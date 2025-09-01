Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 01/09/2025 16:30 GMT+7

13 giọng đọc tiêu biểu quy tụ trong lễ diễu binh, diễu hành A80

Yến Thanh Thứ hai, ngày 01/09/2025 16:30 GMT+7
BTV Hoài Anh, BTV Hữu Bằng và nhiều giọng đọc nổi bật trong lực lượng quân đội đang tích cực tập luyện để thuyết minh tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể, với nghi thức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Tại sự kiện đặc biệt này, có 13 giọng đọc tiêu biểu, được tuyển chọn từ cả lực lượng quân đội và khối dân sự sẽ tham gia thuyết minh. Họ chính là người truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành, giới thiệu các loại khí tài khi đi qua lễ đài, góp phần làm nên bầu không khí trang nghiêm, hào hùng và giàu cảm xúc cho ngày lễ lớn của đất nước.

Trong số này, hai BTV tới từ Đài Truyền hình Việt Nam là Nguyễn Hoài Anh và Hữu Bằng là những gương mặt đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. BTV Hoài Anh sinh năm 1980, từng có nhiều năm dẫn chương trình Thời sự của VTV. Không chỉ sở hữu lối dẫn thu hút với chất giọng Nam Bộ đặc trưng, cô còn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, kiều diễm.

MC Hoài Anh tại buổi Tổng duyệt lần 2 cho A80 diễn ra vào ngày 24/8. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt, BTV Hoài Anh khẳng định đây là một niềm vinh dự và tự hào to lớn, khó có thể lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời. Cô thổ lộ, kể từ khi nhận nhiệm vụ, tổ thuyết minh gần như ngày nào cũng tập trung để tập dượt, luyện đọc. Nhờ dịp này, cô còn có cơ hội trải nghiệm những bữa cơm quân đội, được ăn chung với các thủ trưởng, đồng chí trong không khí vui vẻ, ấm áp – điều mà trong hoàn cảnh bình thường hiếm khi có được.

“Ở một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và có giá trị lan toả quốc tế như A80 thì yêu cầu nhiệm vụ của những người thuyết minh chúng tôi không chỉ là tuyệt đối không được sai sót, mà còn phải đọc sao cho hay, cho toát lên “cái hồn” dân tộc. Đây là một nhiệm vụ mà với tôi là vô cùng khó khăn, làm sao để vừa thể hiện được sự hùng tráng, tự hào; vừa thể hiện được tình cảm và sự xúc động.

Chưa nói việc đọc cho một sự kiện lớn như A80, trong một bối cảnh vô cùng rộng như quảng trường Ba Đình, trước hàng chục ngàn người, và trong một không khí vô cùng trang nghiêm, cần rất nhiều nội lực và bản lĩnh. Đây là là lần đầu tiên tôi được làm công việc này, và vẫn đang cố gắng tập luyện mỗi ngày để đạt được kết quả tốt nhất” – BTV Hoài Anh chia sẻ.

Trong khi đó, BTV Hữu Bằng (SN 1979) cũng là gương mặt quen thuộc trên sóng Thời sự 19h và Vấn đề hôm nay. Năm 2018, Hữu Bằng từng có tên trong Top 5 hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” tại VTV Awards. “Vinh dự, tự hào tham gia Tổ thuyết minh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh” – trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc.

BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng - hai người dẫn chương trình quen thuộc tham gia thuyết minh tại A80. (Ảnh: FBNV)

Trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, dậy từ 5h30 sáng để luyện giọng

Tham gia tổ thuyết minh gồm 13 thành viên lần này có nhiều thành viên tới từ lực lượng quân đội. Trong đó, trung tá Nguyễn Hữu Lập (quê Hà Tĩnh) - một trong những giọng đọc chính tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đã góp sức tạo khí thế hào hùng cho buổi lễ cũng tham gia sự kiện lần này. Với anh, thuyết minh không chỉ đơn giản là đọc văn bản mà còn là người truyền những tình cảm, tình yêu nước và lòng tự tôn dân tộc trong buổi lễ. Mỗi nhịp bước của từng khối làm bản thân thêm rạo rực, tự hào khi Tổ quốc ngày càng hùng mạnh. Điều đó khiến anh được tiếp thêm "lửa" khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Trong lễ diễu binh, diễu hành đại lễ A80, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ thuyết minh và trực tiếp đọc thuyết minh chính. Anh là người mở đầu phần giới thiệu với nghi lễ rước đuốc, dẫn dắt lần lượt các khối Nghi trượng, Quân đội, Hải quân, Công an, xe cơ giới… và cũng là người kết thúc toàn bộ phần thuyết minh của buổi lễ.

