Trồng thứ rau "vua", đồng bào Chăm Khánh Hòa cứ cầm phiếu đếm tiền, 10 ngày thanh toán một lần là có ngay tiền to

Măng tây - "vàng xanh" trên vùng đất khô hạn

Tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa), vùng đất vốn nổi tiếng với nắng gió và khô hạn, lại đang khoác lên mình một màu xanh tươi mới từ những cánh đồng măng tây. Loại cây được mệnh danh là "vàng xanh" này không chỉ thích nghi kỳ diệu với điều kiện khí hậu khắc nghiệt mà còn mang lại giá trị kinh tế cao, mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho nông nghiệp địa phương.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, cây măng tây Ninh Thuận cũ được trồng trên những triền cát pha, hấp thụ trọn vẹn nắng gió để cho ra những ngọn măng thon dài, tươi non, vị ngọt thanh và giòn sần sật. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe, măng tây ngày càng được ưa chuộng trên thị trường.

Ông Hùng Ky - Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, đồng thời cũng là một trong những người tiên phong trồng măng tây ở địa phương. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Những người dân thôn Tuấn Tú, xã An Hải cũ (nay là xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trước đây bà con chỉ trồng hoa màu, cây bắp, đậu trên những vùng đất hoang hóa cát sa mạc, việc sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời. Từ khi chuyển đổi sang trồng măng tây, đời sống của người dân ngày một khấm khá hơn, nhiều hộ trong làng Tuấn Tú đã có tiền trang trải, nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Ông Hùng Ky – Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, đồng thời cũng là một trong những người tiên phong trồng măng tây cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên măng tây phát triển tốt, bà con đồng bào dân tộc Chăm rất phấn khởi. Đặc biệt, sản phẩm măng tây xanh của các thành viên khi thu hoạch được HTX bao tiêu đầu ra với giá cả ổn định nên nông dân yên tâm về đầu ra.

Đồng bào Chăm ở làng Tuấn Tú, xã An Hải, Ninh Thuận cũ (nay là Phước Dinh, Khánh Hòa) sau khi thu hoạch đưa măng tây về HTX thu mua với giá cả ổn định. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Ông Hùng Ky cho biết thêm, các nông hộ canh tác măng tây xanh hiện nay đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp hữu cơ, mô hình tưới phun tiết kiệm nước mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được chi phí sản xuất. Với cách tưới bằng hệ thống tiết kiệm nhỏ giọt đã tiết kiệm 60% lượng nước so với trước đây và những búp măng tây to hơn so với cách làm truyền thống.

Sản phẩm trà măng tây Tuấn Tú đã đạt OCOP 3 sao vào năm 2023.

Từ 13 thành viên ban đầu, đến nay, HTX Tuấn Tú đã có 85 thành viên và dự kiến sẽ nâng lên khoảng 100 thành viên, mở rộng diện tích đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Trong những năm qua, HTX mở rộng diện tích canh tác, từ 8ha ban đầu đến nay đã nâng lên trên 43 ha, cung cấp cho thị trường 17 - 20 tấn sản phẩm măng tây, tổng doanh thu năm 2024 của HTX đạt trên 4,2 tỷ đồng.

Vùng đất làng Tuấn Tú giờ đây phủ lên màu xanh của cây măng tây. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

HTX Tuấn Tú đã tạo việc làm cho trên 110 lao động địa phương. Trong giai đoạn 2021 – 2022, HTX đã tích cực huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ giống, cây trồng, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật giúp 24 hộ dân là đồng bào Chăm thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Chi trả tiền măng tây bằng... phiếu

Hiện nay, HTX đã đầu tư nhiều loại máy móc phục vụ sơ chế, cắt, máy chế biến trà măng tây. Thời gian thông báo nhận sản phẩm măng tây được thông báo rõ ràng cho các thành viên trong HTX. Bên cạnh đó, để tránh lãng phí, HTX còn thu mua những phần gốc măng tây để xử lý, chế biến thành trà măng tây phục vụ người tiêu dùng.

Cây măng tây thường được bà con nông dân thu hoạch vào sáng sớm tinh mơ để kịp cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Chị Não Thị Kim Thùy (người dân Tuấn Tú) vừa bán măng tây vui mừng cho biết: "Trước đây, gia đình trồng đậu, hoa màu thu nhập chẳng được bao nhiêu. Kể từ khi chuyển sang trồng măng tây ngày nào cũng cho thu hoạch đều từ 20 - 25kg, doanh thu 400.000 - 800.000 đồng/ngày. Chúng tôi cứ đến HTX giao măng tây, nhận phiếu là có tiền".

Việc thanh toán nông sản bằng phiếu rất thuận tiện cho nông dân, tiết kiệm được thời gian cho nhà nông. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm.

Chị Châu Thị Trúc (người dân Tuấn Tú, xã Phước Dinh) cho biết, gia đình gắn bó với măng tây nhiều năm nay, chỉ trồng một lần là thu hoạch nhiều đợt trong năm, trung bình 1 sào cho thu hoạch từ 17 - 19 kg măng/ngày. Ngoài ra, những gốc măng tây già còn được HTX thu mua giúp nâng cao thu nhập cho nông dân.

Ông Lộ Trung Tài, Phó Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú cho biết, nhiều năm qua đơn vị đã áp dụng phương thức thu mua nông sản bằng phiếu, một giải pháp được đánh giá cao về tính minh bạch và hiệu quả. Thay vì thanh toán tiền mặt trực tiếp, nông dân sẽ nhận được phiếu có giá trị tương đương với sản phẩm đã bán. Thông thường, nông dân sau khi bán, HTX sẽ làm 2 phiếu ghi số ngày tháng, đầy đủ trên 2 phiếu. HTX sẽ giữ một phiếu, còn người nông dân sẽ giữ một phiếu và cứ 10 ngày tổng hợp phiếu thanh toán cho nông dân một lần, trung bình mỗi tháng 3 lần.

Mô hình thu mua bằng phiếu góp phần xây dựng chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị nông sản và ổn định thu nhập cho bà con, đặc biệt trong bối cảnh giá cả thị trường thường xuyên biến động.

Chị Châu Thị Trúc (người dân Tuấn Tú, xã Phước Dinh) đang thực hiện công đoạn làm trà măng tây tại khu vực HTX dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Ông Đặng Gia Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết, tổng diện tích măng tây toàn xã đạt trên 135ha/400 hộ, bình quân doanh thu từ cây măng tây đạt khoảng 300 triệu đồng/ha. Nhiều nông dân áp dụng công nghệ sinh học, khoa học tiên tiến nên giảm chi phí, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Trong thời gian qua, các cấp ngành đã hỗ trợ nguồn vốn từ các ngân hàng, quỹ hỗ trợ nông dân giúp người dân mở rộng sản xuất. Thời gian tới, địa phương khuyến khích người dân nhân rộng mô hình, áp dụng làm sản phẩm sạch theo hướng VietGAP và phối hợp cơ quan chức năng nâng hạng măng tây OCOP 3 sao lên thành 4, 5 sao.

Sản phẩm trà măng tây đang được các thành viên đóng gói chuẩn bị phục vụ khách tiêu dùng trong cả nước. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Được biết, năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho HTX dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng nông thôn mới.

(Còn nữa)