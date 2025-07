Xuồng không người lái trên sông Ursula của Ukraine, do NoviTechNet phát triển, mang theo một UAV tấn công cảm tử. Nguồn: YouTube/Hiệp hội Kỹ sư Ukraine.

Khi không có trong tay các máy bay chiến đấu hiện đại, tàu chiến hay tên lửa tầm xa – và thiếu vắng liên minh quân sự chính thức – Ukraine đã chọn con đường chiến tranh bất đối xứng. Giải pháp là sáng tạo những loại vũ khí không người lái nhỏ gọn, chi phí thấp, có khả năng gây sát thương cao, linh hoạt trên mọi mặt trận: đất liền, bầu trời và mặt nước.

Một trong những vũ khí mới nhất vừa được công bố là "Ursula" – chiếc xuồng không người lái cực nhỏ chỉ dài khoảng 1 mét, được mệnh danh là “tàu sân bay nhỏ nhất thế giới”. Do công ty khởi nghiệp ToviTechNet phát triển, "Ursula" có thể mang theo và phóng UAV để do thám hoặc tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Vũ khí nhỏ, hiệu quả lớn

Theo Forbes, video giới thiệu mới từ Hiệp hội Kỹ sư Ukraine cho thấy “Ursula” có khả năng hoạt động hiệu quả trong địa hình phức tạp như sông ngòi, kênh rạch và đầm lầy – những nơi các phương tiện quân sự lớn khó tiếp cận.

Ursula có chiều dài khoảng 1 mét. Nó được thiết kế để làm nhiều nhiệm vụ như tuần tra sông, do thám, vận chuyển chất nổ, phục kích kẻ địch và tấn công.

Được trang bị cảm biến, camera hoặc thuốc nổ Ursula có khả năng luồn lạch qua sông ngòi và đầm lầy, mang theo UAV tấn công vào các mục tiêu của Nga, bao gồm cả các mục tiêu nằm sâu trong nội địa hoặc sát tuyến phòng thủ Nga – nơi các hệ thống tên lửa hoặc máy bay lớn không thể tiếp cận.



Phóng UAV từ mặt nước: Xu thế mới

Mặc dù video giới thiệu chưa cho thấy cảnh Ursula phóng UAV đi, Ukraine đã sử dụng các xuồng không người lái (USV) tương tự để tấn công thực địa. Đầu năm 2025, quân đội Ukraine đã dùng USV để tấn công các giàn khoan ngoài khơi do Nga kiểm soát, kết hợp UAV cảm tử, thủy lôi và các đòn đâm trực tiếp gây cháy nổ diện rộng.

“Tấn công từ mặt nước bằng UAV đã trở thành thực tế chiến trường", Forbes dẫn lời phóng viên công nghệ David Hambling nhận định.

Trước Ursula, Ukraine cũng đã giới thiệu mẫu USV khác mang tên Black Widow 2 – cũng dài chỉ 1 mét nhưng mang đến nhiều tính năng đáng nể: Tốc độ tối đa: 40 km/h; Trang bị camera quay 360 độ; Mang theo tới 3kg thuốc nổ và có “chế độ ẩn mình” khi có thể lặng lẽ chờ lệnh trong nhiều ngày. Black Widow 2 có chi phí sản xuất chỉ 2.400 USD/chiếc. Ukraine có khả năng sản xuất hàng loạt 100 chiếc mỗi tháng.

Hiện Black Widow 2 chưa được sử dụng để phóng UAV, nhưng kích thước và tính năng của nó cho thấy khả năng nâng cấp để làm điều này hoàn toàn khả thi.

Mở rộng chiến trường từ sông ra biển

Hình ảnh mới nhất từ quân đội Ukraine đã cho thấy UAV dạng FPV và cánh cố định được phóng từ các USV trong những đợt tấn công vào Crimea và dọc sông Dnipro.

Tháng 7/2025, Ukraine đã tung đoạn video cho thấy UAV được phóng từ xuồng không người lái phá hủy một phần hệ thống radar Nebo-M – trong đó có cả trung tâm chỉ huy của Nga.

“Dù bắn hạ được 95% máy bay và xuồng không người lái vẫn chưa đủ an toàn, bởi chỉ một UAV lọt qua cũng đủ phá hủy một chiến đấu cơ trên boong tàu", Forbes nhận định.

Viễn cảnh tương lai: Xuồng không người lái xuyên đại dương

Hiện Ursula vận hành bằng pin, nhưng các chuyên gia quốc phòng kỳ vọng Ukraine sẽ tiến tới công nghệ giống WaveGlider (Mỹ) hay Saildrone – sử dụng sóng, gió hoặc năng lượng mặt trời để xuồng không người lái di chuyển không giới hạn. Những thiết bị này đã từng vượt đại dương và có thể trở thành phương tiện mang UAV tấn công từ bất kỳ vùng biển nào trên thế giới.

“Chúng vừa rẻ, vừa khó phát hiện… và có thể di chuyển khắp đại dương”, ông Hambling viết.

Dù nhỏ bé như món đồ chơi, Ursula đại diện cho xu hướng mới: Đưa chiến tranh UAV từ mặt đất và không trung ra cả mặt nước. Khả năng luồn sâu, bí mật và linh hoạt khiến những chiếc xuồng này trở thành mối đe dọa thực sự với các tuyến phòng thủ Nga – không chỉ ven biển mà cả từ trong sông hồ.

Cuộc chiến UAV đã bước sang một chương mới – và với Ursula, Ukraine đang viết lại cách tiến hành chiến tranh hiện đại, từng dòng sông, từng đường bờ biển.