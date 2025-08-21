Trước sáp nhập, 3 khu vực thuộc TP.HCM xử phạt hơn 73 tỷ đồng tiền vi phạm ô nhiễm môi trường nước

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Cục Môi trường kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số lưu vực sông.

Các lưu vực thuộc hệ thống sông Sài Gòn được kiểm soát chặt chẽ trước các nguy cơ ô nhiễm. Ảnh: Đ.X

Theo đó, trong năm 2024, các đơn vị (thuộc 3 khu vực của TP.HCM trước sáp nhập) đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của đơn vị mình, cụ thể:

Cụ thể, khu vực TP.HCM (trước sáp nhập)

Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch là 4.562 cơ sở; bên cạnh đó, các ban, ngành Thành phố kết hợp với các đơn vị Trung ương kiểm tra đối với 27 cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Khu vực tỉnh Bình Dương Đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch là 102 cơ sở.

Khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra là 21/24 cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra ngoài kế hoạch tại khu vực TP.HCM là 1.105 cơ sở; khu vực tỉnh Bình Dương là 54 cơ sở.

Theo UBND TP.HCM, qua công tác kiểm tra (từ ngày 1/12/2023 đến ngày 30/11/2024), đã phát hiện và tiến hành các biện pháp xử phạt như sau:

Tại khu vực TP.HCM, tổng số vụ vi phạm hành chính được phát hiện là 2.351 vụ, trong đó phạt cảnh cáo 29 vụ, 21 vụ đang củng cố hoàn thiện hồ sơ xử phạt và còn lại 2.301 vụ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 51.603.860.000 đồng.

Bên cạnh xử phạt hành chính, có 77 trường hợp bị áp dụng hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động.

Tại khu vực tỉnh Bình Dương, tổng số doanh nghiệp đã kiểm tra là 156 doanh nghiệp và đã xử phạt đối với 59 doanh nghiệp, với tổng số tiền là 17.700.000.000 đồng; 100% doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt.

Tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 36 cơ sở

Trong đó, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 13 cơ sở với số tiền là 3.159.000.000 đồng (bên cạnh đó, các địa phương cũng tiền hành kiểm tra và xử phạt 20 cơ sở với số tiền 1.344.250.000 đồng).

Cũng theo báo cáo của UBND TP.HCM, trên địa bàn Thành phố (sau sáp nhập) có 505 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng xả nước thải từ 200 m3 /ngày đêm.

UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị có lưu lượng xả thải lớn nêu trên, nhằm bảo vệ các nguồn nước của các lưu vực sông trên địa bàn.