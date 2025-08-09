V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Dàn nghệ sĩ sẵn sàng 'bùng cháy' trước giờ G

Mong muốn chạm tới đỉnh cao của âm nhạc và cảm xúc, Đài Truyền hình Việt Nam mang tới một lễ hội âm nhạc rực rỡ và bùng nổ vào tối nay (ngày 09/8/2025). V Concert - Rạng rỡ Việt Nam được đầu tư bài bản từ ý tưởng nội dung đến kỹ thuật dàn dựng, tạo ra trải nghiệm thưởng thức đẳng cấp dành cho khán giả.

Dàn nghệ sĩ "trong mơ" lần đầu cùng hội tụ trên một sân khấu lớn: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Rhyder, Quang Hùng MasterD, 2pillz...

Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc trong không gian mãn nhãn, hiện đại và đầy năng lượng.

Các nghệ sĩ hăng say tập luyện, sẵn sàng cháy hết mình cho đêm nhạc đỉnh cao

Để chuẩn bị những màn trình diễn bùng nổ, các nghệ sĩ đã hăng say tập luyện từ sáng tới đêm trước ngày sự kiện chính thức diễn ra. Theo ghi nhận, ngày 08/8, dù có những thời điểm nắng nóng gay gắt trong ngày, các nghệ sĩ vẫn nỗ lực hết mình để chuẩn bị tốt nhất cho phần trình diễn phục vụ khán giả.

"Được đứng trên một sân khấu hoành tráng như V Concert - Rạng rỡ Việt Nam cũng như đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ nổi bật của Việt Nam, mình cảm thấy vinh dự và tự hào cũng như rất biết ơn các quý vị khán giả đã yêu thương" - Hoàng Thùy Linh chia sẻ - "Dù thời tiết hơi nóng nắng nhưng nhìn ý chí và tinh thần của mọi người ở ekip, hậu đài thì mình thấy sự thấm mệt của mình không đáng gì cả".

Hoàng Thùy Linh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tại rehearsal V Concert.

Hoàng Thùy Linh được tổ chức sinh nhật sớm ở hậu trường tập luyện. (Ảnh: Phương Anh)

Rapper Đen trong buổi tập luyện cùng ban nhạc và ekip trước chương trình.

Có mặt trên sân khấu tập luyện chiều 8/8, Tóc Tiên bày tỏ sự háo hức: "Tiên có đề phòng trước nhưng không nghĩ thời tiết khá khắc nghiệt. Các anh chị em nghệ sĩ, ban nhạc, đạo diễn, dancer... và ekip đều rất vất vả nhưng nghĩ đến sự ủng hộ của khán giả, toàn bộ vé đã sold out thì mọi người đều rất nóng lòng được gặp khán giả".

Tóc Tiên nhảy cực sung trong buổi tập sân khấu.

Lịch rehearsal buổi tối cùng ngày cũng vô cùng sôi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Hà Anh Tuấn cũng như nhiều ca sĩ khác tập trung cao độ trong phần rehearsal trước đêm diễn.

Hà Anh Tuấn phiêu trên sân khấu trong buổi tập.

Là một nghệ sĩ trẻ tham gia V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Phương Mỹ Chi chia sẻ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cũng như vinh dự, đồng thời rất chờ mong đến đêm diễn để trình diễn cho khán giả. Nữ ca sĩ cho biết đã chuẩn bị rất kĩ cho những tiết mục lần này.

"Minh thấy bất ngờ vì sân khấu bự hơn ở trong hình rất nhiều. Điều đó khiến mình vừa hồi hộp, vừa háo hức, nhất là khi mình có một món quà đặc biệt dành tặng khán giả - một ca khúc mình rất yêu mến và tập luyện rất kỹ" - Phương Mỹ Chi bật mí.

Tiết mục đặc biệt này đã được nữ ca sĩ gen Z chuẩn bị từ nhiều tháng trước, bên cạnh các phần trình diễn khác cũng đang được hoàn thiện. "Đồ đạc, trang phục đã tươm tất, chỉ chờ mặc lên và bước ra sân khấu thôi. Mình rất hào hứng và hẹn gặp mọi người tại đêm V Concert", cô chia sẻ.

