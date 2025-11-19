Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 19/11/2025 16:52 GMT+7

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo lên chức Giám đốc

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ tư, ngày 19/11/2025 16:52 GMT+7
Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo vừa chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trực thuộc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Đỗ Bảo vừa chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội vào sáng 18/11. Trước đó, nam nhạc sĩ giảng dạy tại Khoa Âm nhạc – Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ảnh FBNV

Theo thông tin từ phía trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trực thuộc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, được Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập vào ngày 26/10/2025. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển văn hóa - nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày 26/10 hàng năm cũng được xác định là Ngày truyền thống của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Sự ra đời của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội không chỉ nhằm bổ sung một lực lượng biểu diễn quy mô lớn mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho âm nhạc thính phòng, nhạc cách mạng vốn đã ghi dấu sâu đậm trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Với chức năng nhiệm vụ được xác định rõ ràng, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội mang sứ mệnh nâng tầm âm nhạc cách mạng Việt Nam lên tiêu chuẩn nghệ thuật cao hơn, đồng thời đưa ngôn ngữ giao hưởng đến gần hơn với bộ đội và công chúng.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sẽ được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn của một dàn nhạc giao hưởng quốc tế. Ảnh: ĐHVHNTQĐ

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội được xây dựng theo mô hình hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp cấp quốc tế.

Một trong những điểm đặc biệt của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là chuyển tải, nâng cấp và làm mới vốn tác phẩm cách mạng Việt Nam thông qua hình thức giao hưởng – thính phòng. Ngoài ra, mỗi nghệ sĩ không chỉ là nhạc công mà còn là quân nhân với ý thức kỷ luật cao, trách nhiệm rõ ràng và tinh thần phụng sự.

Hành trình âm nhạc của Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tên đầy đủ là Đỗ Quốc Bảo, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Mặc dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh thuốc Đông Y nhưng nhạc sĩ Đỗ Bảo bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ sớm.

Năm 1993 khi còn trên ghế nhà trường, Đỗ Bảo lập nên ban nhạc Sao Mai, tham gia nhiều chương trình trình diễn lớn nhỏ khắp nơi trên cả nước. Kể từ năm 1994, ban nhạc có được tiếng tăm và được mời đi trình diễn tại nhiều địa điểm lớn của Hà Nội. Và cũng bắt đầu từ đây, Đỗ Bảo bắt đầu sự nghiệp sáng tác qua việc tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới.

Vở kịch "Quân khu Nam Đồng": Khi ký ức sống lại và những "đứa trẻ" lớn tuổi bật khóc

Ngay khi vẫn còn là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đỗ Bảo đã trở nên nổi tiếng khi thực hiện hòa âm phối khí cho album Nhật thực của ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Ngọc Đại.

Đỗ Bảo tiếp tục có được thành công lớn khi hoàn thiện bộ album Cánh cung, Thời gian để yêu, Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta. Bộ 3 album này giúp anh 2 lần giành cú đúp Nhạc sĩ của nămAlbum của năm.

Trong khoảng thời gian trên, Đỗ Bảo cũng tham gia cộng tác với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước như: Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Anh, Tùng Dương, Nguyên Thảo. Đáng kể nhất là album Những ô màu khối lập phương của ca sĩ Tùng Dương do anh phối khí và biên tập cũng được trao giải Album của năm tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2007.

Mộ Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú – người thầy đột ngột qua đời ở tuổi 56 để lại bao tiếc thương tấp nập học trò đến viếng thăm

Kể từ năm 2003, Đỗ Bảo đảm nhận chức Tổ trưởng bộ môn Sáng tác chỉ huy khoa Âm nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, nay là trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội.

Năm 2013, Đỗ Bảo tổ chức thành công liveshow tác giả mang tên Cánh cung – Đỗ Bảo – Live in Hanoi, quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn từ khắp nơi trên cả nước. Cuối năm 2023, Đỗ Bảo tổ chức liveshow tác giả mang tên Một mình bao la tại TP.HCM và Hà Nội, đánh dấu cột mốc 30 năm sự nghiệp sáng tác và giúp anh giành giải thưởng Chương trình của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2024.

Tham khảo thêm

Chí Nhân lên tiếng khi bị chê trách “sinh ra đã có cơ mặt phản diện”

Chí Nhân lên tiếng khi bị chê trách “sinh ra đã có cơ mặt phản diện”

Mộ Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú – người thầy đột ngột qua đời ở tuổi 56 để lại bao tiếc thương tấp nập học trò đến viếng thăm

Mộ Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú – người thầy đột ngột qua đời ở tuổi 56 để lại bao tiếc thương tấp nập học trò đến viếng thăm

'Công tử Hà thành' - chủ hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam, có vợ là Nghệ sĩ Nhân dân mỹ nhân nức tiếng là ai?

