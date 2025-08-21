TP.HCM mưa lớn, cuộc sống người dân đảo lộn

Khoảng 3h sáng, trận mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM kèm theo giông, sấm sét. Chỉ trong 30 phút, nhiều tuyến đường ở các phường Gò Vấp, 12, Tân Bình... đã chìm trong biển nước.

Ngập nặng nhất là đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn. Nước dâng cao hơn nửa mét, kéo dài gần 2km. Dòng nước chảy xiết cuốn theo rác thải và bùn đất, tạo thành những con sóng lớn khi xe cộ chạy qua.

Trận mưa to đúng giờ cao điểm khiến giao thông bị tắc nghẽn, nhiều người dân phải dắt bộ. Ảnh: C.H

Giao thông hỗn loạn, nhiều xe máy chết máy, hàng loạt người phải tấp vào lề chờ nước rút.

"Tôi phải dắt bộ gần một cây số để tìm chỗ sửa, trễ giờ làm", anh Hùng - một người đi đường than thở.

Chị Thanh Hương (ngụ Gò Vấp) kể lại khoảnh khắc xe chết máy và bị một ô tô du lịch chạy qua tạo sóng nước mạnh, khiến cả người và xe ngã nhào.

"Tôi choáng váng và phải nhờ nhiều người hỗ trợ mới dựng xe lên được", chị chia sẻ.

Trận ngập không chỉ gây khó khăn cho giao thông mà còn gây thiệt hại lớn cho các hộ kinh doanh. Chị Phan Kim Luyến, chủ một cơ sở sản xuất nhôm kính trên đường Phan Huy Ích, cho biết đây là trận ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay.

Nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng cũng bị ảnh hưởng vì mưa to, ngập sâu. Ảnh: Chinh Hoàng

"3h sáng, tôi giật mình thức dậy vì tiếng sấm. Nước tràn vào nhà rất nhanh. Dù cả gia đình cố gắng khiêng đồ đạc lên cao, nhưng không kịp. Toàn bộ máy móc, thiết bị bị ngâm nước, hư hại...", chị Luyến nói.

Dù đã dùng ván chắn cửa, nước vẫn tràn vào nhà chị Luyến. Sau khi nước rút, nỗi lo lắng vẫn còn đó.

"Mất mấy ngày để dọn dẹp, rồi còn phải sửa chữa máy móc. Sắp tới lại mưa, không biết có ngập nữa không?", chị Luyến nói trong sự bất lực.

Đến hơn 7h30 sáng, nhiều nơi trên đường Phan Huy Ích vẫn ngập sâu, giao thông rối loạn khiến nhiều người bị trễ giờ làm.

Đồng Nai: Nhiều nơi bị ngập sâu

Đến 9h sáng cùng ngày, mưa lớn vẫn trút xuống nhiều khu vực ở phường Biên Hòa và Long Thành, tỉnh Đồng Nai khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu trong biển nước. Nhiều tuyến như Bùi Văn Hòa, quốc lộ 51,… nước ngập và chảy xiết, xe cộ bị chết máy hàng loạt, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại các khu vực để phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục các sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân.

