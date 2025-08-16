Vì sao Công ty EVN Finance bị xử phạt 635 triệu đồng?

Ngày 15/8, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance).

Theo kết luận, mạng lưới hoạt động của EVN Finance gồm trụ sở chính tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại TP Đà Nẵng và TP.HCM.

EVN Finance đã ban hành đầy đủ quy định nội bộ hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của công ty. Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch, tăng trưởng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh đều tăng qua các năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, cơ quan thanh tra phát hiện, EVN Finance còn có những vi phạm, tồn tại.

EVN Finance bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt 635 triệu đồng. Ảnh: LK

Thanh tra cảnh báo rủi ro đối với EVN Finance trong hoạt động cho vay

Cụ thể, HĐQT EVN Finance đã giao quyền cho Tổng giám đốc ban hành một số quy định nội bộ chưa đúng thẩm quyền theo quy định Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN.

HÐQT EVN Finance thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công, để phát sinh vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng.

Ban Kiểm soát thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, chưa phát hiện kịp thời những tồn tại, vi phạm trong hoạt động quản trị điều hành, tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của EVN Finance; để xảy ra những vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng.

Ngoài ra, Tổng giám đốc EVN Finance ký ban hành một số văn bản quy định nội bộ liên quan đến hoạt động tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN.

EVN Finance gửi công văn thay đổi thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rủi ro chậm 12 ngày so với quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc (trong thời kỳ thanh tra) thực hiện quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của tổ chức tín dụng chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, để xảy ra tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy EVN Finance có mức độ tập trung tín dụng cao, việc cấp tín dụng đối với các khách hàng có một số vi phạm, tồn tại về cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay vốn.

EVN Finance còn vi phạm về thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay, hồ sơ vay vốn, thời hạn vay vốn, nhận tài sản bảo đảm, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định, cho vay bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, ...

Chính vì vậy, cơ quan thanh tra đã đưa ra một số cảnh báo rủi ro đối với EVN Finance trong hoạt động cho vay đối với khách hàng.

Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân xảy ra các vi phạm, tồn tại nêu trên là do một số cá nhân và bộ phận nghiệp vụ chưa chấp hành đúng quy định nội bộ của EVN Finance trong thực thi nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm toán nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chưa hiệu quả, còn để xảy ra các vi phạm, tổn tại đã nêu trên.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với các vi phạm, tồn tại, phát hiện qua thanh tra.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng với tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm của EVN Finance là: Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Thực hiện phân loại tài sản không đúng quy định của pháp luật; Cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu EVN Finance thực hiện 5 kiến nghị chung và 27 kiến nghị cụ thể trong đó có yêu cầu: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của EVN Finance chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại theo kiến nghị qua thanh tra.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại và các nội dung khuyến nghị/cảnh báo rủi ro được chỉ ra qua thanh tra; Kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp quy định của pháp luật và thực tế từng khách hàng nhằm bảo đảm an toàn vốn cho công ty.

Đặc biệt, trong trường hợp để xảy ra rủi ro mất vốn có nguyên nhân từ các vi phạm, tồn tại được nêu tại kết luận thanh tra, yêu cầu EVN Finance kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Nhà nước có thầm quyền theo quy định của pháp luật.