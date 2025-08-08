Trụ trì mới của Thiếu Lâm tự áp dụng quy tắc "khắt khe", 30 nhà sư, nhân viên bỏ đi

Các thay đổi diễn ra sau cuộc điều tra bê bối tài chính và tình dục liên quan đến cựu trụ trì Thích Vĩnh Tín, người đã lãnh đạo chùa hơn 20 năm. Kế nhiệm ông là Thích Ẩn Lạc – 59 tuổi, nguyên trụ trì chùa Bạch Mã, nổi tiếng với phong cách lãnh đạo khiêm tốn, tận tụy trong suốt hai thập kỷ. Ông chính thức nhận chức trụ trì chùa Thiếu Lâm ngày 29/7.

Ngay khi nhậm chức, Thích Ẩn Lạc đưa ra 5 cải cách lớn: dừng các buổi biểu diễn thương mại, cấm nghi thức cầu an giá cao, đóng cửa các cửa hàng trong chùa, thúc đẩy tự cung tự cấp qua canh tác và cải tổ phân phối thu nhập, bỏ các khoản phí từng gây tranh cãi. Ông cho rằng một số nhà sư đã xa rời con đường tu tập, nêu ví dụ như gọi đồ ăn ngoài trong phòng thiền hay nghe nhạc pop khi tụng kinh.

Ngoài ra, ông đình chỉ các chuyến lưu diễn quốc tế của đội võ thuật chùa Thiếu Lâm, đóng cửa các cửa hàng sáng tạo văn hóa và gian hàng trực tuyến – vốn là nguồn thu chính trước đây. Một “cơ chế loại bỏ từ dưới lên” cũng được áp dụng: nhà sư nào không đạt yêu cầu trong 3 tháng liên tiếp có thể phải rời chùa.

Ông nói: “Giờ đây, một số nhà sư vừa không thực sự tu tập, lại chẳng chịu làm việc cho đúng”.

Theo quy định mới, nhà sư phải tham gia tụng kinh sáng lúc 4h30, sau đó lao động sản xuất và luyện võ buổi chiều. Điện thoại di động phải gửi vào kho chung, mọi hình thức giải trí bị cấm, thời gian sử dụng màn hình giới hạn 30 phút mỗi ngày. Thực đơn cũng nghiêm ngặt hơn, chủ yếu là rau, chỉ được ăn đậu phụ một lần mỗi tuần.

Những thay đổi này khiến hơn 30 nhà sư và nhân viên rời chùa chỉ trong vòng một tuần sau khi tân trụ trì nhậm chức. Một nhà sư trẻ than thở việc bị tịch thu điện thoại vốn dùng để đọc kinh khiến anh cảm giác như “mất đi một cánh tay”, trong khi người khác đùa rằng “ngửi mùi rau là muốn nôn”.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến ủng hộ động thái của trụ trì mới. Có người viết: “Điều này giúp loại bỏ những kẻ tu giả, vào chùa chỉ để hưởng thụ”.

Người khác nhận xét: “Những người bỏ đi chưa bao giờ là nhà sư thật sự, họ tụng “vàng” chứ không tụng kinh. Hãy để họ đi và mang theo tạp chất”.

Một bình luận hài hước khác nói: “Khi khách hành hương thấy các nhà sư ở chùa Thiếu Lâm sống khổ cực như vậy, họ sẽ cảm thấy cuộc sống của mình hóa ra vẫn chưa đến nỗi nào”.