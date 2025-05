Đại học Otago – trường đại học lâu đời nhất New Zealand vừa công bố chương trình học bổng Cử nhân dành riêng cho học sinh Việt Nam với tổng giá trị lên đến 195.000 NZD cho 3 suất học bổng (tương đương gần 3 tỷ đồng), áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2/2026.

Đây là chương trình học bổng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay mà Đại học Otago từng triển khai tại Việt Nam, mang đến cơ hội cho học sinh Việt Nam du học tại ngôi trường thuộc top 1% đại học tốt nhất thế giới (theo QS Ranking 2025).

Cụ thể, từ 1/5-31/8, học sinh Việt Nam đủ điều kiện được phép ứng tuyển đồng thời 3 chương trình học bổng, bao gồm: Học bổng Otago Global Scholarships - Vietnam (Học bổng Toàn cầu Otago dành cho Việt Nam); Học bổng Otago International Academic Excellence Scholarship (Học bổng Xuất sắc Quốc tế Otago). Học bổng này có thể cộng dồn với chương trình Otago Global Scholarships - Vietnam.

Đại học Otago hiện có 3.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia theo học.

Sau khi nhận được thư mời nhập học từ Đại học Otago, học sinh Việt Nam có thể ứng tuyển học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (New Zealand Universities Awards – NZUA). UNZA do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand) phối hợp triển khai với các trường đại học New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam. Đại học Otago dành 3 suất học bổng NZUA cho 3 học sinh Việt Nam.

Trong học kỳ I năm 2025, đã có 5 học sinh Việt Nam xuất sắc giành được học bổng trị giá 50.000 NZD. Bên cạnh các học bổng dành cho bậc Cử nhân, Đại học Otago còn có học bổng dành cho chương trình Dự bị đại học (Foundation Studies Certificates), Diploma (tương đương năm nhất bậc Đại học) và các học bổng dành cho bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ..

Bà Tâm Lê, Giám Đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Otago chia sẻ: “Cho đến thời điểm hiện tại, đây là gói học bổng cho bậc Cử nhân có giá trị lớn từ một trường đại học New Zealand. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đại học Otago trong việc thu hút và hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời tạo điều kiện để các em đến học tập tại trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất ở New Zealand”.