Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo lên chức Giám đốc

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Đỗ Bảo vừa chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội vào sáng 18/11. Trước đó, nam nhạc sĩ giảng dạy tại Khoa Âm nhạc – Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ảnh FBNV

Theo thông tin từ phía trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trực thuộc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, được Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập vào ngày 26/10/2025. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển văn hóa - nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày 26/10 hàng năm cũng được xác định là Ngày truyền thống của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Sự ra đời của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội không chỉ nhằm bổ sung một lực lượng biểu diễn quy mô lớn mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho âm nhạc thính phòng, nhạc cách mạng vốn đã ghi dấu sâu đậm trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Với chức năng nhiệm vụ được xác định rõ ràng, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội mang sứ mệnh nâng tầm âm nhạc cách mạng Việt Nam lên tiêu chuẩn nghệ thuật cao hơn, đồng thời đưa ngôn ngữ giao hưởng đến gần hơn với bộ đội và công chúng.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sẽ được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn của một dàn nhạc giao hưởng quốc tế. Ảnh: ĐHVHNTQĐ

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội được xây dựng theo mô hình hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp cấp quốc tế.

Một trong những điểm đặc biệt của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là chuyển tải, nâng cấp và làm mới vốn tác phẩm cách mạng Việt Nam thông qua hình thức giao hưởng – thính phòng. Ngoài ra, mỗi nghệ sĩ không chỉ là nhạc công mà còn là quân nhân với ý thức kỷ luật cao, trách nhiệm rõ ràng và tinh thần phụng sự.



Hành trình âm nhạc của Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tên đầy đủ là Đỗ Quốc Bảo, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Mặc dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh thuốc Đông Y nhưng nhạc sĩ Đỗ Bảo bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ sớm.

Năm 1993 khi còn trên ghế nhà trường, Đỗ Bảo lập nên ban nhạc Sao Mai, tham gia nhiều chương trình trình diễn lớn nhỏ khắp nơi trên cả nước. Kể từ năm 1994, ban nhạc có được tiếng tăm và được mời đi trình diễn tại nhiều địa điểm lớn của Hà Nội. Và cũng bắt đầu từ đây, Đỗ Bảo bắt đầu sự nghiệp sáng tác qua việc tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới.

Vở kịch "Quân khu Nam Đồng": Khi ký ức sống lại và những "đứa trẻ" lớn tuổi bật khóc

Ngay khi vẫn còn là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đỗ Bảo đã trở nên nổi tiếng khi thực hiện hòa âm phối khí cho album Nhật thực của ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Ngọc Đại.

Đỗ Bảo tiếp tục có được thành công lớn khi hoàn thiện bộ album Cánh cung, Thời gian để yêu, Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta. Bộ 3 album này giúp anh 2 lần giành cú đúp Nhạc sĩ của năm và Album của năm.

Trong khoảng thời gian trên, Đỗ Bảo cũng tham gia cộng tác với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước như: Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Anh, Tùng Dương, Nguyên Thảo. Đáng kể nhất là album Những ô màu khối lập phương của ca sĩ Tùng Dương do anh phối khí và biên tập cũng được trao giải Album của năm tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2007.

Mộ Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú – người thầy đột ngột qua đời ở tuổi 56 để lại bao tiếc thương tấp nập học trò đến viếng thăm

Kể từ năm 2003, Đỗ Bảo đảm nhận chức Tổ trưởng bộ môn Sáng tác chỉ huy khoa Âm nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, nay là trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội.

Năm 2013, Đỗ Bảo tổ chức thành công liveshow tác giả mang tên Cánh cung – Đỗ Bảo – Live in Hanoi, quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn từ khắp nơi trên cả nước. Cuối năm 2023, Đỗ Bảo tổ chức liveshow tác giả mang tên Một mình bao la tại TP.HCM và Hà Nội, đánh dấu cột mốc 30 năm sự nghiệp sáng tác và giúp anh giành giải thưởng Chương trình của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2024.