Phương Mỹ Chi trong buổi tập luyện tối 8/8.

Rhyder trong buổi rehearsal, sẵn sàng đón các "Flash".

Sân khấu trải dài gần 2.000m2 mang lại cảm xúc thăng hoa cho nghệ sĩ và khán giả

Nhiều ngày qua, hệ thống ánh sáng và dàn âm thanh công suất lớn được lắp đặt liên tục và hiện tại đã hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm nay.

Sân khấu V Concert được thiết kế trải dài trên diện tích gần 2.000m2 bao phủ bởi hệ thống màn hình led rộng tới 1.500m2. Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc trong không gian mãn nhãn, đầy năng lượng với những giọng ca hàng đầu.

Mỗi đường nét thiết kế, mỗi nhịp ánh sáng tại sân khấu đều được tính toán kỹ lưỡng để sẵn sàng mang đến một trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

Ông Cao Trung Hiếu - Tổng đạo diễn sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam chia sẻ: "Tất cả những gì hiện đại về công nghệ biểu diễn của Việt Nam hiện nay, chúng tôi đều đem vào hết concert lần này. Chúng tôi cố gắng làm sao để mang đến những công nghệ tốt nhất, màn trình diễn mãn nhãn nhất gửi tới tất cả quý khán giả".

Tổng đạo diễn sân khấu bật mí, điểm tạo bất ngờ với V Concert lần này là những sự kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu và các nghệ sĩ rất vui khi tham gia màn kết hợp đó. "Có những cái bản hit mà nếu như chúng ta thấy rất nhiều năm qua đã gây hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, lần này được đưa vào V Concert với một tinh thần mới. Chúng tôi hy vọng qua tài năng âm nhạc của Giám đốc âm nhạc - nhóm DTAP cùng dàn live-up sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc rất trẻ trung, thời thượng và tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam", ông Hiếu chia sẻ.

Mọi chi tiết đều được ekip cân nhắc kỹ lưỡng đảm bảo mỗi khán giả đều có thể theo dõi trọn vẹn đêm nhạc trong không gian rộng lớn và cảm nhận không khí sôi động của chương trình.

DTAP - Giám đốc âm nhạc cho biết, trong V Concert có nhiều ca khúc được làm mới lại, được kết hợp với những yếu tố dân gian và hiện đại. "V Concert là một đêm nhạc mà mọi người có thể tận hưởng, mọi người yêu Việt Nam hơn, mọi người có thể sống trong một không khí mà tất cả quý vị khán giả ở đó sẽ cùng cảm nhận được một tình yêu rất là lớn với âm nhạc dân tộc", DTAP chia sẻ.

Khu vực khán giả được chia thành 18 phân khu, thiết kế theo hình quạt hướng tâm, ôm trọn lấy sân khấu trung tâm.

Các tiết mục được dàn dựng công phu trên một sân khấu có diện tích gần 2000m2. Những khách mời đặc biệt đã được công bố nhưng cũng có những nghệ sĩ mà khán giả sẽ chỉ được biết khi họ xuất hiện bất ngờ trên sân khấu của V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

V Concert – Rạng rỡ Việt Nam diễn ra vào tối ngày 09/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - công trình đạt chuẩn quốc tế và hiện đại nhất nước vừa được khánh thành, "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" dự kiến thu hút 25.000 khán giả tham gia thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp và đầy màu sắc.



Với tổng quy mô hơn 900.000 m2 và quy mô thiết kế lên tới 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nằm trong Top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.



VEC được xây dựng là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, phát triển và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới cả về quy mô, thiết kế và công năng của tổ hợp có thể đáp ứng các sự kiện tầm cỡ cả trong lĩnh vực triển lãm, văn hóa, giải trí.

Chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam (09/8) và V Fest - Thanh xuân rực rỡ (10/8) do Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Vingroup hợp tác thực hiện với sự đồng hành của các đơn vị:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Theo: VTV