cao su năm 2018, đến năm 2025, con số đã lên tới gần 17.700 ha - tức gần 70% diện tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo, đề xuất phương án sử dụng đất chi tiết từng dự án theo các nguyên tắc. Đối với diện tích cây cao su sinh trưởng phát triển bình thường thì tiếp tục thực hiện chăm sóc, khai thác theo dự án được duyệt, không chuyển đổi.

Đối với diện tích cây cao su chết, kém phát triển, báo cáo chi tiết, cụ thể từng dự án để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông - lâm kết hợp phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình của từng khu vực dự án.

Đối với diện tích không sản xuất nông, lâm nghiệp, được chuyển qua các mục đích phát triển kinh tế - xã hội khác.

Đối với diện tích đất dự kiến giao về địa phương quản lý để giải quyết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, yêu cầu đất phải canh tác được nông nghiệp.

Rà soát quỹ đất trống của các Ban quản lý rừng phòng hộ gần khu dân cư để cân đối bố trí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.

Đề xuất phương án quản lý, sử dụng đối với diện tích đất rừng của các công ty chưa khai hoang.

Báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai

“Khẩn trương hoàn thiện báo cáo các nội dung nêu trên và gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/10/2025 để xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, UBND các xã có diện tích chuyển rừng nghèo trồng cao su, rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để cân đối quỹ đất, giải quyết trong phương án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, thực hiện chủ trương chuyển 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su sang trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Gia Lai đã cho phép 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án chuyển rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích 32.405 ha.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo “nóng” về việc đánh giá toàn diện Chương trình chuyển rừng nghèo sang trồng cây cao su trên rừng nghèo.

Trong đó, diện tích đã trồng cao su là 25.535 ha và chỉ có 7.884 ha cây phát triển bình thường (chiếm 30,9%), còn lại bị chết, kém phát triển.

Cụ thể, diện tích cao su chết và kém phát triển liên tục gia tăng, năm 2018 có 12.039 ha; năm 2022 là 16.364 ha và đến năm 2025 tăng lên 17.651 ha.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp đề xuất nhiều phương án khác nhau đối với diện tích cây cao su kém hiệu quả như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang các dự án khác.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác ngoài mục đích lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế.