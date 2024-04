Vì sao bóng đá Kuwait sa sút thảm hại?

U23 Kuwait giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2024 với tư cách là 1 trong 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vòng loại. Tại bảng đấu thuộc vòng loại của mình, thầy trò HLV Emílio Peixe gây bất ngờ khi cầm hoà U23 Iraq 2-2 và trước đó lần lượt thắng U23 Đông Timor 4-0, thắng U23 Macao 3-0... Tuy vậy, khi bước vào giải đấu ở Qatar, U23 Kuwait vẫn bị đánh giá rất thấp, thậm chí là thấp nhất trong số 4 đội góp mặt ở bảng D.

U23 Kuwait cho thấy sự chuẩn bị không tốt tại VCK U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC.

Thực tế cho thấy, U23 Kuwait đã thể hiện bộ mặt bạc nhược, thiếu sự chuẩn bị và thiếu cả tham vọng. Họ thua U23 Việt Nam 1-3 trong trận mở màn và rồi thảm bại 0-5 trước U23 Uzbekistan. Qua 2 vòng đấu, thầy trò HLV Emílio Peixe sớm bị loại và giờ chỉ còn trận đấu thủ tục với U23 Malaysia vào tối 23/4.

Trước đó, ĐTQG Kuwait cũng không thể giành vé tham dự VCK Asian Cup 2023. Tại vòng loại, đội bóng của HLV Rui Bento chỉ có 1 trận thắng và để thua 2 trận, xếp thứ 3 bảng đấu, dưới ĐT Jordan và ĐT Indonesia. Hiện trên BXH FIFA, ĐT Kuwait cũng xếp hạng 139...

Ít người biết rằng, bóng đá Kuwait từng là thế lực ở châu Á giai đoạn 1980-2010, với thứ bậc FIFA cao nhất là 24 năm 1998. Họ cũng từng dự World Cup 1982, Olympic 1992, 2000 và vô địch Asian Cup 1980. Tuy nhiên, những can thiệp của chính phủ vào nền bóng đá khiến Kuwait chịu nhiều án phạt của FIFA từ 2007, luôn trong tình trạng bấp bênh và tụt dốc không phanh.

HLV Emilio Peixe của U23 Kuwait. Ảnh: AFC.

Còn nhớ hồi năm 2015, FIFA một lần nữa ra lệnh tạm đình chỉ Kuwait tham gia vào các hoạt động bóng đá do FIFA tổ chức. Điều này khiến trận đấu giao hữu dự kiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kuwait thời điểm ấy phải bị hủy bỏ. Được biết, lý do khiến Kuwait phải nhận án phạt cách đây 9 năm là do chính phủ nước này đã can thiệp vào việc sửa luật thể thao của Kuwait FA (LĐBĐ Kuwait)...

Sau nhiều năm bất ổn, Kuwait quyết định cải tổ nền bóng đá, bắt đầu xây dựng lại các ĐTQG kể từ vòng loại World Cup 2022. Với đội U23, việc tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 là cột mốc lịch sử, dù toàn thua ba trận trước Iraq, Australia và Jordan. Sự khởi sắc của bóng đá Kuwait gắn liền với những HLV Bồ Đào Nha làm việc cho ĐTQG và U23.

Năm 2022, Kuwait thuyết phục được hai HLV Rui Bento và Emilio Peixe rời công tác đào tạo trẻ ở LĐBĐ Bồ Đào Nha sau 15 năm gắn bó, nhận lời sang Vùng Vịnh. Bento nắm ĐTQG, còn Peixe đảm nhiệm đội U23. Cả hai đã giúp bóng đá Kuwait có những thành tích nhất định, thế nhưng để trở lại thời kỳ vàng son như cách đây hơn 2 thập kỷ thì còn là cả một chặng đường dài.