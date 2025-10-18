Caribe dậy sóng: Mỹ cho B-52 áp sát Venezuela, Tổng thống Maduro tuyên bố sẵn sàng chiến đấu

Binh sĩ Venezuela trong một cuộc tập trận ở thủ đô Caracas hôm 10/11. Ảnh: Reuters.

Ông Maduro đã tái bố trí binh sĩ, huy động “hàng triệu” dân quân và lên án hoạt động của Mỹ trong khu vực. Đó là dấu hiệu cho thấy sự thách thức của nhà lãnh đạo cứng rắn này, trong bối cảnh hai bên đang đối đầu gay gắt.

Các quan chức trong chính quyền Trump thừa nhận riêng rằng chiến dịch gây sức ép leo thang của Mỹ là nhằm lật đổ ông Maduro - mục tiêu từng được Nhà Trắng theo đuổi ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi Washington công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó là tổng thống hợp pháp của Venezuela vào năm 2019.

Tuy nhiên, khi chính quyền Trump tăng cường áp lực trong mùa thu này, ông Maduro lại đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và kêu gọi quân đội quốc gia Bolivar - với khoảng 123.000 quân nhân, tiến hành thêm các cuộc tập trận mới.

Trong vài tuần gần đây, quân đội Mỹ đã điều tàu chiến và vũ khí đến khu vực, đồng thời tấn công các tàu ngoài khơi Venezuela mà họ cho là vận chuyển ma túy. Đến thứ Tư 15/10, Trump xác nhận ông đã cho phép CIA tiến hành hoạt động bí mật tại Venezuela và cho biết Mỹ đang xem xét khả năng tấn công lãnh thổ nước này.

“Tất nhiên chúng tôi đang xem xét hành động trên bộ, vì chúng tôi đã kiểm soát rất tốt trên biển rồi” - ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Venezuela tăng cường huy động quân sự

Ông Maduro tuyên bố lực lượng dân quân tự nguyện của ông hiện có hơn 8 triệu quân dự bị, dù các chuyên gia nghi ngờ cả con số này lẫn chất lượng huấn luyện. Tính đến ngày 17/10, 20 trong số 23 bang của Venezuela đã bị quân sự hóa trong khuôn khổ chiến dịch huy động mang tên Độc lập 200.

Chính quyền Trump trong nhiều tháng qua đã âm thầm chuẩn bị cơ sở pháp lý và dư luận cho khả năng can thiệp quân sự, bằng cách liên kết ông Maduro với các băng đảng ma túy và tổ chức tội phạm mà Mỹ xếp vào nhóm khủng bố đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy ông Trump đã quyết định hành động quân sự hoặc trực tiếp nhắm vào ông Maduro.

Thay vào đó, theo các nguồn tin của CNN, mục tiêu của Washington là buộc Maduro phải tự rút lui - một phần bằng cách tạo ra mối đe dọa quân sự đáng tin cậy nếu ông ta không làm vậy.

Các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu buôn lậu ma túy ở vùng Caribe, theo nguồn tin này, là thông điệp rõ ràng gửi đến Maduro. Chính quyền Trump cũng cố tình nhấn mạnh mối liên hệ giữa ông và các mạng lưới buôn lậu.

Trump nói thêm hôm thứ Tư rằng ông đã cho phép CIA hoạt động trong lãnh thổ Venezuela nhằm ngăn dòng người di cư và ma túy từ quốc gia Nam Mỹ này, nhưng không xác nhận việc họ có tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo Nam Mỹ hay không. Đây là tuyên bố chi tiết nhất của ông Trump cho đến nay về quyết định mở rộng quyền hạn của CIA trong việc thực hiện các chiến dịch bí mật và tấn công có chủ đích ở khu vực.

Trong bài phát biểu trên truyền hình cùng ngày, ông Maduro chỉ trích hồ sơ “thay đổi chế độ và đảo chính” của CIA trên khắp thế giới. “Nhưng nhân dân chúng ta sáng suốt, đoàn kết và cảnh giác. Họ có đủ phương tiện để một lần nữa đánh bại âm mưu công khai này nhằm chống lại hòa bình và ổn định của Venezuela” - ông nói trên truyền hình quốc gia.

Lo sợ chiến tranh lan rộng

Tại Venezuela, cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn dù nguy cơ xung đột vũ trang với Mỹ đang treo lơ lửng. Gần trung tâm Caracas, nhà hát Teresa Carreño vẫn kín khán giả trong một buổi công diễn nhạc kịch mới, chỉ vài ngày sau khi một bữa tiệc salsa lớn thu hút hơn 1.000 người tham dự ở phía tây thành phố.

Tuy nhiên, người dân Venezuela ngày càng bàn tán về tàu chiến Mỹ ở biển Caribe và lo sợ một cuộc tấn công có thể xảy ra. “Người dân Venezuela sống trong lo âu khi nghĩ đến điều sắp tới” - Ivonne Caña nói.

Caña, một đầu bếp, cho biết cô sống trong tâm trạng bất an và vì lo cho gia đình nên đã mua tích trữ thêm thực phẩm. “Ban đêm là lúc nỗi sợ rõ nhất — chúng tôi không ngủ yên được,” cô nói.

Một số người Venezuela thận trọng bày tỏ ủng hộ chiến dịch gây áp lực của Mỹ đối với ông Maduro. Trong những ngày qua, các biểu ngữ mang thông điệp ủng hộ phe đối lập đã xuất hiện tại ít nhất 10 trường đại học trên khắp cả nước - một hình thức phản kháng ôn hòa.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela tiếp tục siết chặt quản trị xã hội. Cuối tháng 9, chính phủ thông báo tổng thống đã ký sắc lệnh về “tình trạng xáo trộn bên ngoài”, mà ông mô tả là “công cụ phòng vệ hiến định trong trường hợp đất nước bị tấn công quân sự”.

Khi ông Maduro cáo buộc Mỹ tìm cách “cướp tài nguyên dầu mỏ của Venezuela”, thì lực lượng quân sự Mỹ đã áp sát hơn nữa. Ba máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã bay ngoài khơi Venezuela hơn 4 giờ hôm thứ Tư, theo dữ liệu bay công khai được CNN xác minh. Tại điểm gần nhất, các máy bay chỉ cách đất liền Venezuela 132 dặm.