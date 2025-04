Công ty CP Tập đoàn Everland (EVG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với lãi sau thuế 33,7 tỷ đồng, "bốc hơi" 22% so với báo cáo tự lập trước đó.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Everland cho biết, do công ty điều chỉnh hạch toán về chi phí đi vay tại HDBank từ vốn hóa sang chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Việc điều chỉnh này dẫn đến giảm lãi hậu kiểm toán.

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2020 đến nay của Everland. Ảnh: FireAnt

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 sau kiểm toán, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã nhấn mạnh 3 vấn đề có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của Everland.

Đầu tiên, ngày 11/8/2023, Everland đã ký hợp đồng đặt cọc với Công Ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh tại Ô đất HH5 (dự án Sky Lumiere Center).

Do tiến độ hoàn thiện việc chuyển nhượng kéo dài hơn so với dự kiến, phía đối tác đã đồng ý chi trả cho Everland chi phí vay vốn trong khoảng thời gian 1/3 - 31/12/2024 theo thỏa thuận chi trả chi phí vay vốn ngày 18/12/2024.

Everland đã thế chấp toàn bộ quyền, tài sản và lợi ích phát sinh từ hợp đồng đặt cọc dự án HH5 Bắc An Khánh cho khoản vay dài hạn 523 tỷ đồng của công ty tại HD Bank. Khoản vay có thời hạn cấp tín dụng đến 31/8/2026.

Trước đó, trong báo cáo tài chính tự lập, Everland đã cho biết: Dự án Sky Lumiere Center đã có giấy chứng nhận đầu tư và được phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500, chủ đầu tư đã được nhà nước giao đất thực hiện, đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.



Vào tháng 8/2023, Everland đã chuyển cho Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh 637,5 tỷ đồng để đặt cọc để thực hiện nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tại ô đất HH5.



Ô đất này có diện tích 48.452 m2, giá trị tham gia của Everland là 750 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng là 194.592 m2, hiện trạng là đất trống. Tại đây Everland sẽ xây dựng công trình hỗn hợp, chức năng cộng cộng - thương mại - dịch vụ - văn phòng - nhà ở. Ngoài Everland, còn có 10 doanh nghiệp khác tham gia vào dự án HH5 Bắc An Khánh.

Tại dự án Sky Lumiere Center, Everland đã thế chấp toàn bộ quyền, tài sản và lợi ích phát sinh từ hợp đồng đặt cọc cho khoản vay tại HDBank. Ảnh minh hoạ

Quay lại vấn đề bị kiểm toán nhắc đến, thứ hai là khoản tạm ứng của Everland cho bà Nguyễn Tâm Băng (Kế toán trưởng tính đến 12/4/2024) để đi nộp thuế. Tuy nhiên đến thời điểm nghỉ việc (20/4/2024) bà Băng chưa hoàn trả số tiền này.

Căn cứ biên bản họp ngày 28/12/2024, Tổng Giám đốc Everland có trách nhiệm thu hồi khoản tiền trên cho công ty. Ngày 28/3/2025, Tổng Giám đốc Everland đã hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng này, do đó Ban Tổng Giám đốc đánh giá khoản phải thu này đã được thu hồi và không trích lập dự phòng tại ngày 31/12/2024.

Thứ ba là hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 1/4/2021 giữa Everland và CTCP Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh nhằm góp vốn 64,2 tỷ đồng để hợp tác đầu tư Khu đô thị The New City tại phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang. Vì một số nguyên nhân, tiến độ thực hiện dự án chậm hơn so với kế hoạch đã được các bên thỏa thuận.

Ngày 12/3/2025, HĐQT Everland đã ban hành nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích đối với dự án phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư nói trên cho đối tác.

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính này, Everland đã thực hiện việc chuyển nhượng và đã thu về số tiền 69,8 tỷ đồng, cao hơn giá trị khoản tiền góp hợp tác đầu tư ban đầu, do đó không trích lập dự phòng cho khoản phải thu này.



Everland báo nợ phải trả tăng 110%

Trong báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã kiểm toán, Everland ghi nhận có hơn 4.850 tỷ đồng tổng tài sản và hơn 2.000 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 110% so với đầu năm.

Trong đó, Công ty có hơn 1.130 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản vay này đều là để thanh toán cho các nhà cung cấp của Công ty, đặt cọc hợp đồng dự án và để đầu tư xây dựng.

Trên thị trường chứng khoán,đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/4, giá cổ phiếu EVG giảm 0,18% so với phiên giao dịch liền kề, xuống mức 5.460 đồng/cổ phiếu. Hiện mã cổ phiếu này đang trong diện bị kiểm soát từ đầu tháng 4/2024 vì tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hai năm liên tiếp (năm 2022, năm 2023).