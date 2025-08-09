



Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1,48 triệu ha đất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng… đang mở ra những thuận lợi cho ngành nông nghiệp Nghệ An trước cơ hội ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo).

Ngày 8/8, tại phường Trường Vinh, Nghệ An Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức buổi tạo đàm: “Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông”. Ảnh: N.T

Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ AI cũng đang được đã và đang được tỉnh Nghệ An tích cực triển khai thông qua các mô hình nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong quá trình chuyển đổi số đang ở giai đoạn bước đầu quan tâm, tiếp cận ứng dụng, chỉ những doanh nghiệp, trang trại lớn mới đầu tư một cách bài bản, hoàn chỉnh hơn.

Thực tế hiện nay, ứng dụng AI mới chỉ được triển khai ở một số mô hình nông nghiệp lớn. Trang trại bò sữa của công ty TH True Milk đã áp dụng hệ thống Afifarm (của SAE Afikim, Israel); gắn chip AfiTag trên chân, cho phép theo dõi sức khỏe theo thời gian, tự động phát hiện động dục và sinh sản, cũng như phát hiện bệnh viêm vú sớm đến 4 ngày trước khi biểu hiện rõ ràng.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực trong ứng dụng AI vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: N.T

Riêng ngành trồng trọt, đã có một số hợp tác xã, hộ nông dân ứng dụng để điều chỉnh lịch gieo cấy linh hoạt, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn đột xuất. Một số trang trại Đồi Chồi, hợp tác xã rau an toàn… cũng đã ứng dụng AI tưới nước tự động, theo dõi nhiệt độ và độ ẩm, giám sát sâu bệnh và hệ thống cảnh báo tự động qua zalo, giúp giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khoảng 10 đến 15%.

Ông Đỗ Minh Phương - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định, Cục chuyển đổi số đã nêu ra rất nhiều lợi ích mà AI mang lại trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt với khuyến nông, AI đang là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa mà thông qua đó người sử dụng có thể chiếm lĩnh nhiều vấn đề cần quan tâm. Trong khuyến nông có thể ứng dụng AI trong đào tạo tập huấn ảo nhằm cung cấp các nền tảng học tập trực tuyến cho nông dân; Quản lý chuỗi cung ứng để phân tích thị trường và kết nối nông dân với người mua; Giám sát nông nghiệp chính xác để hiểu rõ về sức khỏe của cây trồng và điều kiện đất; Không những thế, ứng dụng AI để chẩn đoán bệnh cho cây trồng, tư vấn nông nghiệp thông minh;…

Ông Đỗ Minh Phương - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định, Cục chuyển đổi trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: N.T

Nhìn từ góc độ công nghệ và thực tiễn thực hiện, ứng dụng AI ở Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu hạ tầng dữ liệu và kết nối, chi phí đầu tư cao, nhân lực và kỹ năng vận hành hạn chế.

Vì thế, để công nghệ AI thực sự phát huy được vai trò trong thực tiễn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và người nông dân. Đầu tư hạ tầng số, đào tạo nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp, cũng như chính sách hỗ trợ phù hợp là những yếu tố then chốt cần được chú trọng. Và không riêng tỉnh Nghệ An, việc mạnh dạn đầu tư ứng dụng AI trong nông nghiệp thì không chỉ giúp nông nghiệp trong tỉnh bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, mà còn góp phần tạo ra một nền nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Để ứng dụng công nghệ AI góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất; giám sát sức khoẻ và quản lý dịch bệnh; dự báo thời tiết và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị nông sản; quản lý và phát triển trang trại thông minh… là cả một quá trình dài, cả về vận hành, đầu tư và thực hiện.