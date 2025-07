Văn phòng cho thuê tiêu chuẩn cao thu hút khách

Dữ liệu của Savills Vietnam, thị trường văn phòng TP.HCM đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây, được củng cố bởi nhu cầu ổn định và nhu cầu được mở rộng.

Tính đến quý 2/2025, nguồn cung đạt 2,9 triệu m2, tăng nhẹ theo quý với sự gia nhập của các dự án Hạng C. Do nguồn cung mới ít, tình hình hoạt động của phân khúc này ổn định với giá thuê trung bình 843.000 đồng/m2/tháng và công suất ở mức 88%. Các giao dịch mới chủ yếu đến từ các ngành công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm và giáo dục.

Dự kiến đến cuối năm 2027, nguồn cung văn phòng mới sẽ đạt khoảng 234.000 m2. Khu vực trung tâm sẽ ghi nhận sự gia tăng đáng kể về nguồn cung văn phòng hạng A. Trong bối cảnh nguồn cung hiện tại còn hạn chế, thị trường vẫn có tiềm năng để phát triển thêm các dự án chất lượng cao. Trong ngắn hạn, mối quan hệ cung – cầu được kỳ vọng sẽ duy trì trạng thái cân bằng.

Đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng thị trường sẽ dần có những tiêu chuẩn khắt khe hơn, chuyển hướng lựa chọn các văn phòng có chứng nhận xanh. Cụ thể, tại TP.HCM, văn phòng có chứng nhận xanh đang trở thành tiêu chuẩn trong phân khúc hạng A.





Các tòa văn phòng có chứng nhận xanh tại TP.HCM có giá thuê cao hơn lên đến 10% nhờ chi phí vận hành tối ưu và hiệu quả sử dụng cao. Ảnh: Savills Vietnam

Tính đến quý 2/2025, 73% nguồn cung hạng A đã đạt chứng nhận xanh (LEED, EDGE, BCA), bao gồm tất cả dự án mới trong 3 năm qua. Các tòa văn phòng có chứng nhận xanh có giá thuê cao hơn lên đến 10% nhờ chi phí vận hành tối ưu và hiệu quả sử dụng cao. Các tập đoàn đa quốc gia ngày càng ưu tiên lựa chọn văn phòng đạt chuẩn xanh để đáp ứng mục tiêu ESG. Đến năm 2027, dự kiến sẽ có thêm hai dự án hạng A có chứng nhận xanh sẽ gia nhập thị trường.

Ghi nhận của PV Dân Việt, nguồn cung văn phòng có chứng nhận xanh chủ yếu nằm tại khu vực trung tâm thành phố như quận 1, quận 2 (cũ)… Đơn cử như, một số tòa nhà nổi bật có thể kể đến như Deutsches Haus (LEED Platinum), The Hallmark (Green Mark Singapore), và các tòa nhà đạt chứng nhận EDGE như ETown 5, The Nexus, Six 8, và TD Tower. Nhiều toà nhà với diện tích lớn và công suất cho thuê cao, đang có mức thuê dao động mức từ 65USD/m2/tháng,

Trong khi đó, dữ liệu Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield Việt Nam tại TP.HCM thị trường đang ghi nhận thêm nguồn cung mới. Bên cạnh đó, nhiều tòa nhà văn phòng đã và đang tiến hành cải tạo để thu hút khách thuê trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng.

Một toà nhà văn phòng cho thuê tại TP.HCM. Ảnh: Savills Vietnam

Để phù hợp với nhóm đối tượng khách thuê mới, thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM cũng có sự dịch chuyển cho phù hợp, không còn tập trung chủ lực vào mô hình truyền thống. Theo International Workplace Group (IWG), nhà cung cấp giải pháp làm việc linh hoạt kết hợp (hybrid, coworking space) lớn nhất thế giới, thị trường văn phòng linh hoạt/văn phòng chia sẻ đang từng bước phủ sóng tại TP.HCM.

Theo các chuyên gia, xu hướng làm việc hybrid ngày càng phổ biến sẽ kéo tiềm năng tăng trưởng của thị trường này lớn mạnh lên. Tỷ lệ sử dụng văn phòng truyền thống suy giảm khi các doanh nghiệp cần ít không gian loại này hơn, thay vào đó mô hình linh hoạt lại dồi dào cơ hội.

Đà tăng trưởng của mô hình văn phòng chia sẻ được thúc đẩy bởi nhu cầu thuê không gian làm việc chất lượng cao, chi phí hợp lý từ nhóm các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nhóm doanh nghiệp ngoại mới tham gia thị trường Việt Nam.