Trung tá Nguyễn Hữu Lập và đồng đội. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về buổi tổng duyệt, anh cho biết mình đã thức dậy từ 3 giờ sáng, mang trong lòng sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Bởi với vị trí người cất lời đầu tiên, anh cần giữ nhịp chuẩn xác để phối hợp hài hòa cùng đội hình diễu binh trên bộ, trên không và trên biển.

Trong tổ thuyết minh có Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Nhà văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7. Sinh năm 1992, quê Quảng Nam và hiện sống tại TP.HCM, Ngọc Vũ tuy đã có kinh nghiệm dẫn chương trình nhưng để được góp mặt tại đại lễ A80, cô cũng như các đồng nghiệp phải trải qua quá trình tuyển chọn rất gắt gao. Từ vòng sàng lọc ban đầu, toàn quân chọn ra khoảng 30 ứng viên, sau đó tiếp tục thi tuyển vào tháng 6.

“Trước ban giám khảo là các thủ trưởng, tôi bước vào với tâm thế đọc một cách bản năng, chỉ nghĩ rằng cần rõ ràng, hào sảng, vang, rền… Nếu làm tốt, mình sẽ được tuyển chọn”, Ngọc Vũ chia sẻ.

Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ. (Ảnh: FBNV)

Theo cô, cường độ luyện tập của tổ thuyết minh rất cao. Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 với 30 phút luyện thanh, sau đó tập đến 11h. Buổi chiều tiếp tục từ 14h đến 16h, và trước các buổi sơ duyệt, tổng duyệt còn phải tập thêm vào buổi tối.

Nữ MC cho biết, khi đọc thuyết minh, sự tập trung là yếu tố quyết định. “Lúc đọc thay phiên, tôi hoàn thành phần của mình thì đến lượt bạn nam tiếp nối, tôi vẫn theo dõi và nhẩm lại phần của mình để sẵn sàng đọc tiếp. Khi đó, tôi phải hoàn toàn nhập tâm, không để ý người bên cạnh đọc gì, mà chỉ tập trung vào nội dung của mình và chờ đúng điểm kết thúc của bạn để bắt vào”, cô nói.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM lần thứ ba vinh dự tham gia vào những sự kiện trọng đại của đất nước. Trước đó, cô tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh nữ chiến sĩ du kích miền Nam. Lần thứ hai vào năm 2024, trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với vai trò thành viên tổ thuyết minh. Năm đó, cô đăng ký tham gia sơ tuyển tìm phát thanh viên cho sự kiện trọng đại này, do Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc Phòng tổ chức. Và cô đã may mắn vượt qua 30 đối thủ, trở thành 1 trong 6 thành viên tổ thuyết minh.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và Trung tá Phan Hoàng Minh - thành viên tổ thuyết minh A80.(Ảnh: FBNV)

“Lần này tôi may mắn, vinh dự được sự tin tưởng của tổ chức, sự động viên của gia đình để nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh trong sự kiện A80 tại Hà Nội. Mỗi lần được tham gia các sự kiện lịch sử tôi cảm nhận rõ hơn nhịp đập của lòng yêu nước và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng qua từng lời thuyết minh" - nữ thượng úy chia sẻ.

Để tập hơi thở và giọng ổn định, mỗi ngày, thượng úy Lê Thị Ngọc Hân thường thức dậy lúc 5h30. Khoảng 2 tiếng sau, cô bắt đầu tập luyện cùng cả đội. Nhóm 13 MC chia thành các ca sáng - chiều - tối, mọi sinh hoạt xoay quanh mục tiêu duy nhất là giữ giọng, sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Những giọng đọc vang vọng trong lễ diễu binh, diễu hành A80 không chỉ truyền tải khí thế hào hùng của ngày lễ lớn, mà còn gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Tất cả các thành viên của Tổ thuyết minh hiện đều đang dồn hết tâm sức, chuẩn bị kỹ lưỡng để góp phần làm nên thành công cho sự kiện lịch sử này.

Ấm áp nghĩa tình: Hà Nội chào mừng Đoàn đại biểu Đà Nẵng dự Đại lễ A80

Ấm áp nghĩa tình: Hà Nội chào mừng Đoàn đại biểu Đà Nẵng dự Đại lễ A80

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh – Giám đốc âm nhạc đại lễ A80 sáng 2/9: “Tôi đã phải giải nhiều bài toán khó”

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh – Giám đốc âm nhạc đại lễ A80 sáng 2/9: “Tôi đã phải giải nhiều bài toán khó”

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, thành viên tổ thuyết minh A80: Luyện giọng từ 5h30 sáng, xa 3 con nhỏ hàng tháng trời

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, thành viên tổ thuyết minh A80: Luyện giọng từ 5h30 sáng, xa 3 con nhỏ hàng tháng trời

