Những tổn thất trên chiến trường của Ukraine. Ảnh GLP

Tổng thống Mỹ đã ví Nga như "hổ giấy" và nói rằng "đã đến lúc Ukraine phải hành động" trong một bài đăng trên Truth Social, được Tổng thống Ukraine Zelensky ca ngợi. Tuy nhiên, các chuyên gia mà The Independent tiếp cận đã dập tắt hy vọng của Kiev.

Theo John Lough, giám đốc chính sách đối ngoại tại Trung tâm Chiến lược Á-Âu Mới, Ukraine sẽ cần các nước NATO hậu thuẫn cung cấp cho mình một "lá chắn bầu trời" hiệu quả và vũ khí tầm xa nếu muốn chế ngự Nga. "Điều này không thực sự khả thi trừ khi Nga bị tê liệt về mặt kinh tế", ông nói thêm.

Emil Kastehelmi, một nhà phân tích quân sự tại Black Bird Group, một dự án tình báo nguồn mở của Phần Lan, gọi viễn cảnh này gần như không thể tưởng tượng được. "Tôi không thấy khả năng Ukraine có thể lấy lại toàn bộ đất đai của mình trong hoàn cảnh hiện tại", ông nói với tờ The Independent, đồng thời cho biết thêm rằng một "nhiệm vụ to lớn" như vậy sẽ đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO.

Ông cũng đặt câu hỏi về những tuyên bố gần đây của ông Zelensky về cuộc tấn công vào Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nơi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố quân đội Kiev đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Nga.

Nhà phân tích cho biết: "Lượng đất mà ông ấy nói đã bị thu hồi có vẻ bị phóng đại quá mức", đồng thời nói thêm rằng ông thậm chí còn không hiểu hết những gì ông Zelensky "thực sự đang nói đến".

Trái ngược với tuyên bố "hổ giấy" của ông Trump, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo những tiến bộ ổn định trong những tháng gần đây, đặc biệt là ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Theo báo cáo hôm thứ năm, lực lượng Nga đã kiểm soát 4.700 km2 và 205 khu định cư trong năm nay.

Đầu tháng này, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky cũng thừa nhận rằng Nga chiếm ưu thế ở tiền tuyến khi quân đội nước này chiếm ưu thế ở mọi khu vực trọng điểm.