"Công tử Hà thành" - chủ hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam, có vợ là Nghệ sĩ Nhân dân mỹ nhân nức tiếng là ai?

Vở kịch 'Quân khu Nam Đồng': Khi ký ức sống lại và những 'đứa trẻ' lớn tuổi bật khóc

Vở kịch "Quân khu Nam Đồng": Khi ký ức sống lại và những "đứa trẻ" lớn tuổi bật khóc

Vợ Tuấn Hưng đau đớn kể lại giây phút cuối đời của mẹ chồng

Vợ Tuấn Hưng đau đớn kể lại giây phút cuối đời của mẹ chồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sập tường Hoàng thành Huế
9

Với việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sập tường Hoàng thành Huế, UBND TP Huế đưa ra các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá xúc động khi xem màn biểu diễn của các học sinh không thể nghe nói

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá xúc động khi xem màn biểu diễn của các học sinh không thể nghe nói

Mỹ Linh hoang mang khi chuyện quá khứ bị “phanh phui”

Văn hóa - Giải trí
Mỹ Linh hoang mang khi chuyện quá khứ bị “phanh phui”

Diễn viên "Về nhà đi con" lên tiếng trước thông tin "kết hôn lần 6"

Văn hóa - Giải trí
Diễn viên 'Về nhà đi con' lên tiếng trước thông tin 'kết hôn lần 6'

Cha con Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam lần đầu đóng chung phim chiếu rạp

Văn hóa - Giải trí
Cha con Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam lần đầu đóng chung phim chiếu rạp

Đọc thêm

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở
Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người dân chờ cán bộ trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công dùng thức ăn nhẹ, dùng cà phê miễn phí với mô hình người dân tự phục vụ. Phần đa người dân hài lòng cải cách hành chính của TP.HCM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ.

Tin sáng (23/11): HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt
Thể thao

Tin sáng (23/11): HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt; Karim Adeyemi muốn đầu quân cho Arsenal; Robert Lewandowski từ chối Fenerbahce.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ
Tin tức

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ

Tin tức

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Liệt sĩ Sáu Xuân - Từ nhà giáo trở thành nữ biệt động kiên cường
Đông Tây - Kim Cổ

Liệt sĩ Sáu Xuân - Từ nhà giáo trở thành nữ biệt động kiên cường

Đông Tây - Kim Cổ

“Gương mặt sáng nụ cười hiền hậu/ Mà kiên trung, dũng cảm, kiên cường”. Đó là ký ức của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn-Gia Định và người dân liên quận 2-4 trước đây (TP.Hồ Chí Minh) về Sáu Xuân (tức Lê Thị Bạch Cát)-người Bí thư Quận đoàn, một nữ biệt động kiên cường, dũng cảm, từng gây bao nỗi khiếp sợ cho quân thù, đã hy sinh anh dũng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Phạm Thoại lên tiếng cho rằng, dù hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã dừng với kết quả không như mong đợi nhưng cô đã làm rất tốt.

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ
Thế giới

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ

Thế giới

Vị thế của Tổng thống Ukraine Zelensky, giữa cuộc khủng hoảng chính trị và bê bối tham nhũng, chưa bao giờ bấp bênh hơn lúc này, tờ The Washington Post đưa tin.

Khuyến nông cơ sở là 'cầu nối' với người dân, đưa kinh tế vùng đệm ở rừng đặc dụng, vườn quốc gia phát triển
Nhà nông

Khuyến nông cơ sở là "cầu nối" với người dân, đưa kinh tế vùng đệm ở rừng đặc dụng, vườn quốc gia phát triển

Nhà nông

Thời gian qua, các mô hình phát triển sinh kế dựa vào tài nguyên rừng ở nhiều vườn quốc gia như: Ba Vì, Cúc Phương, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù Mát, Bạch Mã, Cát Tiên… đang mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, mô hình nông-lâm kết hợp bền vững cho thấy độ che phủ cây xanh được duy trì ổn định, lượng phát thải khí nhà kính giảm, thu nhập tăng từ 20 đến 40% so với sản xuất đơn thuần.

Loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường ở TP.HCM bị công an phường xử lý
Chuyển động Sài Gòn

Loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường ở TP.HCM bị công an phường xử lý

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên tuyến đường thuộc phường Bình Hòa, TP.HCM đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh